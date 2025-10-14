名人健康 │ 47歲楊思琦爆台慶綵排意外重創，頭撼地入ICU，腦水腫致永久損傷影響工作生活

歡迎回來

改善富貴包續集:滾筒+橡筋帶頸椎伸展教學
痛症解碼 得閒拉筋 得閒Build肌

改善富貴包續集:滾筒+橡筋帶頸椎伸展教學
　　47歲前港姐冠軍楊思琦近年穿梭中港兩地拚事業，卻在近日播出的ViuTV節目《晚吹－怨女俱樂部》中爆料，2004年台慶綵排時曾因嚴重意外頭部撞地，導致腦水腫送入ICU，並留下永久性損傷。而意外後至今，她仍受後遺症影響。

 

台慶意外撞頭腦水腫入ICU 家人急見「最後一面」

 

　　47歲前TVB花旦楊思琦在節目中詳細描述了2004年TVB台慶綵排時的恐怖經歷。當時她與拍檔黃宗澤練習高難度動作時，不慎失手整個人垂直倒插，頭部猛力撞向硬地 。她形容當時感覺「好似個腦袋畀人用槌重擊一下」，隨即陷入半昏迷狀態，一度以為自己性命不保 。

 

　    意外發生後，楊思琦立刻送院，經檢查後發現腦部出現水腫，需立即送入ICU留院觀察，情況相當危急 。楊思琦指，當時所有家人都被緊急召到醫院，氣氛凝重到「好似趕來見最後一面」 。

 

 

被公司封口 負傷領「飛躍進步女藝員」獎
 

　　她續指，事發後公司TVB下達「封口令」，嚴禁她對外透露入住ICU的實情，只能輕描淡寫地交代為「普通受傷」 。隨後幾天為一年一度的台慶頒獎典禮，公司通知她必須如常出席，因為當晚她已被安排獲得「我最喜愛的飛躍進步女藝員」獎項 。

 

永久性後遺症困擾
 

　　這次重創對楊思琦造成了永久性傷害 。她坦言至今仍受後遺症困擾，包括記憶力減退、頭部不能吹風等 。更令人心痛的是，醫生判定她腦部受傷位置為永久損傷 ，這對她的日常生活和工作都造成了長期影響。

 

 

直播行業辛酸 不敢如廁怕流失粉絲

 

　　除了揭露昔日傷痛，楊思琦也分享了近年轉戰內地直播行業的艱辛。為了養家，她經常晚上11點開始直播，工作十幾個小時，有時甚至直播到凌晨 。她透露直播辛酸，在直播過程中不敢輕易去廁所，怕「掉粉」；然而這種工作壓力也曾導致她在直播期間情緒崩潰，當場抽泣 ：

 

　　忍到好「急」才會去廁所，去一次廁所會流失幾百粉絲 。

 

140萬粉絲全靠自己「一腳踢」

 

　　儘管工作辛苦，楊思琦的努力終於獲得回報。她近日宣布其抖音帳號已累積超過140萬粉絲，全是她自己「一腳踢」，從選品、直播到客服全都一手包辦，並強調 全是真粉絲，謝絕買『粉』 。

 

Tags:#香港娛樂圈#楊思琦#TVB#意外#腦部受傷#永久性損傷#深切治療部#腦水腫#後遺症#直播行業#努力#回報
