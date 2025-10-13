暴食惹禍｜32歲男連續兩日打邊爐+BBQ腹痛送院，抽出「牛奶血」確診急性胰臟炎

國慶連中秋，許多人趁此機會與親朋好友團聚，大吃大喝幾乎是必備活動。但如果毫無節制，隨時為身體帶來傷害。浙江寧波一名32歲陳姓男子就因放縱飲食，連續兩日打邊爐加BBQ，導致腹痛送醫，醫生甚至從他體內抽出了「牛奶血」，確診為「高脂血症性急性胰臟炎」，被送進EICU（急診重症監護室）治療。

據內媒報道，近日浙江寧波市第二醫院急症室，接連收治了包括陳男在內的4名高脂血症性急性胰臟炎患者。他們都是約30歲左右的年輕人，病因全是因節日期間暴飲暴食導致。

飲食危機丨32歲男連續兩日打邊爐加BBQ 腹痛蔓延至背部

報道指出，國慶假期間，陳男先是與親戚打邊爐，吃到肚子幾乎「撐爆」才停。翌日又與朋友吃燒烤，從傍晚一直吃到深夜，期間還喝了兩瓶啤酒。當晚，陳男感到腹部不適，到了深夜，腹痛突然加劇，並擴散至整個腹部和腰背位置，家人隨即趕緊將他送院。

檢查後發現，他的胰臟發炎並伴隨周圍組織滲出，甘油三酯高達82.46mmol/L，超出正常值上限（1.7mmol/L）約48倍，總膽固醇也嚴重超標。從陳男體內抽出的血液明顯呈現乳白色，是典型的「乳糜血」（俗稱「牛奶血」）。最終，他被診斷為「高脂血症性急性胰臟炎」。

寧波市第二醫院急診科副主任杜力文表示：「再晚點送過來，情況可能就非常危險了！」陳男最終被轉入EICU（急診重症監護室），目前仍在恢復中。

杜力文醫生指出，過去胰臟炎患者多為中老年人，但如今因高脂血症引起的胰臟炎愈來愈多，已成為節慶假日的「常見病」，且患者年齡明顯年輕化。他提到，年輕患者得高脂血症急性胰臟炎的病例激增，這些病人有幾個共同特點：

幾乎不喝水，日常以奶茶、可樂等含糖飲料為主

飲食偏愛炸雞、漢堡、打邊爐等高油高糖食物

平時久坐、缺乏運動，體重普遍超標

他進一步解釋，長期不健康的生活習慣會逐漸擾亂代謝功能，先逐漸變胖，接著出現高血脂、高血糖，甚至脂肪肝。當肝臟無法正常代謝脂肪，血液中的「游離脂肪」就會增多。這些脂肪容易堵塞胰腺的微細管道，從而引發急性胰臟炎。

杜力文強調，輕度胰臟炎表現為胰臟水腫，妥善治療即能恢復；但若惡化為重症，可能導致胰臟出血壞死，引發感染、腹膜炎甚至休克，病死率相當高。

他特別提醒，胰臟炎引起的疼痛通常表現為持續性劇痛，多集中在上腹部，常伴隨嘔吐、發燒等症狀。一旦出現這類症狀，切勿猶豫，應立即就醫，以免延誤病情。

「牛奶血」可致血管栓塞增中風風險

香港紅十字會輸血服務中心醫務總監李卓廣醫生曾受訪，解構「牛奶血」的成因。他表示，牛奶血是由於吃得太肥膩，長期過量吸收油分，令原本呈半透明金黃色的血漿和血小板變成奶黃色。

李醫生指出，血液中的三酸甘油脂過高，可引致胰臟發炎問題，會令血脂增加出現「牛奶血」，長遠令血管栓塞，增加患心臟病及中風風險。

他提醒，市民應少食高脂食物，例如打邊爐時，少吃肥牛等肉類、生根、響鈴及不要點麻辣湯。而餐飲盡量不選擇咖啡或茶，可選擇檸水，又或在餐後2、3小時才喝茶或咖啡，待身體有充足時間吸收食物中的鐵質，同時適量進食含豐富鐵質的食物。

同場加映丨降血脂6大重點

1.不油炸/油煎/油酥

2.戒掉煙酒習慣

3.減少進食高膽固醇/高飽和脂肪酸食物

4.控制體重/體脂肪

5.多使用植物油

6.多吃高纖維食物

資料來源：高敏敏 營養師

胰臟癌因素｜8大高危族群

台灣整合醫學科醫生方冠傑曾指出，以下8類人士皆為高風險族群，建議定期進行胰臟癌篩查。

1.年紀大

2.有家族癌症病史

3.肥胖/缺乏運動者

4.抽菸酗酒者

5.糖尿病

6.胰臟結構異常者

7.工作常接觸某些化學物質者

8.反覆胰臟炎者

資料來源：台灣整合醫學科醫生方冠傑