名人健康 │ 37歲裕美深圳掃街疑食物中毒，返港送急症室，9大高風險食物與食安貼士

現年37歲、有過一段婚姻的裕美，與男友林作不時口無遮攔地拍片打情罵俏，大放閃光彈。近日他們與林作母親王莉妮北上探親共度中秋，原本一行人在深圳吃喝玩樂十分盡興，沒想到臨返港前，裕美疑似因吃了街邊小食而食物中毒，臥病在床，上吐下瀉且全身發冷，隨後搭車返港，並叫救護車緊急送醫院。而林作雖然吃了相同的街邊小食，卻依然生龍活虎，毫無異狀。

林作於10月7日在IG連續發布三則帖文，先是見到他們3人四處吃喝探親，玩得相當開心，然而裕美吃過街邊小食後，全身冒汗，照片中可見裕美躺在酒店床上，有人在一旁照顧並為她抹汗。林作在帖文中寫道：

一行人在深圳吃喝玩樂。（IG@jolamchok）

昨晚還好好的，今天怎麼了！很擔心你！我們昨晚吃了一樣的街邊小食，可是我沒事，你有事！主要是我本身食慣粗嘢，你食慣魚生多啲。保重！希望今天能如期回港。

林作當時還開玩笑說：「標題：裕美中秋節深圳樂極生悲，清晨進食街邊小食後上吐下瀉無法離床全身發冷。目前已延長酒店 check out 時間」。之後他還將食物拍成影片：「同樣的食物，截然不同的反應，保重！注：片段可能會引起不安，請盡量避免看到最後」，片尾可見裕美已面露苦況。

裕美搭車返香港送院治療。（IG@jolamchok）

相隔3小時，林作再上傳影片，見到一行人正急忙搭車返港，裕美一直閉目皺眉，面露痛苦，病到臉色發青，情況似乎相當嚴重。林作關心問：「感受如何？」已穿上外套的裕美表示：「好凍」。林作在影片下方留言：

飛奔過關去醫院中！一方面檢查她究竟吃錯了甚麼現在是腸胃炎還是食物中毒，另一方面檢查為甚麼吃了一模一樣街邊小食的我完全沒事，難道是因為我食開未洗過的菜而產生了超強免疫力？

回到香港後，林作便立即叫救護車送裕美入急症室，抵達醫院後，醫生為裕美打兩支針以緩解疼痛，並表示不用擔心。而林作則繼續自誇抵抗力異於常人：「醫生最好奇的是為甚麼我完全沒事，叫我明天和他聯絡，做他研究的對象，因為體質實在太強！」

9大高風險食物

1.未經巴士德消毒法處理的奶

2.芝士（尤其軟芝士和半硬芝士）

3.冰凍甜品

4.已煮熟的凍食肉類

5.水果

6.預制或預先包裝沙律

7.刺身

8.煙燻三文魚

9.煙燻火腿

資料來源：食物安全中心

4大食安貼士

1.容易變壞的食物，應存放在攝氏4度，或以下的雪櫃內；並避免交叉污染

2.盡快食用雪櫃內的容易腐壞食物包括剩菜，並在食用前徹底翻熱

3.避免進食高風險食物（如保質期超過五天的冷藏即食食物）

4.一般煮食溫度可殺死李斯特菌，所以只進食徹底加熱烹煮的食物。

資料來源：食物安全中心