專家推薦10大通血管食物，護心血管、降血壓及防中風

心血管疾病是本港最常見的致命疾病之一，而日本有20位專家嚴選了10大「最強通血管食物」，可幫助護心血管、降血壓及防中風。在這10款食物當中，港人熟悉的牛油果、洋葱等均有上榜，惟未能入圍三甲，第1名竟是這款日本國民美食！

10大最強通血管食物

為了解促進血液循環、提升「血管力」的健康飲食，日媒《介護ポストセブン》早前邀請了20位來自醫學、營養和運動科學界別的日本健康專家，進行「通血管食物」評選。專家以第1名5分、第2名4分、第3名3分、第4名2分、第5名1分的方式計分，整理出「最強通血管食物」排行榜：

第10名（6分）：醋

● 營養成分：醋酸

● 功效：醋酸具有降低血壓及減少內臟脂肪的效果，還能預防動脈硬化。專家表示，雖然醋酸對改善血液循環非常有效，但須注意勿過量攝取，特別是空腹時飲用未稀釋的醋會傷胃。

● 建議：每日攝取約1湯匙。

第10名（6分）：核桃

● 營養成分：多酚、Omega-3脂肪酸、維他命E、膳食纖維

● 功效：含有具抗氧化作用的多酚及優質油脂Omega-3脂肪酸、能抑制膽固醇氧化的維他命E，及有助於穩定血糖波動的膳食纖維。

第9名（7分）：黃麻菜（又稱帝王菜、埃及國王菜）

● 營養成分：多酚、β-胡蘿蔔素、維他命E、膳食纖維

● 功效：有「蔬菜之王」之稱，含豐富營養素包括維他命E，能促進血管再生、降低心臟病及腦中風的風險。同時富含非水溶性及水溶性膳食纖維，有助預防血壓上升與動脈硬化。富含β-胡蘿蔔素和多酚，能消除活性氧、抑制鹽分及膽固醇吸收。

第6名（8分）：南非國寶茶

● 營養成分：低單寧酸、礦物質、維他命、活性類黃酮

● 功效：曾有研究實驗將各種茶葉萃取物應用於血管細胞，觀察哪款茶葉能活化細胞，結果發現南非國寶茶具有活化和強化微血管Tie2受體的功效，或對微血管健康有益。

第6名（8分）：牛油果

● 營養成分：油酸（Omega-9脂肪酸）、β-胡蘿蔔素、維他命E、鉀

● 功效：富含優質Omega-9脂肪酸油酸及維他命E，具抗氧化作用，有助預防動脈硬化。豐富的生物素能保持皮膚與頭髮健康美麗。β-胡蘿蔔素可防止血管老化的β-胡蘿蔔素，鉀能幫助多餘鹽分排出體外的鉀。

● 建議：定期攝取。

第6名（8分）：鰹魚

● 營養成分：DHA及EPA（Omega-3脂肪酸）、優質蛋白質、維他命B6

● 功效：鰹魚富含DHA和EPA，具有促進血流、保持血管強韌的功效。同時也是富含優質蛋白質及代謝所需維他命B6，屬於超級食物。

第5名（9分）：肉桂

● 營養成分：維他命C、礦物質、膳食纖維、肉桂醛（抗氧化物）

● 功效：中藥裏稱為桂皮，具有活化血管內細胞的作用，其維持微絲血管年輕的功效，是對付血液循環差的「幽靈血管」的最佳食物選擇。

第4名（15分）：洋葱

● 營養成分：大蒜素、槲皮素、膳食纖維

● 功效：洋蔥當中的香氣成分「大蒜素」能增加血液中好膽固醇HDL、減少壞膽固醇LDL；富含稱為「槲皮素」的成分，具有預防動脈硬化的抗氧化作用；還富含膳食纖維，能抑制急劇上升的血糖，以免傷害血管。

第3名（20分）：沙甸魚

● 營養成分：EPA（Omega-3脂肪酸）

● 功效：沙甸魚富含EPA，具有預防血液凝固、促進血流的效果。

● 建議：推薦沙甸魚水煮罐頭，易於攝取的同時亦相當方便。

● 其他好處：沙甸魚屬小型魚，相較大型魚，受海洋污染影響較小。

第2名（21分）：鯖魚

● 營養成分：DHA及EPA（Omega-3脂肪酸）

● 功效：富含優質油脂DHA和EPA，具有增強血管彈性、預防血栓的功效，或有助預防動脈硬化、腦梗塞及心肌梗塞。Omega-3脂肪酸能提升代謝、降低三酸甘油酯，適合有代謝問題人士食用。特別推薦挪威鯖魚，其EPA含量非常豐富。

● 建議：烹調方式以燒烤或蒸煮為佳，避免油炸。

第1名（29分）：納豆

● 營養成分：納豆激酶、異黃酮、植物固醇、皂素

● 功效：其成分「納豆激酶」可溶解形成血栓的纖維蛋白；原料大豆所含的皂素、異黃酮、植物固醇等，可改善血液流動，防止血管受傷，預防心血管疾病。而大豆經發酵後的效果更強，故納豆特別值得推薦。

● 建議：宜晚上食用，因為睡眠時體內水分減少，易形成血栓，納豆有助睡眠期間也保持血液流暢。

專家們一致指出，「改善血液循環」和「蛋白質」是「有益血管的食物」的共同特質；排名第一的納豆則同時兼具這兩項特質。因為納豆所含的納豆激酶，具有溶解血栓、使血液流暢的作用。此外，蛋白質也是血管主要成分膠原蛋白生成所必需的營養素，而納豆能提供大豆的優質蛋白質，可說是最適合打造強韌血管的理想食品。

而在排行榜中多次出現的青背魚類包括鯖魚、沙甸魚，富含蛋白質、DHA和EPA等Omega-3脂肪酸，可改善血液流動，健康效益極高。

轉載自晴報