尋秋啟示｜涼快秋天為何不見？今期素食譜：麻香厥菜涼拌四蔬

熱的夏天走了嗎？中秋節剛過去，從字面上看，秋天已經來到一半，氣溫理應清爽涼快。看看天氣預報，這一周的最高氣溫達32度，最低大概是24度。十號的超級颱風才過去，小颱風接著擦港而過，不經意打破了二次大戰後，同年懸掛訊號次數最多的紀錄。

炎熱的夏天走了嗎？服裝店開始在清倉大減價，趁機把夏天的衣服賣出去。櫥窗中展示模特兒，不經不覺，換上了厚厚的毛衣和棉襖大衣。茶餐廳的菜單，正在推廣著各式的火鍋。但是呢，家裏的冷氣機還在操勞著，身上還不見有添加外套的需要。大白天，路走快一點，仍會汗流浹背...…

炎熱的夏天走了嗎？涼快的秋天，甚麼時候才會出現？十一月？還是說，冬天會被秋天吞併，不到三個月的光景就會結束？然後，回過頭來，再迎接漫長的夏天？究竟，秋天，你在哪呢？別忘了湊冬天一起過來，多待一會才走吧，我們有點想念你。

麻香厥菜涼拌四蔬（2人份）

時間：45分

材料：

乾厥菜 半飯碗／車厘茄（小番茄）10粒（顆）／紅蘿蔔 半個／金菇（金針菇） 半包／牛油生菜 1／3個

調味：

鹽 半茶匙／糖 1茶匙／豉油（醬油）1湯匙／黑醋 半湯匙／蒜香粉 1湯匙／青椒粉 半茶匙／七味粉 半茶匙／芝蔴醬 1湯匙／芝蔴油 2湯匙／芝蔴 1湯匙

工具：

砧板／菜刀／大沙律（拉）碗／蔬果刨刀／煮鍋／茶匙／湯匙／碟／木舀

步驟：

1. 將車厘茄（小番茄）切成四小份（如圖）。

2. 以熱水浸泡乾厥菜15分鐘，加以沖洗。然後，放入已經煮沸了2湯碗水的鍋裏，以中火煮20分鐘（如圖）。煮好後，撈起，瀝乾水，待用。

3. 切去金菇（金針菇）的根部，撕出一條一條的金菇，然後，放入已經煮沸了2湯碗水的鍋裏，以中火煮5分鐘（如圖）。撈起，瀝乾水，待用。

4. 刨走紅蘿蔔的皮，切去頭尾，沖洗後，切成絲。

5. 清洗牛油生菜，切半，瀝乾水。

6. 將步驟1-5全放入大沙律（拉）碗 ，連同調味料，攪拌均勻。

筆記：

1. 乾厥菜有可以提升免疫力的胡蘿蔔素，維生素E、A、C、和B群。

2. 車厘茄（小番茄）有豐富的維他命（維生素）C，亦有K，和抗氧化、抗發炎、能提升免疫力的茄紅素。

3. 紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

4. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

5. 蔬果全部要徹底洗淨。

6. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。