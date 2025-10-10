心臟病｜美國迪士尼鬼屋驚傳命案，60多歲女子遊玩突心臟病發不治

未到Halloween先索命！美國加州迪士尼樂園本周驚傳死亡意外，一名女遊客在遊樂園中一處著名鬼屋設施遊玩時，疑似承受不了巨大驚嚇，突然心臟病發失去知覺，送院後被宣告身亡。

據外媒報道，美國加州安那翰市（Anaheim）一名60多歲女子，本周在迪士尼樂園搭乘知名鬼屋遊樂設施The Haunted Mansion時，發生緊急醫療狀況，被人發現時已經失去意識。安那翰市政府發言人表示，當地消防救護人員於周一傍晚6時30分左右接獲報案趕抵現場，此前園區保安人員已經替該名女子進行心肺復甦術（CPR），醫護人員接手後緊急將昏迷女子送往醫院，可惜經急救後仍宣告不治。

當地警方表示，出於對死者家屬的尊重，不會對外公布死者身分與案情更多細節，但初步判斷女遊客死因與設施本身無關，為一宗不幸的「醫療突發事件」，向家屬表達慰問。法醫辦公室將進一步調查死因，目前尚未公布詳細結果。

涉事鬼屋「The Haunted Mansion」。（迪士尼官網）

一名60多歲女子本周在園區搭乘設施時心臟病發亡。（官網圖片）

官方聲稱設施帶有些許驚悚場景，但仍適合親子同遊。（迪士尼網）

園方強調，鬼屋裹「所有的鬼魂都是友善的」。（IG圖）

香港迪士尼樂園「迷離大宅」是以幽靈公館為藍本建造。（官網圖片）

根據迪士尼官網介紹，涉事鬼屋「The Haunted Mansion」又譯名幽靈公館，是迪士尼樂園最受歡迎的設施之一，於1969年首次開放，為緩慢移動的經典遊樂設施。雖帶有些許驚悚場景，但仍適合親子同遊。園方強調，鬼屋裡「所有的鬼魂都是友善的」。迪士尼樂園發言人也對外證實消息，強調該景點沒有發現任何營運問題，在事故發生不久後已經重新開放。

迪士尼「幽靈公館」在不同地區的迪士尼有不一樣的呈現方式。根據資料，除了在美國加州迪士尼樂園、佛羅里達州華特迪士尼世界神奇王國、日本東京迪士尼樂園有此遊樂設施外，歐洲巴黎迪士尼樂園的「Phantom Manor」是受幽靈公館啟發的變種版本；香港迪士尼樂園的「迷離大宅」則是以幽靈公館為藍本建造。

同場加映：心臟病有樣睇

台灣心臟內科醫生張哲明在《新光醫院醫訊》發文，表示古人認為的「相由心生」，在現代醫學角度其實亦有一定道理。他指出，心臟病其實可從「面相變化」中觀察出端倪，並列出9大外貌變化，一旦出現，有可能就是心臟病變的警號。

心臟病面相9大變化

面部水腫

皮膚變色

眼臉有黃斑瘤

眼睛出現「老年環」

前額皺紋（抬頭紋）

鼻樑橫紋（山根橫紋）

耳垂皺褶（冠心溝）

舌苔發黃

嘴唇發紫

資料來源：台灣新光醫院心臟內科主治醫師陳冠任

6大心臟衰竭警號

台灣國泰綜合醫院心血管中心主治醫生郭志東曾於健康資訊網站《今健康》中，分享6大心臟衰竭警號：

1.睡覺容易氣喘

2.日間呼吸不順暢

3.體力衰退

4.下肢水腫

5.尿液改變

6.體重增加

資料來源：國泰綜合醫院心血管中心主治醫生郭志東

按壓人體7大「搏動點」 測試血管健康

身體不同部位的脈搏跳動，可以揭示不同血管的健康狀況。清華大學附屬北京清華長庚醫院血管外科主任醫生吳巍巍指出，人體有7大「搏動點」，若出現異樣恐怕是嚴重心腦血管疾病的先兆，提醒大眾要盡快求醫做詳細檢查。

顳部

頭部兩側太陽穴位置

搏動性耳鳴

耳內會間歇性出現波浪聲或脈搏聲

頸部

雙側頸部、喉頭兩側

手腕

手腕掌側內外分別是尺動脈、橈動脈的搏動點

腹股溝

大腿根部、腹股溝的中點

足背

足背的腳趾公和第二趾的趾縫延長線上

肚臍

肚臍周圍出現搏動性腫塊

資料來源：血管外科主任醫生 吳巍巍