19
六月
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界 尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
文化藝術 音樂會
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
推介度：
19/06/2026 - 20/06/2026
30
十一月
亞洲國際博覽館｜恒生銀行呈獻 : Jer Lau “The Shape of Breathing” Live 2025 亞洲國際博覽館｜恒生銀行呈獻 : Jer Lau “The Shape of Breathing” Live 2025
大型盛事 音樂會
亞洲國際博覽館｜恒生銀行呈獻 : Jer Lau “The Shape of Breathing” ...
推介度：
30/11/2025 - 01/12/2025
八仙嶺山火虛報案｜警方6分鐘接報4次，20消防員3架直升機搜索無果，8歲童自首道歉
健康Tips

八仙嶺山火虛報案｜警方6分鐘接報4次，20消防員3架直升機搜索無果，8歲童自首道歉

健康解「迷」
健康解「迷」

　　10月9日下午1時許，警方接報指八仙嶺仙姑峰有山火，現場有25名師生被困，惟消防及政府飛行服務隊搜索近4小時後嗎，未發現現場有山火。當日晚上，一名8歲男童到警署自首虛報有關案件，遭警方口頭警告後獲准離開。

 

　　據了解，事發於10月9日下午1時47分至1時53分，999報案中心在6分鐘内4度接獲報案，一把男童聲線致電求助稱有4名老師帶同21名學生，前往大埔新娘潭路對上山頭登山遠足，途經八仙嶺仙姑峰時遇上山火遭圍困。

 

　　其後，政府飛行服務隊先後派出3架直升機協調救援，消防亦動用20名消防員搜索，並派出救護車到場戒備；惟陸空搜索近4小時，均沒有發現山火或被困人士。警方經調查後相信有人有人虛報，案件列作「浪費警力」跟進。

 

8歲男童自首承認虛報

 

　　至同日晚上，一名8歲男童前往警署，承認曾致電999報案中心虛報有關案件。經初步調查後，警方向該名男童發出口頭警告，他其後獲准離開。

 

　　警方提醒市民，虛報案件不但影響警方處理緊急事故的效率，亦可能會導致真正需要協助的市民得不到適當的緊急服務。根據《刑事訴訟程序條例》，虛報而導致浪費警力為嚴重罪行，一經定罪最高可被罰款2000港元及監禁6個月。

 

29年前八仙嶺仙山火釀5死13傷

 

　　1996年2月10日，香港中國婦女會馮堯敬紀念中學的49名學生及5名老師在八仙嶺行山期間，有人疑吸煙後遺下煙頭引發火警，釀成2名老師及3名學生喪生，13人受傷，為香港死傷最慘重的山火之一。

 

　　死因庭裁定5名死者死於意外，但裁判官指起火原因必屬人為。當日死因庭就八仙嶺山火作出裁決後，在火海中救出四名學生的譚加發，在1996年7月13日疑因事件導致創傷後患症情緒不穩，自焚死亡。其家人向警方透露，估計是山火案發後5個多月以來，譚加發無法消除當日「地獄山火」在心中留下的恐懼，再加上所救的其中兩學生終不治，令他感到難過不安。

 

創傷後壓力症 7大風險因素

 

1.創傷事件來得很突然（令人來不及有心理準備）

2.差點令人喪命的事故（令人有強烈的無助感）

3.在事故中身體受傷

4.有精神病患紀錄

5.曾有其他創傷經歷（例如童年受虐）

6.事發後有其他持續的壓力來源

7.女性較男性易患上創傷後壓力症

資料來源：醫院管理局

 

Tags:#山火#虛報#行山意外#八仙嶺#警方#香港#救援#學生#老師#創傷後壓力症#飛行服務隊#消防員#創傷後遺症#精神心理
