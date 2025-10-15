名人健康 │ 51歲李樂詩患乳癌切雙乳保命，4度重建失敗一度沮喪，自組女團復出

51歲的李樂詩（Joyce）早年因唱TVB處境劇《真情》主題曲而走紅，2008年更與美籍華人Ted Lee結婚，婚後育有三子。事業家庭美滿的她卻於2021年證實患上乳癌，而她亦最終選擇切除雙乳保命。儘管曾4度重建乳房失敗，她卻憑意志走出低谷，日前近況曝光，於IG分享紅館探班照。

林子祥與葉蒨文近日舉行《白頭到老WE ARE ONE 世界巡迴演唱會》香港站，吸引了不少圈中人「朝聖」，繼陳奕迅（Eason）驚喜於台上現身後，歌手李樂詩亦專程到紅館探班，並於IG分享於後台與陳奕迅的合照，且留言：

Lovely seeing Eason backstage tonight

從照片中可見，全黑打扮的李樂詩精神相當不俗，笑容滿臉而且皮膚及身材保養亦絕佳，未見有一絲病容。

51歲的李樂詩（Joyce）2021年證實患上乳癌，並選擇切除雙乳。

2021年證患乳癌



李樂詩過去受訪時透露，家族成員有乳癌病史，因此有定期檢查乳房習慣。不幸地，醫生於2021年8月發現她兩邊乳房最少有五粒癌症腫瘤，雖然屬初期，但為無後顧之憂，李樂詩最終選擇切除兩邊乳房。

李樂詩於2008年與美藉華人Ted Lee 結婚，並育有三子。

4度重建乳房失敗



事後李樂詩四度接受乳房重建手術均告失敗，令她一度十分沮喪。慶幸，她後來領悟到「乳房並不代表一切」，於是放棄對乳房的執念，將衣櫃內不再合穿的低胸衣服全數贈給別人，並慢慢接納自己的身體。她近年更與好友何婉盈、文佩玲和鄭瑞芬組成「女團」Super Queens。

曾戀杜德偉哥哥杜德智



李樂詩早年曾戀杜德偉哥哥杜德智，2人分手後，她於2008年與美籍華人Ted Lee結婚，並育有三子。儘管已結婚多年，但她與丈夫依然非常恩愛，一家五口的生活幸福。

歌手李樂詩專程往紅館探班，並於IG分享卡後台與陳奕迅的合照。

乳癌5大症狀

據香港癌症基金會網站資料，乳癌成因暫時成疑，但年齡增長、家族病史、高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等，均會增加患上乳癌的風險。以下為乳癌的5大症狀：

1. 乳房皮膚變厚或出現硬塊

2. 乳房出現皺紋、凹陷或皮疹

3. 乳房或腋下出現持續的不適或疼痛

4. 乳房形狀或大小有所改變

5. 乳頭形狀改變、出現分泌物或皮疹

資料來源：香港癌症基金會

自我乳房檢查方法

其實男女都會有可能患上乳癌，而兩者檢查乳癌的方法大致相同，只要定期檢查，可以增加及早發現乳癌的機會。據香港家庭計劃指導會資料，自我乳房檢查的目的是提高對自己乳房的認識及對乳房疾病的警覺性，大部分的乳房腫塊都是在自我檢查時發現。自我檢查應在乳房並無疼痛或腫脹的情況、如經期後進行；停經後的婦女則可在任何時候進行。任何女性一旦發現乳房腫塊，應盡早找醫生檢查，獲取專業的意見和診斷。

1. 脫去衣服，舉起雙手，在鏡前觀察乳房有否異樣。

2. 手指合攏，在乳房內側作平壓繞圈按摩，留意有否硬塊。

3. 用同樣的方法檢查乳房外側。

4. 檢查腋窩及乳房之間位置，留意有否硬塊。

5. 輕捏乳頭，留意有否出血或有異常分泌物。

資料來源：香港家庭計劃指導會