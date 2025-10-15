名人猝逝 │ 日本男星驚傳腦出血離世，年僅31歲，公司預告追思音樂會

日本舞台劇男星島崎伸作（Shinsaku Shimazaki）驚傳因腦出血猝逝，終年31歲。其所屬事務所「Hot Generation」於發表公告，證實島崎已於今年9月6日離世，葬禮已由親屬低調辦理。公司對延遲一個月才公布死訊致歉，並預告將於10月31日舉行追思音樂會，邀請業界相關人士送別。

31歲男星腦出血猝逝

島崎伸作所屬公司6日發表訃聞：「島崎伸作於2025年9月6日因腦出血去世，終年31歲。我們對大家生前的恩情深表感謝，並誠懇地告知大家這消息。葬禮為非公開形式，在近親安排下舉行，對於延遲通知深感歉意。」與其有業務合作的「M MUSIC」亦在官網發布訃聞：「員工們至今仍難以置信，島崎伸作以演員身分參與多部作品，帶給觀眾感動與笑容，對他留下的貢獻深表感謝。」

島崎伸作早年已加入由母親創立的藝能團體「Hot Generation」，陸續在多部作品中嶄露頭角。島崎的代表作包括日文版音樂劇《孤星淚》（Les Misérables）。死訊傳出後，各地粉絲紛紛在社交平台留言哀悼：「他明明才剛開始發光…」、「他在舞台上真的閃閃發亮」、「31歲太年輕了...難以置信」、「感謝您帶來的感動，願在天國繼續歌唱」。

島崎伸作生於1993年9月10日，自幼展露音樂天賦，精通鋼琴與聲樂，從小便參與音樂劇演出。他畢業於東京藝術大學，自2009年正式出道後，憑紮實功底活躍於音樂劇、舞台劇及影視界，更曾參演NHK大河劇，被視為日本新生代實力派演員。

轉載自晴報