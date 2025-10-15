壽臣山雙屍命案｜34歲母輕生與7個月大女嬰不治，醫生拆解產後抑鬱徵兆

港島南區壽臣山10月13日發生雙屍命案。警方在當日下午4時許，接獲一名法國籍男子報案，指其妻子於壽山村道6A壽山花園一個住所單位內上吊輕生。而其7個月大的女兒，亦在廚房內疑遇溺昏迷。救護人員到場檢驗後，發現女子及女嬰同告不治，事件正由警方調查中。

據指，34歲的女事主是持有香港身份證的法國籍女子，因家庭富裕而毋須工作，在生前患有抑鬱症，在誕下首胎後病情復發，患有產後抑鬱症，需定期服用抗抑鬱藥物。而警方在現場檢獲遺書。遺書顯示，女事主有情緒困擾問題。案件暫被警方列為「殺嬰及自殺」，交由西區警區重案組第一隊調查。

9大輕生警號

近年輕生事件有上升趨勢，香港大學社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄博士（Paul）曾表示，社會不同階層的人皆有自身情緒的觸發點。他指，學童多以家庭、學業壓力為主；成年人多因為工作壓力；而長者多因為身體健康問題，如受長期疾病或身體疼痛問題困擾。

黃博士續指，每人都會有負面情緒，故自我覺察和排解很重要，身邊人的觀察亦是關鍵。他強調，細心留意生活細節，可及時阻止輕生行為；若情況未有改善，建議尋求專業協助。

以下綜合9大警號，可洞察輕生先兆：

1.精神萎靡

2.思想負面，常提及死亡

3.計劃交代身後事

4.性情大變或行為反常

5.封閉自己，拒絕與人聯繫

6.曾嘗試自殺和自殘

7.超過兩星期陷入沉鬱狀態

8.失眠

9.食慾不振

資料來源：臨床心理學家 黃蔚澄博士

與情緒受困者對話5大要點:

1.放下手提電話機，以示尊重

2.在安靜的地方深入傾談

3.多聆聽，少說話

4.注意肢體語言，忌「翹手」，坐姿靠背後仰

5.適當給予回應及意見，切勿過分認同

資料來源：臨床心理學家 黃蔚澄博士

症狀常在6星期至1年內出現

精神科專科醫生何浩賢曾接受傳媒訪問，講解高危患病因素、常見症狀等，何醫生指出半數婦女在產前已有抑鬱症狀。而產後抑鬱症的症狀與抑鬱症定義上相同，前者是在產後6星期至1年內出現：

婦女生育後因賀爾蒙的改變，加上照顧BB如餵夜奶，日常操勞，會令情緒容易出問題。

而家庭成員有情緒病、本身性格容易焦慮悲觀、家庭壓力如家暴、單親、缺乏支援，也是產後抑鬱一些高危因素。

產後抑鬱症狀分輕、中及重度，輕症患者會常感不開心，勉強仍可湊到小朋友；嚴重的可出現幻覺、想輕生甚至殺死BB。根據數字，13%至19%的準媽媽有機會患上產後抑鬱。

衛生署列出產後抑鬱的8大主要病症：

1. 大部分時間情緒持續低落，例如感到沮喪、憂愁，無故哭泣或欲哭無淚。

2. 對以往有興趣的事物失去興趣，甚至對孩子也失去興趣。

3. 食慾不振

4. 失眠或早醒

5. 經常感到疲倦及缺乏活力

6. 難以集中精神及作出決定

7. 自責內疚，感到一無是處和絕望。

8. 過分焦慮、煩躁不安



資料來源：衞生署

50%產前已見端倪

何醫生續指半數婦女在產前已有抑鬱症狀，如家人發現孕婦在妊娠期間已有情緒低落，需密切留意，並加強支援，舒解她的壓力和焦慮。

他又舉例，曾有媽媽向他形容，生完BB後好像失戀一樣，丈夫只關心BB。準媽媽未能一時適應角色轉變，這時最需要是關心和聆聽。當她講出內心感受時，家人不要加插太多意見，可以對她說：「知道你近來湊BB比較辛苦！」，讓媽媽感到有人明瞭，內心會舒服些。



防止自殺求助熱線：

「情緒通」熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350