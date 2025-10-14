名人抗癌 │ 演唱會製作人李志倫46歲生日自揭患癌2年，抗癌成功感恩獲第二次生命

前TVB監製、現為MV導演李志倫（Jacky）是業內公認的演唱會王牌製作人，昨日（13日）是他46歲生日，他發文公開自己兩年前患癌的消息，當年今日正正在化療中度過。他自爆兩年來自食其力，皆因他向家人借錢醫病之際，被指「扮重病」呃錢，直言心灰意冷。

生日自揭患癌2年 曾被質疑扮病呃錢

MV導演李志倫（Jacky）在其社交平台發文，自爆自己早在兩年前患癌，而他並未有將病情告知家人，為免他們擔心。但因為病情危急，他需要一筆錢做化療，當時他以「患重病」的名義向家人借錢，卻被指扮病呃錢拒絕。時至今日，他指家人一直都沒有照顧、問候或幫忙，一直以來都自食其力，他寫道：

2023年10月13號嘅生日，喺我家人完全唔知道我患咗cancer嘅時候喺化療電療室度過、記得當時只有一班姑娘同耀榮文化Daniel為我慶祝。2025年嘅今日感謝神畀第二次生命我、只係原來我家人覺得我重病係講大話想問佢哋攞錢、所以佢哋一直冇照顧、問候或者幫忙我。今年生日我希望大家無需要祝我生日快樂、而係將大家嘅祝福轉化為 #珍惜當下 #堅持生命⋯⋯感恩有你。

李志倫當年患癌，化療中度過44歲生日。（Threads@mvjacky）

李志倫去年癌後首度復工。（Threads@mvjacky）

抗癌成功 想過放棄幸有好友鼓勵



去年9月他宣布抗癌成功，感恩獲「第二次生命」，隨後開始踩單車和跑步。他曾透露自己一度想過放棄治療，幸好有「演唱會之父」張耀榮繼承者、兼好友張永達鼓勵，才得以堅持至今。他今年生日感恩自己克服重重難關後仍活著，康復後他曾參與多個大型演唱會的製作，如慈善音樂會《博愛SO ME SHOW MUSIC》等。

李志倫感恩有朋友相伴。（Threads@mvjacky）

李志倫是業內公認的演唱會王牌製作人與導演，他曾與林子祥、譚詠麟、郭富城、陳小春、張智霖等巨星，以及周杰倫、蔡依林、張韶涵、潘瑋柏等著名歌手合作，亦曾為刀郎拍攝了《2002年的第一場雪》以及《衝動的懲罰》的MV。他早年曾在TVB擔任監製，後來專注拍攝MV和大型演唱會幕後製作。

李志倫當年拍攝MV花絮。（網上圖片）