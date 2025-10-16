名人保養 │ 41歲傅穎容貌升級，親認微調2部位，公開20個養生美容秘訣

現年41歲的傅寶誼（原名：傅穎，Theresa），近年轉往內地發展，多年來都靚樣愈來愈精緻，屢被質疑「容貌升級」，她曾分享自己「易容術」，Theresa近日罕有在社交平台提及美貌不斷升級原因，更親認「剛動了兩個地方」。





傅穎多次否認割雙眼皮及鼻子整形，更自嘲是「易容大師」，美貌全靠化妝及拍照角度。她近日在社交平台拍片，坦承臉上有微調，「是的，剛動了兩個地方」，隨即引起大批網民熱議。原來她所講的微調是靠化妝，她解釋，「畫了唇線、改了眉型」，她在片中公開化妝過程，先將唇峰位置畫出一點點及塗上豆沙色系唇彩，其後她將眉頭稍微向外畫，整體妝容更顯年輕，明顯與日常妝容不一樣。

傅穎屢被指容貌升級。

不少網民看到影片後有讚有彈，有的網民大讚傅穎化妝技術高，「效果比整形還要驚艷」、「我很喜歡目前階段的Theresa，相由心生。目前更像是一種很平靜，看得很通透的感覺，應該是用如沐春風來形容」；有網民指是次妝容並不適合傅穎，紛紛留言「感覺之前的妝容適合你多啲」、「還是之前那個眉適合你」、「覺得無咗唇形好古怪」。

原來她所講微調是指化妝。



坦言被指整容感失落



影片後公開後，有網民留言「你再動臉就沒辨識度了」，傅穎親回，「20年前開始就被人說是整容怪，一個惡意的傳聞，傳了千次，萬次之後，就變成是真的了。老實說，那個時候不開心。」



傅穎近年屢被指樣貌升級，點擊放大查看傳穎剛出道及cookies相片：

讀書時期的穎樣子清秀。（小紅書截圖）

回港開見面會火速爆滿





近年專注內地發展的Theresa，日前就宣布會於香港舉行見面會，她說：「好掛住大家，想同大家面對面傾下計，分享下生活 一齊過個開心嘅下午～」見面會將在10月26日下午舉行，但確實地點就暫時保密，要報名後才會收到通知。見面會費用$100一位，雖然Theresa近年不常在香港曝光，但見面會開放報名不足一日，名額已火速爆滿，現時再報名都只會被加入候補名單，未知會否再搞多場。

鄧麗欣紅館演唱會於３月16日尾場時因與Cookies「7餅」驚喜合體兼大合唱，但仍在圈中的傅穎沒有出現。（小紅書截圖）

細數Cookies九餅近況

鄧麗欣（Stephy）一連三場紅館演唱會《STEP by STEPHY》早前舉行尾最後一場，當中前Cookies 6名成員包括吳雨霏（Kary）、楊愛瑾（Miki）、區文詩（Angela）、何綺玲（Elaine）、陳素瑩（Gloria）、馬思恆（Helena）均有亮相，並合唱《心急人上》及《Forever Friends》。這次合體亦掀起了網民不少回憶殺，並好奇Cookies各前成員的近況。

Cookies為香港女團始祖，於2002年以9人姿態出道 。



20個養生美容好習慣



傅穎雖然過40歲，但外表身材依然保養得宜，她過去曾分享過20個養生美容好習慣，想擁有逆齡少女皮膚的話，可以參考！



Theresa 20個養生美容好習慣



吃白米飯



少吃咖喱、芥末等燥熱的食物



皮膚過敏或出疹時可以用芫荽煲水沖涼



皮膚有問題時不能吃雞蛋和紅棗



吃飽才睡覺否則會影響睡眠質素



在家裏養成穿拖鞋的習慣



不吃新鮮冬菇



不要在睡前洗澡影響入睡意慾



不要吃褪黑素



吃蓮子時要連心吃



每天吃10粒鹹花生養胃和養腎



不要吃太多雞蛋避免消化不良



有婦科問題時不要吃雞蛋



不要喝油潑麵的油



片糖煲綠豆具解毒功效



每天吃一顆紅棗補充體力



不要喝果汁避免產生胃酸



心悸時可以多吃綠豆不要吃紅豆



身體狀況欠佳時放下工作多休息甚至休息一年調理身體



保持樂觀正面的心態