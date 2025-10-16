中醫醫院 │ 香港中醫醫院12月11日啟用，全科門診$180起，首年7折優惠

香港中醫醫院將於今年12月11日起分階段投入服務，以公私營模式營運。啟用首年將提供門診、日間住院及臨床支援服務，首年部分服務將提供7折至9折優惠，中醫院服務於11月1日起開放預約。醫務衞生局及營運機構於10月15日舉行記者會，公布香港中醫醫院的服務詳情及收費安排。

香港中醫醫院為特區政府轄下醫院，由醫衛局監督，以公私營模式運作。政府撥地及斥資興建，提供必要的儀器設施及主要資訊科技系統。2021年，政府委任香港浸會大學成立擔保公司「浸大中醫醫院有限公司」負責營運。醫院服務分為「資助服務」及「市場導向服務」，資助服務由資深中醫師領導的團隊提供，包括全科門診、分科門診及綜合專職醫療門診；市場導向服務則主要由資深中醫師提供，病人可自行選擇醫師，包括私家門診及綜合專職醫療門診。

針對開院後人手是否足夠，香港中醫醫院行政總監卞兆祥表示，開院籌備初期有約270至300名員工，現已增至800至1000人，主要涵蓋中醫、中藥、西醫、藥劑、護理、物理治療等9大範疇，以及臨床與行政支援團隊。他補充，醫院將邀請海內外專家短期、定期支援，以提升臨床醫療水平，促進醫院發展。醫院亦設有人才庫，以助人才招聘。

醫衞局中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟指出，香港中醫醫院不僅是一所醫院，更是一個平台和網絡，連結香港、內地及國際業界，共同推動中醫發展，創造中醫藥的新健康價值，並研究新知識應用，讓市民學會運用中醫藥保持健康。

香港中醫醫院副行政總監張振海表示，收費原則是考慮市場價格、市民負擔能力及醫療成本等因素。中醫院採用以下收費模式：套餐收費（以一個固定的整體套餐價涵蓋治療過程所需的相關服務）、簡易分項收費（按照醫療服務的複雜性，分層歸類，而在同一層級的服務會劃一收費）及組合式收費（按項目的使用量收費）。

中醫院設有醫療費用減免機制，合資格的香港市民均可選擇使用資助服務。指定的病人組別可獲全額減免，即綜合社會保障援助受助人、長者院舍照顧服務券計劃級別「0」的院舍券持有人，以及75歲或以上長者生活津貼受惠人。其他有經濟困難而未能負擔醫療服務費用的病人，也可向醫院申請費用減免。

香港中醫醫院收費安排資助服務



全科門診：中醫診症／西醫診症／每次診症／$180

日間住院：每個住院時段（上午或下午）／首年$450（原價$620）

特項西醫診斷程序：每個掃描部位收費由$500起

藥物：中藥每天每處方為$25／西藥每天每藥項為$5



資料來源：香港中醫醫院



香港中醫醫院收費安排市場導向服務



中醫診症：每次診症／首年：$450／按照中醫師類別$790（原價$560／$980）

西醫診症：每次診症／首年：$480（原價$600）

日間住院：四／三／單人房／每個住院時段（上午或下午）$300／$400／$700（原價$350／$450／$750）

藥物：中藥每天每處方$90起／西藥則按個別藥物用量收費



資料來源：香港中醫醫院

為鼓勵有需要的市民親身體驗全港首間中醫醫院服務，醫院特別於開業首年推出體驗優惠，部分指定服務按原價7折至9折收費。其中，資助服務門診收費為港幣$180；日間住院每時段$450（原價$620）；特項西醫診斷程序（包括電腦掃描、超聲波掃描等）收費由$500起。藥物方面，中藥每天每處方為$25，西藥每天每藥項為$5。

市場導向服務收費方面，中醫診症原價$560及按照中醫師類別則為$980，首年優惠價為$450及$790；西醫診症原價$600，首年$480。日間住院原價分別為四／三／單人房$350、$450、$750，首年優惠價為$300、$400、$700，另加治療項目費用。藥物收費方面，中藥每天每處方$90起，西藥則按個別藥物用量收費。

市民可由今年11月1日起，透過熱線電話（3121 3121）或網站預約服務。醫院應用程式將於12月1日開放市民下載。此外，醫院將於12月起舉行開放日，活動詳情將於醫院網頁公布。