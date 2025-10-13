名人保養｜64歲林俊賢古裝現身內地景區，網民慨嘆高溫下老態盡顯

現年64歲的林俊賢（Wilson）曾活躍於影視圈，於80年代末期與周星馳、梁朝偉、黎明、劉青雲等並列TVB一線當家小生，憑高大有型的外形成為不少人心目中的男神。不過Wilson近年定居內地，罕有在香港露面，近日有網民見到他以皇帝造型現身內地旅遊景區，不禁慨嘆其外貌：「變化太大」。

64歲林俊賢現身內地景區打工

近日林俊賢現身廣東千古情景區，30幾度天氣下著住古裝化身「唐太宗李世民」與遊客熱情互動，同時也勾起不少網民的集體回憶。林俊賢在1993年離開無綫往內地與台灣發展，曾主演由中央電視台製作的《唐太宗李世民》令他在兩岸三地爆紅，演藝事業因此達到巔峰，更憑住俊朗的外表被譽為「最帥李世民」。

林俊賢著古裝現身廣東景區的影片曝光後，不少網民都驚覺他老態盡顯，變化極大，紛紛感嘆：「他現在變化太大了，不說都看不出來是他」、「完全認唔出」、「跟年輕時差好遠」、「歲月不饒人！」但亦有網民認為，雖然林俊賢已年過六十，但算是保養得不錯，依然高大有型：「六十多了這還不帥？」、「他這年紀已經算很不錯了，儀態、身段都是頂尖的了」。

現年64歲的林俊賢 (Wilson) 曾活躍於影視圈。（網上圖片）

近日林俊賢現身廣東千古情景區，30幾度天氣下著古裝化身「唐太宗李世民」與遊客熱情互動。（圖自微博）

林俊賢被礐為「最帥李世民」。（《唐太宗李世民》劇照）

林俊賢近況。（圖自林俊賢抖音）

林俊賢有份演出電影《風林火山》，飾演「鬼叔」一角。（《風林火山》劇照）

林俊賢有份演出電影《風林火山》，飾演「鬼叔」一角。（圖自林俊賢抖音）

曾傳拒愛林青霞 嫌棄劉嘉玲

林俊賢於1986年參與第五屆新秀歌唱大賽，雖然十五強止步，但後來加入無綫就隨即被捧為一線小生，擔正《男兒本色》並一劇走紅。不過，1996年時，電影市道不景氣，令林俊賢身價暴跌，於是他決定全面退出娛樂圈從商。

不過早前曾有內地網民以「曾經港劇第一美男子，拒絕林青霞嫌棄劉嘉玲，當年多風光現在就多落魄」為題，製作了一段影片，引起不少關注。片中大爆猛料，指林青霞當年拍《豪情》時曾向林俊賢示愛，結果被男方一口拒絕。不過，林俊賢就澄清：「不認識林青霞師姐。」

此外，當年林俊賢與劉嘉玲因合作拍攝《上海大風暴》而傳出緋聞，外界眾說紛紜，有指林俊賢是劉嘉玲的初戀，而他因不想影響女方的事業而退出娛樂圈，可惜最終分手收場；另外又有指當年林俊賢非常嫌棄女方。而林俊賢早年已經澄清兩人只是拍檔，並否認為劉嘉玲退出娛樂圈的傳聞，他亦再三強調：「劉小姐的事沒有」。

曾有內地網民以「曾經港劇第一美男子，拒絕林青霞嫌棄劉嘉玲，當年多風光現在就多落魄」為題，製作了一段影片。（影片截圖）

片中大爆猛料，指林青霞當年拍《豪情》時曾向林俊賢示愛，結果被男方一口拒絕。（網上圖片）

當年林俊賢與劉嘉玲因合作拍攝《上海大風暴》而傳出緋聞。（《上海大風暴》劇照）

林俊賢早年已經澄清兩人只是拍擋，並否認為劉嘉玲退出娛樂圈。（圖自微博）

林俊賢於80年代末期與周星馳、梁朝偉、黎明、劉青雲等並列TVB一線當家小生。（網上圖片）

年輕時的林俊賢。（網上圖片）

歷經2段婚姻 與港姐冠軍女兒一度失聯

林俊賢經歷過兩段婚姻，第一段婚姻最後只維持了一年多，太太帶住當時僅得一歲零三個月大的女兒林鈺洧（Denice）離開。對於女兒的撫養權，林俊賢則表示：「我嗰陣時嘅心態都未大得晒，我都唔識選擇。」

後來林俊賢轉行做股票行炒股，但因為買賣神仙股，輸咗成副身家，第2任老婆Winnie亦帶埋個仔走人，後來成為演員黃子揚第2任前妻。而四十幾歲的林俊賢則要從頭嚟過，他曾入投資公司做策劃，兼職做廣告，又成功翻身。不過2007年因為未接聽一個電話，錯失了一個大買賣的決定，再次輸晒身家，一夜清袋。幸好林俊賢此後做穩陣生意，開證券公司教人投資切忌「以小博大」，另外亦有投資拍戲。

其後林俊賢在第一任前妻安排下再見大女，對方當時已經七歲。但因當時兩人只相處幾個鐘，他形容當時女兒對他的感覺好陌生。直至約16年前，林俊賢在朋友和第二任前妻的協助下在Facebook再次同大女Denice相認。最後父女相約出來見面，當時Denice已是15歲亭亭玉立的少女。講起女兒，林俊賢笑得好冧，大讚阿女生得靚，語氣中充滿自豪。

林俊賢近況。（圖自微博）

林俊賢近況。（圖自林俊賢抖音）

林俊賢與女兒林鈺洧（Denice）。（林鈺洧IG）

林俊賢與女兒林鈺洧（Denice）。（圖自微博）

林鈺洧是2022年香港小姐冠軍。（林鈺洧IG）