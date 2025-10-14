中風︱已婚女兒照顧中風父獲知「遺產全給兒子」 10年後下場曝光極唏噓

一名60多歲父親中風癱瘓後，未婚兒子稱工作忙拒絕照顧，盡孝的責任落到兩名已婚女兒身上。女兒們盡心盡力照顧父親10餘年，卻換來父親一句「遺產全給兒子」。又過了10年，這家人最終的結局令人感慨。

台灣禾宜地政士事務所負責人李宜玲在Facebook專頁分享自己在10年前承辦過的一件繼承案件。一名老父親在60歲時中風癱瘓，患病15年，75歲辭世。這名父親在病床上的10餘年間，因老伴體力不佳，無法負責照護；他年輕時引以為傲的兒子是國立大學碩士，在高中當數學老師，卻以「我還要教書，怎麼照顧？」為理由拒絕照護，最終盡孝的責任落在兩個已出嫁的女兒上。

女兒照顧父親10餘年換一句「遺產全給兒子」

李宜玲續指，兩個女兒早早高中畢業，出去工作補貼家用，然後平凡地步入婚姻。她們自己排班輪流回娘家照顧父親，包括洗澡、餵食、翻身、擦拭，十幾年如一日。而讓父親「光耀門楣」的兒子，只是偶爾假日回家探望。

在母親辭世後隔年，老父親也離逝。在治喪期間，兒子冒出的第一句話就是：「爸爸交代財產都由我繼承。」確實，老父親生前曾多次叮嚀「以後土地和祖屋都要留給弟弟」，兩名女兒只是默默接受父親的遺願。當弟弟張口要求全數繼承時，兩位姐姐只是靜靜拿出印鑑證明，簽下協議，無爭無求，並表示：

照顧父母是我們的選擇，是子女的職責，從來不是為了財產。

但兒子並不知道，在父親中風後的十多年間，早已花光積蓄，靠的全是他兩個姐姐自掏腰包支撐。

兒子10年後心臟病猝逝 女兒成唯一繼承人

時光飛逝，10年後，兩名女兒中的大姐突然來電。這次，她們帶著悲傷來辦理弟弟的後事。原來，弟弟在學校突然暈倒，送醫急救無效，因心臟病過世。由於他未婚無子，兩位姐姐最終成了家產的唯一繼承人：

當初父親留下的祖屋與土地，10年後因捷運通車大馬路開通，價值翻漲至4千萬。而弟弟生前還在台中置業有一間公寓，存款300多萬。如今，這些又全數回到兩位姐姐名下。

對此結局，李宜玲直言，「這或許就是孝的因果循環」：

有人窮盡一生爭奪親情、財富，到頭來甚麼都留不住；有人只是守著本心，盡孝、盡責，把日子過好，反而收穫心靈的豐盈與命運的厚待。十年前，她們付出照護的心力與金錢；十年後，上天用另一種方式，把恩典送回她們身邊。彎延的路走到盡頭，才發現竟回到起點。

轉載自晴報