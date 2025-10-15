秋天養生｜有記錄以來最熱寒露，推介滋潤健脾蓮藕雙果湯

「陳醫師，好像常常到戶外呢！」Doris說。

「都巿人工作繁忙，我也不例外。休息不足，也會造成壓力。到戶外走走，可以抒發情緒。」我說。

「近來十分流行接地氣。究竟是甚麼意思？」Doris問。

「英文叫Earthing，主要是與大地直接接觸。有人連接了檢測器，赤腳走在草地或沙灘上，發現身體電壓減低。」我說。

「那你相信嗎？」Doris問。

「中醫一直重視天人合一。我們接觸大自然，呼吸清新的空氣，很明顯，人慢慢冷靜下來。除了接地氣，慢活都是愈來愈多人提倡，享受大自然，享受生活。這些不都是中醫都認同的嗎？」我說。

「可是要赤腳踩地有點怪怪的。」Doris說。

「可以先到天然的沙灘，到沙灘會赤腳吧！另外可以到海灘游泳，海水連接大地呢。我們可以站地海灘邊。如果天氣再冷，可以行山，也是接觸大自然的方法。抱樹也是方法之一。我也試過，感覺身體輕鬆一點。不用聽人說，自己可以試一下，反倒無害。

中醫講求人與天地相應，要順應自然。我們養生的原則，也會因四季和天氣不同而不一樣。例如今年的寒露為有記錄以來最熱的一個寒露。本來寒露的天氣會明顯清涼，我們現在感覺最明顯的就是天氣比較乾燥。早晚涼一點，但中午還是熱的，還曾出現酷熱天氣警告。所以在養生方面，比往年有些少調節。」我說。

「即是如何？」Doris問。

「天氣乾燥，當然要滋潤。我們可以吃無花果。無花果具有健脾、滋養、潤腸功效。秋天我們要養肺，我們可以吃白果。白果，又名銀杏，有斂肺定喘、止帶、縮尿之效。

春夏養陽，秋冬養陰。我們可以多吃核桃。核桃有補腎強腰、溫肺定喘、潤腸通便的作用。

由於天氣較熱，不宜太溫補，加上都巿人睡不足，常有虛火，我們可以加薑養脾胃。這些材料可煲成時令湯水。」我說。

「謝謝你。」Doris笑說。

「趁天氣暖和，到沙灘走走！」我說。

「知道了。周末就去！」Doris說。

蓮藕雙果湯

材料（4人分量）︰

蓮藕1節、紅蘿蔔1條、白果1兩、無花果4粒、核桃1兩、生薑2片、蜜棗2粒、雞肉8兩

製作方法︰

1. 雞肉汆水。

2. 紅蘿蔔及蓮藕去皮切片。

3. 所有材料加水2公升，大火煲滾後改細火，再煲1個半小時。

4. 最後加少許天然鹽。