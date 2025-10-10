歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

致肥陷阱 │ 男童吃清蒸水煮食物竟暴肥患脂肪肝，醫生揭不瘦原...
醫學通識 健康解「迷」

致肥陷阱 │ 男童吃清蒸水煮食物竟暴肥患脂肪肝，醫生揭不瘦原...
「相逢恨晚」只是出軌的爛藉口！正印以外的第一順位，往往率先被...
Sex & Love 我單身但我快樂

「相逢恨晚」只是出軌的爛藉口！正印以外的第一順位，往往率先被...
職場英語|中秋商務祝賀email寫法、專業度親和力同步加分【...
職場 職場英語教室

職場英語|中秋商務祝賀email寫法、專業度親和力同步加分【...
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
ETF
Highlight:
【賞現金券】立即填寫「etnet財經‧生活App」用戶體驗問卷
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
名人健康｜57歲前港姐林穎嫺移美多年患罕見病，回港近況曝光
健康Tips

名人健康｜57歲前港姐林穎嫺移美多年患罕見病，回港近況曝光

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年57歲的1987年香港小姐季軍林穎嫺（Wing）當年因漂亮外型，一出道已備受TVB力捧，不過她卻未有眷戀幕前，不久便往美國升學，更嫁予外籍丈夫並育有一子兩女，自此長期定居當地。近日，難得回港的林穎嫺便相約圈中好友相聚，令真實外貌曝光。

 

林穎嫺近況曝光

 

　　自回港後，林穎嫺近日即不時相約圈中多名好友相聚，而有份出席的著名時裝設計師何國鉦亦於IG分享聚會相。相中，可見當日同場還有向海嵐（Anne）和賈思樂（Louie）。何國鉦的留言更意外揭開他與林穎嫺原來有親戚關係：

 

　　去咗韓國咁耐真係好掛住香港，難得表姐林穎嫺響美國返咗嚟香港，又遇上Anne同Louie生日，加上好耐冇見過契媽同啲契孫，趁假期一次過約晒出嚟見面，響香港生活真係熱鬧。

 

　　照片中，留有一頭啡色身濃密秀髮的林穎嫺身穿一條黑色低胸裙出席聚會時，無論外型及身材狀態均非常健康，完全不似已經57歲，臉上亦未見有太多皺紋。相片曝光後，不少網民紛稱讚林保養得宜，狀態驚人。

 

香港小姐丨移民多年自爆患罕見病　57歲息影港姐近況曝光真實樣貌震驚網民

香港小姐丨移民多年自爆患罕見病　57歲息影港姐近況曝光真實樣貌震驚網民

香港小姐丨移民多年自爆患罕見病　57歲息影港姐近況曝光真實樣貌震驚網民

林穎嫺（Wing）當年因漂亮外型，一出道已備受TVB力捧。

 

香港小姐丨移民多年自爆患罕見病　57歲息影港姐近況曝光真實樣貌震驚網民

香港小姐丨移民多年自爆患罕見病　57歲息影港姐近況曝光真實樣貌震驚網民

香港小姐丨移民多年自爆患罕見病　57歲息影港姐近況曝光真實樣貌震驚網民

林穎嫺（Wing）是1987年香港小姐季軍。

 

香港小姐丨移民多年自爆患罕見病　57歲息影港姐近況曝光真實樣貌震驚網民

香港小姐丨移民多年自爆患罕見病　57歲息影港姐近況曝光真實樣貌震驚網民

香港小姐丨移民多年自爆患罕見病　57歲息影港姐近況曝光真實樣貌震驚網民

香港小姐丨移民多年自爆患罕見病　57歲息影港姐近況曝光真實樣貌震驚網民

自回港後，林穎嫺近日即不時相約圈中多名好友相聚，而有份出席的著名時裝設計師何國鉦亦於IG分享聚會相。（IG圖）

 

香港小姐丨移民多年自爆患罕見病　57歲息影港姐近況曝光真實樣貌震驚網民

香港小姐丨移民多年自爆患罕見病　57歲息影港姐近況曝光真實樣貌震驚網民

香港小姐丨移民多年自爆患罕見病　57歲息影港姐近況曝光真實樣貌震驚網民

林穎嫺近日亦有與其他圈中好友相聚。

 

曾自爆患罕見病

 

　　事實上，林穎嫺過去健康曾一度亮紅燈，2019年因於身體不同位置飽受痛症困擾，而曾經向多位醫生求助，最終證實患上一種罕見怪病，更因此需要做手術切除部分壓住神經線的組織，及拆短下顎骨。手術過後，林穎嫺需花數個月休養，並留有疤痕。此經歷亦令她更珍惜健康，更注重運動及健康生活習慣。

 

香港小姐丨移民多年自爆患罕見病　57歲息影港姐近況曝光真實樣貌震驚網民

香港小姐丨移民多年自爆患罕見病　57歲息影港姐近況曝光真實樣貌震驚網民

1999年，林穎嫺與美籍丈夫Tom Dupont結婚，在2004年誕下長子Teddy，2006年誕下長女Michelle及2008年誕下孻女Julie，一家五口於洛衫磯生活。

 

香港小姐丨移民多年自爆患罕見病　57歲息影港姐近況曝光真實樣貌震驚網民

香港小姐丨移民多年自爆患罕見病　57歲息影港姐近況曝光真實樣貌震驚網民

香港小姐丨移民多年自爆患罕見病　57歲息影港姐近況曝光真實樣貌震驚網民

香港小姐丨移民多年自爆患罕見病　57歲息影港姐近況曝光真實樣貌震驚網民

香港小姐丨移民多年自爆患罕見病　57歲息影港姐近況曝光真實樣貌震驚網民

香港小姐丨移民多年自爆患罕見病　57歲息影港姐近況曝光真實樣貌震驚網民

香港小姐丨移民多年自爆患罕見病　57歲息影港姐近況曝光真實樣貌震驚網民

香港小姐丨移民多年自爆患罕見病　57歲息影港姐近況曝光真實樣貌震驚網民

香港小姐丨移民多年自爆患罕見病　57歲息影港姐近況曝光真實樣貌震驚網民

香港小姐丨移民多年自爆患罕見病　57歲息影港姐近況曝光真實樣貌震驚網民

香港小姐丨移民多年自爆患罕見病　57歲息影港姐近況曝光真實樣貌震驚網民

林穎嫺長女Michelle（杜靜）於今屆洛杉磯羅省華埠小姐選美中，奪第四名。

 

19歲女兒選美獲獎

 

　　林穎嫺當年選畢港姐後，於1994年與TVB提前解約，便返回美國校園，於南加州大學會計系畢業。1999年，林穎嫺與美籍丈夫Tom Dupont結婚，在2004年誕下長子Teddy，2006年誕下長女Michelle及2008年誕下孻女Julie，一家五口於洛衫磯生活，她亦專心相夫教子。她的長女Michelle（杜靜）更於今屆洛杉磯羅省華埠小姐選美中，奪第四名。眼見近年子女長大，她亦開設了個人網上頻道「林穎嫺Wing4U」，不時與網民交流互動。

Tags:#香港小姐#娛樂#TVB#名人#林穎嫺#健康#罕見病#洛杉磯#選美獲獎者#衰老#前港姐#移民#美國#保養#向海嵐#賈思樂#何國鉦#洛杉磯羅省華埠小姐#選美
Add a comment ...Add a comment ...
凍齡丨劉浩龍激減40磅變身健碩身材，樂壇天后前男友贏得網民讚賞「看不出48歲」
更多健康解「迷」文章
凍齡丨劉浩龍激減40磅變身健碩身材，樂壇天后前男友贏得網民讚賞「看不出48歲」

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處