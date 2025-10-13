肺腺癌｜21歲女久咳半年患末期肺癌，確診5日離逝，醫生警告乾咳逾兩周要求醫

內地一名21歲女大學生久咳未癒，一直都以為自己感冒未清而已，豈料到求醫才發現是肺腺癌末期，已經無法做任何手術治療，癌細胞蔓延至整個肺部，最終返魂乏術。

據內媒報道，浙江一名21歲女大學生小夢（化名）因持續咳嗽半年，但未有重視，只認為是普通感冒。小夢的咳嗽並未伴隨典型肺癌的症狀，她沒有發燒、咳血等，日常生活與飲食亦不受影響，甚至偶爾還能跑步，導致她輕忽病情嚴重性。

癌症殺手︱忽視咳嗽半年 初期誤診為肺炎

後來她久咳未癒，加上發燒求醫，初期被診斷為肺炎，治療兩星期仍未見好轉，轉至浙江大學醫學院附屬第一醫院後，其主診醫生呼吸內科主任周建英教授確診為肺腺癌晚期。

癌症殺手︱病情急轉直下 確診5天後不幸離世

呼吸內科主任周建英教授解釋，某些肺癌的影像表現與肺炎極為相似，容易造成誤診。從這個女病人的肺部X光片中可以見到大片白色，實際上是「癌性淋巴管炎」，顯示癌細胞已透過淋巴系統廣泛轉移。由於癌症已進入晚期階段，癌細胞擴散範圍過大，患者已不適合接受手術切除或化療等積極治療方案，醫療團隊能做的相當有限。確診5日後，小夢病情急轉直下，最終不幸離世。

癌症殺手︱持續乾咳超過兩周要求醫 初期症狀不明顯

周建英教授鄭重提醒，若出現「持續乾咳超過兩周」且無其他感冒症狀的情況，務必及早就醫並接受胸部影像檢查，不可輕忽任何異常訊號。肺腺癌作為肺癌的一種常見類型，早期往往症狀不明顯，等出現明顯不適時多已進入晚期。咳嗽作為最常見的早期症狀，卻最容易被誤認為感冒或氣管炎而忽略。

她建議，有長期咳嗽、吸菸史、家族肺癌史或暴露於空污環境的高風險族群，應定期進行肺部健康檢查，以早期發現異常徵兆。

癌症殺手︱5大非吸煙高危因素致肺癌

台灣胸腔內科醫生周百謙在當地健康節目《小宇宙大爆發》中分享，指臨床上觀察到愈來愈多肺癌患者一生無吸煙習慣，卻罹患肺癌，原因與日常習慣息息相關：

二手煙

空氣污染

室外污染：

工業區排放空氣污染物

柴油燃燒物

火力發電

室內污染：

煮食油煙

吸塵機

甲醛

遺傳因素

家族癌史：50歲之前罹患乳癌、大腸癌

天生缺乏對抗腫瘤的基因，家族其他成員容易患癌

化妝品

忌用香味過濃的化妝品

含揮發性化學物質企人造香精等化學物

長期吸入對肺部有影響

過度烹飪

低溫烹調的油品被用於高溫炒炸

產生不穩定型氧化物

資料來源：胸腔內科醫生 周百謙

肺癌為香港十大癌症「頭號殺手」

根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高，40歲以上男患者更屬高危。

肺癌常見6大症狀

1.發現自己久咳不癒，久咳嚴重

2.常常覺得喘不過氣

3.咳嗽時咳出帶有血或黏液的分泌物

4.肺部反覆感染，難根治

5.深呼吸、咳嗽時覺得胸痛

6.聲音沙啞

資料來源：外科專科醫生 白映俞

香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。本港臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉曾指出，肺癌分為4期，癌症惡化的過程因人而異，患者一般在幾周至幾個月內進入下一個癌症階段：

第1期：一側肺臟有小型腫瘤，未出現淋巴轉移

第2期：一側肺臟有大型腫瘤，或出現肺門淋巴轉移

第3期：腫瘤侵入縱膈淋巴及鎖骨對上的淋巴組織

第4期：腫瘤擴散至雙側肺臟，出現肋膜腔積水，或轉移肝臟、骨頭、腦等器官

非吸煙患者病發 約70%屬基因突變

臨床腫瘤科專科李兆康醫生曾受訪表示，肺癌可分為「小細胞肺癌」和「非小細胞肺癌」，「非小細胞肺癌」佔整體肺癌個案約70%，而當中「肺腺癌」又佔「非小細胞肺癌」60至70%，而且趨勢是愈來愈多。

在香港非吸煙患者所患的「肺腺癌」之中，約70%和基因突變有關，腫瘤生長較慢，患者年齡相對年輕，一般只有40、50歲。有研究亦發現，亞洲的女性肺癌患者中，有60至80%為非吸煙人士，而且亦較年輕。大部分非吸煙女性所患的肺癌之中，主要就是肺腺癌。