口腔衛生｜牙周病、蛀牙恐促癌細胞擴散，增患5大癌症風險，醫生推4招護齒防癌變

口腔衛生竟然關癌症事？台灣重症科醫生黃軒提醒，若口腔內菌群失去控制，可能隨著身體擴散，增加頭頸癌、食道癌、胃癌、大腸癌及胰臟癌的風險。

重症科醫生黃軒在其Facebook專頁發文分享，口腔中存在超過700種微生物，正常情況下好菌與壞菌互相制衡。然而，一旦出現牙周病、蛀牙或慢性發炎，壞菌便可能影響牙齒健康，還可能對全身造成負面影響，甚至埋下癌症和慢性病的隱患。

口腔健康｜口腔細菌恐誘發5類癌症

頭頸癌

黃軒指出，這類癌症與口腔細菌的關聯最早獲得科學證實，尤其是口腔鱗狀細胞癌（OSCC）。研究顯示，牙周病菌中的「牙齦卟啉單胞菌」（Porphyromonas gingivalis）會干擾細胞凋亡，使不該存活的細胞持續生存，進而促進癌細胞生長與擴散。

食道癌、胃癌、大腸癌

研究發現，食道癌患者的口腔菌群組成異常，特別是厭氧菌「梭桿菌」（Fusobacterium nucleatum）明顯增加，口腔菌群失衡可能是食道癌的早期警訊。同時，這種細菌也與胃癌及大腸癌有關，長期刺激腸胃黏膜，引發慢性發炎，削弱免疫系統，使腫瘤細胞更容易躲避攻擊。

胰臟癌

胰臟癌的風險同樣不容輕視。黃軒引述美國長期研究指出，患有嚴重牙周病的人罹患胰臟癌的風險明顯上升。原因可能在於壞菌經由血液進入胰臟，並產生如亞硝胺等致癌物質，加速癌變過程，同時慢性發炎也會惡化腫瘤微環境。

口腔健康｜4個方法預防口腔細菌致癌

為避免口腔細菌致癌，引發健康危機，黃軒提出以下4個建議：

1. 刷牙+牙線：每日至少刷牙兩次，特別是睡前，並搭配牙線清除殘渣。

2. 定期看牙醫：每半年檢查一次，牙周病初期幾乎沒症狀，容易被忽略。牙醫能及早發現危險信號，避免壞菌惡化。

3. 飲食調整：飲食方面應減少高糖及加工食品，多吃蔬果與抗氧化物。多喝水，少含糖飲料，幫口腔降溫。

4. 戒煙及限制飲酒：煙酒直接傷口腔，也助長壞菌勢力。研究證實，牙周病患者若同時有吸煙與飲酒習慣，頭頸癌風險將大幅上升。

同場加映｜4大錯誤刷牙觀念

台灣牙科醫生劉馥萱曾指出，坊間有不少刷牙迷思，例如用力刷牙比較乾淨，飯後要立即刷牙等等，其實都屬於錯誤刷牙觀念，用錯方法可能會導致牙齒受損、影響牙齒健康。

刷用力比較乾淨：為了想刷得比較乾淨，因而頻密而用力地刷牙，有機會導致牙齒磨損，過度用力刷牙，亦可能引致牙齦受傷，另外亦建議牙刷應選用適中偏軟的刷毛為佳。

飯後立刻刷牙：用餐過後，口腔裏的食物殘渣、汽水、果汁等酸性飲品，會產生酸性物質，立即刷牙會導致牙齒琺瑯質損耗，建議應用餐個半小時過後，才可刷牙。假如時間急切，需要即時刷牙，建議多漱幾次口，之後再清潔牙齒。

刷牙就是刷「牙齒」：刷牙並不只刷在牙齒表面上，牙齒和牙齦交界處更加容易滋生牙菌斑，導致牙周病或蛀牙，因此刷牙時，更應該要重點清潔這些位置。

牙膏愈涼愈有效：牙膏中讓人感覺口氣清新、芬芳的薄荷成分，只是讓人有感覺乾淨的心理作用，其實與牙齒清潔毫無關係，實際上想要牙齒乾淨，最重要還是認真刷牙，與牙膏清涼感沒有關係。

口腔健康｜刷牙4大貼士

除了洗牙後，每天刷牙也是維持口腔健康的重要一環！獅王公司口腔護理師深澤哲曾經接受日本《Oricon News》訪問，分享了刷牙及選擇牙膏的4大貼士，以助民眾減低患上蛀牙、牙周病、口臭等口腔問題的危機：

1.開叉牙刷去污能力降低約60%，建議牙刷每個月更換一次

2.進食後1到2分鐘內，牙菌斑的酸性物質會增加蛀牙風險，故建議飯後儘快刷牙.

3.刷毛對準要清潔的區域並輕力地刷牙，每次刷1至2顆牙來回20次，刷牙後用少量水漱口。

4.據使用目的選擇牙刷設計、刷頭大小、刷毛硬度。

資料來源：獅王公司口腔護理師深澤哲