火鍋筷子用錯恐中毒？K Kwong拆解6種筷子風險，1種材質可致膀胱癌

不少港人都鍾意打邊爐或吃火鍋放題，但化學博士K Kwong近日在Facebook分享，如果打邊爐時用錯筷子，隨時會導致中毒，甚至可能罹患膀胱癌。

打邊爐1種筷子可致腎病膀胱癌

化學博士K Kwong近日於Facebook發文，提醒大家「小心打邊爐食埋隻筷子中毒」。雖然香港人愛打邊爐，但原來不是每種筷子都適合放入滾燙的火鍋中夾食物。

K Kwong拆解了常用6類筷子的優點及缺點，包括竹筷、木筷、仿瓷筷、合金筷、不鏽鋼筷及真陶瓷筷，更指當中3類最合適打邊爐，但有一類卻非常危險，接觸超過40°C，物料就會開始釋出有毒甲醛同三聚氰胺，食用後可導致腎病，甚至膀胱癌。

6類筷子安全風險：

1. 竹筷子、木筷子（適合打邊爐）

優點：便宜，耐熱、耐酸、耐鹼。

缺點：

● 若不懂清洗，再用時會有細菌，有機會產生致癌黃黴素，因此一定要吹乾先可以放入廚櫃。

● 3、4個月後需要更換。

● 即棄木、竹筷子雖然較方便，但亦可能有過量防腐劑：二氧化硫、亞硫酸鈉，過量吸取有可能導致敏感、哮喘。

2. 不鏽鋼筷子（適合打邊爐）

優點：

● 多數由304或316不鏽鋼造成。304含有18%鉻同P1%鎳，為食用級不鏽鋼，耐茶、鹽、湯、豉油、醋。

● 316加入少量鉬（Mo），比304更耐腐蝕、更堅固。

3. 真陶瓷、骨瓷、氧化鋁筷子（適合打邊爐）

優點：

● 氧化鋁筷子由氧化鋁造陶瓷原料製造，上端多數有圖案，有陶瓷所有的優點。

缺點：可以跌斷。

4. 合金筷子（多數為黑色）（適合打邊爐）

優點：

● 由聚苯硫醚（polyphenylene sulfide，PPS）、玻璃纖維及少許耐熱染料造成，PPS去到220℃仍好穩定。

● 另外亦有不太高溫~120℃的彩色crystalline PET、PBT合金筷子。不易燃、耐化學腐蝕。

缺點：高溫度時有可能釋出染料。

5. 仿瓷筷子（多為象牙白色）（不適合打邊爐）

優點：耐微熱（<40℃）、微酸。

缺點：

● 容易刮花、40℃就會開始放出有毒甲醛及三聚氰胺，攝入三聚氰胺會導致腎病，甚至膀胱癌

● 刮花的仿瓷筷子容易在花痕內藏有細菌及殘餘食物，因此幾年就要更換。

● 由於仿瓷於高溫下會裂開，洗後只可以風乾。紫外線亦會破壞仿瓷，因此不能用紫外光消毒，只能抹乾保存。



資料來源：化學博士K Kwong

K Kwong評價以上6類筷子，指竹筷子、木筷子、不鏽鋼筷子其實都合適打邊爐，再次一級則是合金筷子，其原料PPS到達220°C都非常穩定。而最不適合打邊爐的筷子則是仿瓷筷子。除了因為仿瓷筷子在40°C下，就會開始釋出有毒甲醛同三聚氰胺，攝入三聚氰胺會導致腎病，甚至膀胱癌之外，仿瓷筷子也很容易在花痕內藏有細菌及殘餘食物。K Kwong表示：

仿瓷筷子其實係唔適宜夾熱嘢、亦唔可以攞嚟打邊爐，否則你會食咗啲筷子釋出嚟嘅有毒物質！由於仿瓷喺高温會裂開，洗後只可以風乾。紫外線亦會破壞仿瓷，所以唔可以用紫外光消毒消毒，只能抹乾保存。

台灣實測筷子清洗後含菌量驚人 一款筷子比馬桶蓋污糟8倍

台灣曾進行一項檢測，發現不同筷子經過清洗後的含菌量驚人，其中一款筷子，比普通筷子的含菌量高出37倍。

木筷子

細菌數：660個單位

竹筷子

細菌數：350個單位

仿瓷筷子

細菌數：310個單位

不銹鋼筷子

細菌數：91個單位

有坑紋的竹筷子

細菌數：1.3萬個單位

清洗木筷子3大步驟

1. 將筷子一根一根分開洗

2. 用洗潔精和水徹底清潔

3. 盡快擦乾或晾乾

資料來源：長庚醫院腎臟科醫生顏宗海