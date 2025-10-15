歡迎回來

失眠可能是肝鬱所致？自我評估是否肝鬱體質！揭「逍遙散」的神奇功效
壓力
食得有營

失眠可能是肝鬱所致？自我評估是否肝鬱體質！揭「逍遙散」的神奇功效

樂本健．健康教室
樂本健．健康教室

　　人生有三分之一時間是在睡眠中度過，可想而知，擁有良好的睡眠質素對健康十分重要。不過有研究指出，每10個港人便有2個經常面對失眠問題超過1個月，而有1個更受失眠困擾超過3個月。

 

多夢易醒vs難以入睡 

 

　　若希望從根源解決失眠問題，應先了解自己的睡眠質素在哪裏出了問題？

 

1.    多夢易醒

 

　　多夢、淺眠、易醒都是睡眠質素不佳的症狀，導致白天精神不振、健忘、注意力不集中等。上述症狀之人士多屬心膽氣虛，宜養血安神、多吃補血食物。

 

2.    難以入睡

 

　　上床後很難入睡，並需要用上30分鐘以上才能入睡，通常伴隨著緊張情緒、胡思亂想、坐立不安等。上述症狀之人士多屬「肝鬱氣滯」或「痰熱內擾」，宜先解肝鬱。

 

甚麼是「肝鬱」？

 

　　在中醫的角度，肝臟負責調節氣血運行、情緒抒發與消化代謝功能。當情緒長期起伏不定、壓力長期累積下來，會影響肝臟的調節運行，即所謂「肝鬱」。肝鬱會導致頭痛、眼花目眩、胃口不佳、消化不良、面色蒼白、影響睡眠質素或難以入睡，甚至導致女性月經不適。

 

自我評估自己是否肝鬱體質？

 

1.    經常歎氣

 

　　常常為了一點小事不順心，甚至習慣性數分鐘歎一口氣。在中醫理論而言，此為「善太息」，也是肝氣不舒、氣虛瘀滯、自覺胸中憋悶的典型表現。

 

2.    心煩氣燥

 

　　肝鬱使不好的情緒滯留在體內，若長時間得不到紓解，更會使人變得越來越多疑及不安。

 

3.    脾胃失調

 

　　心情不好的人，經常胃口也不好，即肝氣鬱結影響了正常的消化和吸收，引起脾胃失調的症狀。

 

4.    舌苔薄白

 

　　肝鬱表現在舌象上就是唇色淡、脷苔白而薄、氣色不足、面容黯淡。如果肝鬱減弱了肝臟功能，可能還會有容易疲勞的症狀。

 

5.    皮膚不正常老化

 

　　體內的代謝廢物不能及時排出，容易使人長出皺紋，使皮膚加速老化。

 

經典古方──逍遙散

 

　　逍遙散，出自宋代官修的藥典《太平惠民和劑局方》，此方由白朮、炒當歸、柴胡、茯苓、白芍、炙煨薑、炙甘草、薄荷等中藥組成。逍遙散能調和肝脾、疏肝解鬱、養血健脾，是經典的中藥方劑。

 

逍遙散的4大神奇功效

 

1.    疏肝助眠

 

失眠可能是肝鬱所致？自我評估是否肝鬱體質！揭「逍遙散」的神奇功效

 

　　柴胡能使氣血運行暢通，舒緩繃緊的情緒，繼而改善因壓力所致的失眠。另外，白芍可促進血液循環，養血護肝，舒解肝氣鬱結，從而緩減因肝鬱而引起的頭痛、胸悶及睡眠問題等。

 

2.    改善情緒
 

失眠可能是肝鬱所致？自我評估是否肝鬱體質！揭「逍遙散」的神奇功效

 

　　根據《外科正宗》，「憂慮傷肝，思慮傷脾，積想在心，所願不得志者，致經絡痞澀」。長期的擔憂情緒會傷害肝臟和脾臟，而心中積累的各種想法或願望無法達成時，會導致經絡阻塞不通。逍遙散能對抗不安情緒，達疏肝理氣之效。

 

3.    養血健脾
 

失眠可能是肝鬱所致？自我評估是否肝鬱體質！揭「逍遙散」的神奇功效

 

　　白朮和茯苓有助健脾、燥濕利水及化解濕邪，能補脾氣並促進運行，使腸胃能有效吸收營養，充分發揮其功效。另外，當歸能養血活血，對肝鬱患者常見的血虛情況如腹痛、面色蒼白等有顯著功效。同時，當歸滋陰養血，能補益肝腎，使血氣調和流通，繼而改善兩脅脹痛、精神不穩的狀況。

 

4.    舒緩更年期不適
 

失眠可能是肝鬱所致？自我評估是否肝鬱體質！揭「逍遙散」的神奇功效

 

　　逍遙散有助舒緩女性更年期引致的生理及心理變化，緩和思緒不寧、心悸不安、潮熱顏紅和盜汗難眠等不適，因而又稱為「女人聖藥」。

 

「心病還需心藥醫」

 

　　凡事必須尋找能針對其根源、化解心結的方法來治療，就好比生理問題需要對症下藥，心理問題也需要找到心理的「藥方」來處理。日常生活中應保持身心舒暢，例如多做運動及聆聽音樂等，學會如何釋放壓力，平和情緒。養「身」同時養「心」，才是健康的生活方式。如對上述產品有任何問題，可先諮詢家庭醫師或中醫師意見。

 

Tags:#失眠#肝鬱#逍遙散#多夢#淺眠#補血食物#情緒#壓力#肝臟#月經不適#白朮#茯苓#更年期#食得有營#睡眠質素
