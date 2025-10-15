50歲日劇女王米倉涼子涉毒，寓所搜出違禁藥物，8警員突襲嚇至尖叫

現年50歲的「日劇女王」米倉涼子被爆出兩個月前涉嫌違反《麻藥取締法》，當日被突擊搜屋過程曝光，她與阿根廷籍男友的東京寓所中查獲多種違法藥物及吸食器具。事件曝光後，米倉涼子神隱近兩個月。

8名警員突襲住所 當場驚慌尖叫

據了解，今年8月20日傍晚6時30分左右，米倉涼子當時帶著兩隻愛犬散步返回東京住所時，突然有8名警員從停泊在樓下的車輛中衝出，瞬間將她包圍。面對這突如其來的狀況，米倉涼子在公寓入口處驚慌失措，當場尖叫大喊：「這是怎麼回事！」 執法人員隨後進入她與阿根廷籍舞者男友Gonzalo半同居的住處進行搜查，經過約2個半小時的仔細搜索後才離開。

神隱兩個月 返日後連續取消公開活動



有知情人士透露，在搜查過程中，警員在屋內搜出多項《麻藥取締法》所禁止的違法藥物，以及使用這些藥物所需的器具。據悉，麻藥取締部早在今年6月就已收到線報，將米倉涼子列為調查對象。在8月20日突擊搜查米倉涼子東京住所後，兩日後（8月22日）米倉涼子一早安排飛往歐洲旅行兩星期。9月初返回日本，惟缺席多項公開活動及辭去品牌大使的身份，久未露面引發外界揣測。

此外，她的社交媒體帳號自8月19日起便停止更新，合作多年的廣告也被下架。官方一律以「健康狀況不佳」為缺席理由，直到本月11日被日雜《週刊文春》爆出涉毒消息。

男友涉毒前科與健康問題

這並非米倉涼子首次與毒品爭議扯上關係。據報道，她過去曾與一名年長15歲的男性交往，而該男性後來因持有和使用興奮劑被捕。當時米倉涼子也接受了調查和驗毒，最終證實清白，但仍受到輿論影響。

近年來，米倉涼子一直有健康問題。她於2019年公開罹患「低腦脊液壓力綜合症」，2022年又因腰痛和骶髂關節障礙問題，取消了音樂劇《芝加哥》的演出。這些健康因素原本被認為是她減少工作的主因，但如今在涉毒調查曝光後，情況變得更加複雜。米倉涼子所屬的事務所截至目前仍未對事件作出正式回應。

從日劇女王到自立門戶 出演《Doctor-X》廣為人知

米倉涼子是日本演藝圈重量級演員，1992年通過「第六屆全日本國民美少女選美會」踏入演藝圈。她憑藉《黑色皮革手冊》等「惡女三部曲」奠定演技派地位，更以《Doctor-X～外科醫·大門未知子～》系列達到事業高峰，該劇第七季仍能稱霸當年日劇收視冠軍。

轉載自晴報