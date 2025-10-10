歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

深圳高級精緻Fusion菜！熟成福建番鴨、炙烤東海黃魚、炭烤...
Travel & Dining 「世」界味覺之旅

深圳高級精緻Fusion菜！熟成福建番鴨、炙烤東海黃魚、炭烤...
名人健康|51歲張晉心臟病發險死，大病初癒近況曝光仍精神健碩
醫學通識 健康解「迷」

名人健康|51歲張晉心臟病發險死，大病初癒近況曝光仍精神健碩
定期存款 | 一周定存合集，臨近中秋港銀加港元定存息，渣打4...
財智 生財有道

定期存款 | 一周定存合集，臨近中秋港銀加港元定存息，渣打4...
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
ETF
Highlight:
【賞現金券】立即填寫「etnet財經‧生活App」用戶體驗問卷
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
心臟病｜美國迪士尼鬼屋驚傳命案，60多歲女子遊玩突心臟病發不治
健康Tips

心臟病｜美國迪士尼鬼屋驚傳命案，60多歲女子遊玩突心臟病發不治

健康解「迷」
健康解「迷」

　　未到Halloween先索命！美國加州迪士尼樂園本周驚傳死亡意外，一名女遊客在遊樂園中一處著名鬼屋設施遊玩時，疑似承受不了巨大驚嚇，突然心臟病發失去知覺，送院後被宣告身亡。

 

　　據外媒報道，美國加州安那翰市（Anaheim）一名60多歲女子，本周在迪士尼樂園搭乘知名鬼屋遊樂設施The Haunted Mansion時，發生緊急醫療狀況，被人發現時已經失去意識。安那翰市政府發言人表示，當地消防救護人員於周一傍晚6時30分左右接獲報案趕抵現場，此前園區保安人員已經替該名女子進行心肺復甦術（CPR），醫護人員接手後緊急將昏迷女子送往醫院，可惜經急救後仍宣告不治。

 

　　當地警方表示，出於對死者家屬的尊重，不會對外公布死者身分與案情更多細節，但初步判斷女遊客死因與設施本身無關，為一宗不幸的「醫療突發事件」，向家屬表達慰問。法醫辦公室將進一步調查死因，目前尚未公布詳細結果。

 

心臟病︱美國迪士尼著名鬼屋「索命」　女遊客嚇破膽心臟病發亡

涉事鬼屋「The Haunted Mansion」。（迪士尼官網）

 

心臟病︱美國迪士尼著名鬼屋「索命」　女遊客嚇破膽心臟病發亡

一名60多歲女子本周在園區搭乘設施時心臟病發亡。（官網圖片）

 

心臟病︱美國迪士尼著名鬼屋「索命」　女遊客嚇破膽心臟病發亡

官方聲稱設施帶有些許驚悚場景，但仍適合親子同遊。（迪士尼網）

 

心臟病︱美國迪士尼著名鬼屋「索命」　女遊客嚇破膽心臟病發亡

心臟病︱美國迪士尼著名鬼屋「索命」　女遊客嚇破膽心臟病發亡

園方強調，鬼屋裹「所有的鬼魂都是友善的」。（IG圖）

 

心臟病︱美國迪士尼著名鬼屋「索命」　女遊客嚇破膽心臟病發亡

香港迪士尼樂園「迷離大宅」是以幽靈公館為藍本建造。（官網圖片）

 

　　根據迪士尼官網介紹，涉事鬼屋「The Haunted Mansion」又譯名幽靈公館，是迪士尼樂園最受歡迎的設施之一，於1969年首次開放，為緩慢移動的經典遊樂設施。雖帶有些許驚悚場景，但仍適合親子同遊。園方強調，鬼屋裡「所有的鬼魂都是友善的」。迪士尼樂園發言人也對外證實消息，強調該景點沒有發現任何營運問題，在事故發生不久後已經重新開放。

 

　　迪士尼「幽靈公館」在不同地區的迪士尼有不一樣的呈現方式。根據資料，除了在美國加州迪士尼樂園、佛羅里達州華特迪士尼世界神奇王國、日本東京迪士尼樂園有此遊樂設施外，歐洲巴黎迪士尼樂園的「Phantom Manor」是受幽靈公館啟發的變種版本；香港迪士尼樂園的「迷離大宅」則是以幽靈公館為藍本建造。

 

同場加映：心臟病有樣睇

 

　　台灣心臟內科醫生張哲明在《新光醫院醫訊》發文，表示古人認為的「相由心生」，在現代醫學角度其實亦有一定道理。他指出，心臟病其實可從「面相變化」中觀察出端倪，並列出9大外貌變化，一旦出現，有可能就是心臟病變的警號。

 

心臟病面相9大變化

 

面部水腫

皮膚變色

眼臉有黃斑瘤

眼睛出現「老年環」

前額皺紋（抬頭紋）

鼻樑橫紋（山根橫紋）

耳垂皺褶（冠心溝）

舌苔發黃

嘴唇發紫

資料來源：台灣新光醫院心臟內科主治醫師陳冠任

 

6大心臟衰竭警號

 

　　台灣國泰綜合醫院心血管中心主治醫生郭志東曾於健康資訊網站《今健康》中，分享6大心臟衰竭警號：

 

1.睡覺容易氣喘

2.日間呼吸不順暢

3.體力衰退

4.下肢水腫

5.尿液改變

6.體重增加

資料來源：國泰綜合醫院心血管中心主治醫生郭志東

 

按壓人體7大「搏動點」 測試血管健康

 

　　身體不同部位的脈搏跳動，可以揭示不同血管的健康狀況。清華大學附屬北京清華長庚醫院血管外科主任醫生吳巍巍指出，人體有7大「搏動點」，若出現異樣恐怕是嚴重心腦血管疾病的先兆，提醒大眾要盡快求醫做詳細檢查。

 

顳部

頭部兩側太陽穴位置

 

搏動性耳鳴

耳內會間歇性出現波浪聲或脈搏聲

 

頸部

雙側頸部、喉頭兩側

 

手腕

手腕掌側內外分別是尺動脈、橈動脈的搏動點

 

腹股溝

大腿根部、腹股溝的中點

 

足背

足背的腳趾公和第二趾的趾縫延長線上

 

肚臍

肚臍周圍出現搏動性腫塊

資料來源：血管外科主任醫生 吳巍巍

 

Tags:#遊樂園#迪士尼樂園#美國加州安那翰市#緊急醫療狀況#心臟病#死亡#Halloween#美國迪士尼#迪士尼#幽靈公館#鬼屋#心肺復甦#醫療突發事件#心臟衰竭#搏動點
Add a comment ...Add a comment ...
菲傭經營無牌牙醫診所被捕，網上自學為同鄉洗牙、箍牙與整假牙
更多健康解「迷」文章
菲傭經營無牌牙醫診所被捕，網上自學為同鄉洗牙、箍牙與整假牙

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處