秋天養生｜寒露防燥邪、3款養肺潤燥茶飲糖水推薦

寒露深秋時，燥邪盛行。註冊中醫師張立彤指出，肺應秋，秋天肺氣最旺，肺喜潤而惡燥。但「燥」為秋天主氣，秋令燥邪，最容易從口鼻侵犯人體，損傷肺臟，使人出現乾咳少痰、咽乾鼻燥、口乾唇裂等症狀，故秋季養生進補當以潤為宜，以養肺潤燥為重點。

張醫師表示，秋季天高氣爽，其氣清肅，空氣濕度低，使人易感「燥邪」而致「燥病」。中醫學認為，「六邪」來自自然界的致病因素有六種，包括風、寒、暑、濕、燥、火。它們原本是六種氣候變化，在正常情況下，被稱為「六氣」。六氣變化異常，或人體抗病能力下降，不適應外界氣候變化時，「六氣」即成了「六淫」可使人生病。六淫的致病多與季節和環境有關，如冬季多寒病，春季多風病，夏季多暑病，長夏多濕病，深秋則多燥病。

燥邪致病分「外燥」「內燥」

燥邪致病，有「外燥」、「內燥」之分。夏末初秋又稱「長夏」，尚有夏季餘熱，與燥結合，侵害人體，繼而使人出現口渴、咽乾、鼻燥、乾咳無痰等症狀。當「津傷」達到一定程度便會津傷化燥轉成內燥。由於津液虧少，內不足灌溉臟腑，外不足濡潤腠理孔竅肌膚，導致燥熱由內而生，繼而使人出現肌膚乾燥、脫屑、唇焦咽乾、便秘、舌紅無津等症狀。

因此，秋季飲食多以甘潤、滋陰為原則，能增強人體抗燥邪的能力，減少燥病的發生。這些甘潤的食物主要包括蘋果、雪梨、雪耳、馬蹄、甘蔗、百合、玉竹、沙參、燕窩、花旗參、石斛、麥冬等。

張醫師推介防秋燥食療

‧蘋果雪梨無花果茶

材料：蘋果1個，雪梨1個，北杏1錢，大南杏3錢，土耳其無花果5粒。

做法：蘋果去皮、心，切片，雪梨洗淨連皮、去心，所有材料洗淨同放入鍋內，加適量清水，煲30分鐘即可。

功用：潤燥生津，滑利大腸。

‧銀蓮百合糖水

材料：銀耳（雪耳）2錢，蓮子肉3錢，鮮百合5錢，雞蛋2隻，冰糖隨量。

做法：銀耳、鮮百合浸泡洗淨與蓮子肉放入沙鍋中，加適量清水煮至蓮子肉爛，加入冰糖、雞蛋拌勻，即可食用。

功用：滋陰潤肺，寧心安神。

‧烏梅潤肺飲

材料：烏梅5錢，山楂2錢，麥冬3錢，玉竹2錢，甘草1錢，冰糖適量。

做法：材料洗淨，加水六碗共入煲，以大火煲滾後轉文火煎約40分鐘，隔渣調入冰糖代茶飲用即可。

功效：潤肺生津開胃。

被訪者簡介



註冊中醫師張立彤

香港註冊中醫師張立彤，為註冊中醫師何國璋教授授徒（婦兒內外及老人科）；註冊中醫師吳澤偉授徒（骨傷學）；香港大學中醫學碩士（針灸學）；廣州中醫藥大學中醫學學士；台灣林氏結構治療證書。平素強調臨床診治要藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。