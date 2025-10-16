蒸焗爐大比拼｜消委會10款實測，3款獲4星，$2,380高性價比推薦
蒸焗爐是不少家庭廚房的健康新選擇，不僅結合蒸煮與焗烤功能，能烹調出各種菜式，蒸煮烹調還有助在煮食時減少用油。不過，究竟產品是否安全又好用？消委會與機電工程署（機電署）合作測試了10款蒸焗爐樣品，結果顯示，10款蒸焗爐整體安全表現良好，有3款更獲得總評4星或以上，最平一款只售$2,380港元，極具性價比！
10款蒸焗爐大比拼
消委會是次測試涵蓋市面10款蒸焗爐，當中包括嵌入式及座枱式型號各5款。嵌入式蒸焗爐售價較高，介乎$9,800至$53,000，尚未包括安裝服務；各代理商指基本安裝費為$440至$1,400，若屬偏遠地區或會收取額外附加費。座檯式的售價則由$2,380至$5,998。
消委會評測 10款座枱/嵌入式蒸焗爐
東芝 Toshiba
型號：MS5-STR30SC(BK)
聲稱原產地：中國
售價(港元)：$5998
安全程度：5
技術表現：2.5
省電程度：2.5
寧靜程度：2
總評：3.5*
美的 Midea
型號：PS30L22Z
聲稱原產地：中國
售價(港元)：$5299
安全程度：5
技術表現：3.5
省電程度：2.5
寧靜程度：1
總評：3.5*
惠而浦 Whirlpool
型號：CS2322B
聲稱原產地：沒有聲稱
售價(港元)：$4990
安全程度：5
技術表現：4
省電程度：3.5
寧靜程度：1
總評：3.5*
樂聲 Panasonic
型號：NU-SC280W
聲稱原產地：中國
售價(港元)：$4980
安全程度：5
技術表現：4
省電程度：2.5
寧靜程度：2
總評：3.5*
德國寶 German pool
型號：SGV-5228
聲稱原產地：中國
售價(港元)：$9800(基本安裝費$440)
安全程度：5
技術表現：4.5
省電程度：2.5
寧靜程度：3
總評：3.5*
Mia Cucina
型號：GYV34S
聲稱原產地：意大利
售價(港元)：$21800(基本安裝費$1400)
安全程度：5
技術表現：4.5
省電程度：2.5
寧靜程度：3
總評：3.5*
伊萊克 Electrolux
型號：KVBAS21WX
聲稱原產地：波蘭
售價(港元)：$29800(基本安裝費$750)
安全程度：5
技術表現：4
省電程度：2.5
寧靜程度：4.5
總評：3.5*
Gemini
型號：GSO40
聲稱原產地：中國
售價(港元)：$2380
安全程度：5
技術表現：4.5
省電程度：4
寧靜程度：4
總評：4*
西門子 Siemens
型號：iQ300 CS589ABS0H
聲稱原產地：中國
售價(港元)：$19800(基本安裝費$900)
安全程度：5
技術表現：4
省電程度：3.5
寧靜程度：4.5
總評：4*
Miele
型號：DGC 7440 HC Pro
聲稱原產地：德國
售價(港元)：$53000(基本安裝費$950)
安全程度：5
技術表現：4.5
省電程度：4
寧靜程度：4
總評：4.5*
資料來源：消委會《選擇》月刊
3款蒸焗爐總評獲4星或以上
是次測試機電署參考相關國際標準測試10款蒸焗爐樣本的安全程度及功率吻合度，消委會的效能測試則由國際消費者研究及實驗組織安排，亦參考相關國際標準，測試樣本的技術表現及省電程度。
結果顯示，全部樣本均能通過安全測試，部分樣本的寧靜程度及待機耗電表現仍有改善空間，3款蒸焗爐總評更獲得4星或以上。當中嵌入式「Miele」及座枱式「Gemini」的省電程度均較同組樣本突出，同獲較佳的4分評分。至於寧靜程度，整體嵌入式樣本的表現滿意，獲3分至4.5分評分；座枱式樣本表現則較差，不過「Gemini」的風扇運作較寧靜，獲4分評分。
蒸焗爐安全使用小貼士
此外，消委會還分享了12招蒸焗爐的安全使用貼士：
- 蒸焗爐多屬功率較高的電器，不應與其他煮食爐等高耗電電器共用插座；
- 嵌入式蒸焗爐應按照說明書指示進行安裝；
- 座枱式蒸焗爐的機背及左右兩旁須按說明書要求預留通風空間，更切勿放近窗簾、塑膠或紙張等可燃燒物件；
- 按照說明書指示使用及保養蒸焗爐；
- 如果蒸焗爐出現異常情況，例如有異常噪音、氣味或過熱等，應安排有經驗的技師檢查；
- 避免從網店購買不符合本地規格的電器於本港使用，當中風險包括電壓差異及電源插頭的分別；
- 不應為方便而注水至超過標示最高水位；
- 煮食時，金屬或玻璃爐面也許較熱，應避免徒手觸摸，更切勿讓小孩單獨使用或觸碰；
- 剛完成蒸煮時爐腔內仍然充滿蒸氣，打開焗爐門時要小心免被蒸汽熨傷；
- 切勿在無人看管下啟動蒸焗爐，以免發生危險；
- 避免將食物過密擺放，以確保受熱均勻；
- 每次使用後，都應清洗可拆除的烤盤、烤架、蒸盤及盛水底盆，而發熱管及爐腔內壁則以濕軟布輕抹，不應使用鋼絲刷以免刮花表面，引致生鏽。
在容量方面，嵌入式型號一般體積較大，適合安裝與廚櫃內，可與嵌入式洗碗碟機或前置式洗衣機等大型家電共用地面空間；座枱式則體積較細，可較靈活擺放。因此在選擇蒸焗爐前，消費者可從以下3個方面做出考量：
- 功能需求：應按照個人及家庭烹調習慣，考慮型號是否配備需要的功能和程序，亦需考慮型號附送的配件是否足夠或實用。
- 清潔便利：是否設有自動清洗功能或側架是否容易被拆下。
- 家庭人數：爐腔容量/闊度是否足夠日常使用以及廚房可容納的空間。
消委會8款5星易潔鑊推薦
本港消委會早前測試24款易潔鑊樣本，發現樣本間傳熱速度和熱力分布表現參差，4款樣本防黐底表現遜色，另有8款未能通過防火和手柄溫度安全測試，恐生意外。
而在被區分4種塗層物料的易潔鑊樣本中，有8款獲得總評5星高分評價，當中以售價最便宜的「IKEA」完勝，CP值高。詳見名單：
PTFE塗層樣本
IKEA HEMLACAD 平底鑊 Frying Pan $130
原產地：中國
傳熱速度：3分33秒
防黐底表現：5
防火測試：5
化學測試：5
總評：5*
CIRCULON Total 不黏陽極氧化炒鍋 OPEN STIRFRY $229
原產地：泰國
傳熱速度：2分06秒
防黐底表現：5
防火測試：5
化學測試：4
總評：5*
石紋/ 顆粒紋/鑽石塗層樣本
Balzano DONNA 系列 天然礦石粒不黏煎盤 $673
原產地：意大利
傳熱速度：3分17秒
防黐底表現：5
防火測試：5
化學測試：5
總評：5*
意美廚 IDEALE CHEF 鋼化鑄鋁易潔煎鍋 $335
原產地：韓國
傳熱速度：2分14秒
防黐底表現：5
防火測試：5
化學測試：5
總評：5*
Carl Schmidt Sohn MARBURG+ 大理石塗層易潔系列不粘煎盤 $268
原產地：德國
傳熱速度：4分06秒
防黐底表現：5
防火測試：5
化學測試：5
總評：5*
陶瓷塗層樣本
GreenPan Essence 陶瓷易潔煎鍋 $398
原產地：中國
傳熱速度：1分37秒
防黐底表現：5
防火測試：5
化學測試：5
總評：5*
MEYER 不黐煎鍋 $219
原產地：泰國
傳熱速度：2分47秒
防黐底表現：5
防火測試：5
化學測試：5
總評：5*
網紋／蜂巢紋塗層樣本
WMF Profi Resist Frying Pan $1,750
原產地：中國
傳熱速度：2分34秒
防黐底表現：5
防火測試：5
化學測試：5
總評：5*
資料來源：消委會
