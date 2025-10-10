名人健康｜57歲前港姐林穎嫺移美多年患罕見病，回港近況曝光

現年57歲的1987年香港小姐季軍林穎嫺（Wing）當年因漂亮外型，一出道已備受TVB力捧，不過她卻未有眷戀幕前，不久便往美國升學，更嫁予外籍丈夫並育有一子兩女，自此長期定居當地。近日，難得回港的林穎嫺便相約圈中好友相聚，令真實外貌曝光。

林穎嫺近況曝光

自回港後，林穎嫺近日即不時相約圈中多名好友相聚，而有份出席的著名時裝設計師何國鉦亦於IG分享聚會相。相中，可見當日同場還有向海嵐（Anne）和賈思樂（Louie）。何國鉦的留言更意外揭開他與林穎嫺原來有親戚關係：

去咗韓國咁耐真係好掛住香港，難得表姐林穎嫺響美國返咗嚟香港，又遇上Anne同Louie生日，加上好耐冇見過契媽同啲契孫，趁假期一次過約晒出嚟見面，響香港生活真係熱鬧。

照片中，留有一頭啡色身濃密秀髮的林穎嫺身穿一條黑色低胸裙出席聚會時，無論外型及身材狀態均非常健康，完全不似已經57歲，臉上亦未見有太多皺紋。相片曝光後，不少網民紛稱讚林保養得宜，狀態驚人。

曾自爆患罕見病

事實上，林穎嫺過去健康曾一度亮紅燈，2019年因於身體不同位置飽受痛症困擾，而曾經向多位醫生求助，最終證實患上一種罕見怪病，更因此需要做手術切除部分壓住神經線的組織，及拆短下顎骨。手術過後，林穎嫺需花數個月休養，並留有疤痕。此經歷亦令她更珍惜健康，更注重運動及健康生活習慣。

19歲女兒選美獲獎

林穎嫺當年選畢港姐後，於1994年與TVB提前解約，便返回美國校園，於南加州大學會計系畢業。1999年，林穎嫺與美籍丈夫Tom Dupont結婚，在2004年誕下長子Teddy，2006年誕下長女Michelle及2008年誕下孻女Julie，一家五口於洛衫磯生活，她亦專心相夫教子。她的長女Michelle（杜靜）更於今屆洛杉磯羅省華埠小姐選美中，奪第四名。眼見近年子女長大，她亦開設了個人網上頻道「林穎嫺Wing4U」，不時與網民交流互動。