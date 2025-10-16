蒸焗爐大比拼｜消委會10款實測，3款獲4星，$2,380高性價比推薦

蒸焗爐是不少家庭廚房的健康新選擇，不僅結合蒸煮與焗烤功能，能烹調出各種菜式，蒸煮烹調還有助在煮食時減少用油。不過，究竟產品是否安全又好用？消委會與機電工程署（機電署）合作測試了10款蒸焗爐樣品，結果顯示，10款蒸焗爐整體安全表現良好，有3款更獲得總評4星或以上，最平一款只售$2,380港元，極具性價比！

10款蒸焗爐大比拼

消委會是次測試涵蓋市面10款蒸焗爐，當中包括嵌入式及座枱式型號各5款。嵌入式蒸焗爐售價較高，介乎$9,800至$53,000，尚未包括安裝服務；各代理商指基本安裝費為$440至$1,400，若屬偏遠地區或會收取額外附加費。座檯式的售價則由$2,380至$5,998。

消委會評測 10款座枱/嵌入式蒸焗爐



東芝 Toshiba

型號：MS5-STR30SC(BK)

聲稱原產地：中國

售價(港元)：$5998

安全程度：5

技術表現：2.5

省電程度：2.5

寧靜程度：2

總評：3.5*



美的 Midea

型號：PS30L22Z

聲稱原產地：中國

售價(港元)：$5299

安全程度：5

技術表現：3.5

省電程度：2.5

寧靜程度：1

總評：3.5*



惠而浦 Whirlpool

型號：CS2322B

聲稱原產地：沒有聲稱

售價(港元)：$4990

安全程度：5

技術表現：4

省電程度：3.5

寧靜程度：1

總評：3.5*



樂聲 Panasonic

型號：NU-SC280W

聲稱原產地：中國

售價(港元)：$4980

安全程度：5

技術表現：4

省電程度：2.5

寧靜程度：2

總評：3.5*



德國寶 German pool

型號：SGV-5228

聲稱原產地：中國

售價(港元)：$9800(基本安裝費$440)

安全程度：5

技術表現：4.5

省電程度：2.5

寧靜程度：3

總評：3.5*



Mia Cucina

型號：GYV34S

聲稱原產地：意大利

售價(港元)：$21800(基本安裝費$1400)

安全程度：5

技術表現：4.5

省電程度：2.5

寧靜程度：3

總評：3.5*



伊萊克 Electrolux

型號：KVBAS21WX

聲稱原產地：波蘭

售價(港元)：$29800(基本安裝費$750)

安全程度：5

技術表現：4

省電程度：2.5

寧靜程度：4.5

總評：3.5*



Gemini

型號：GSO40

聲稱原產地：中國

售價(港元)：$2380

安全程度：5

技術表現：4.5

省電程度：4

寧靜程度：4

總評：4*



西門子 Siemens

型號：iQ300 CS589ABS0H

聲稱原產地：中國

售價(港元)：$19800(基本安裝費$900)

安全程度：5

技術表現：4

省電程度：3.5

寧靜程度：4.5

總評：4*



Miele

型號：DGC 7440 HC Pro

聲稱原產地：德國

售價(港元)：$53000(基本安裝費$950)

安全程度：5

技術表現：4.5

省電程度：4

寧靜程度：4

總評：4.5*



資料來源：消委會《選擇》月刊

3款蒸焗爐總評獲4星或以上

是次測試機電署參考相關國際標準測試10款蒸焗爐樣本的安全程度及功率吻合度，消委會的效能測試則由國際消費者研究及實驗組織安排，亦參考相關國際標準，測試樣本的技術表現及省電程度。

結果顯示，全部樣本均能通過安全測試，部分樣本的寧靜程度及待機耗電表現仍有改善空間，3款蒸焗爐總評更獲得4星或以上。當中嵌入式「Miele」及座枱式「Gemini」的省電程度均較同組樣本突出，同獲較佳的4分評分。至於寧靜程度，整體嵌入式樣本的表現滿意，獲3分至4.5分評分；座枱式樣本表現則較差，不過「Gemini」的風扇運作較寧靜，獲4分評分。

蒸焗爐安全使用小貼士

此外，消委會還分享了12招蒸焗爐的安全使用貼士：

蒸焗爐多屬功率較高的電器，不應與其他煮食爐等高耗電電器共用插座；

嵌入式蒸焗爐應按照說明書指示進行安裝；

座枱式蒸焗爐的機背及左右兩旁須按說明書要求預留通風空間，更切勿放近窗簾、塑膠或紙張等可燃燒物件；

按照說明書指示使用及保養蒸焗爐；

如果蒸焗爐出現異常情況，例如有異常噪音、氣味或過熱等，應安排有經驗的技師檢查；

避免從網店購買不符合本地規格的電器於本港使用，當中風險包括電壓差異及電源插頭的分別；

不應為方便而注水至超過標示最高水位；

煮食時，金屬或玻璃爐面也許較熱，應避免徒手觸摸，更切勿讓小孩單獨使用或觸碰；

剛完成蒸煮時爐腔內仍然充滿蒸氣，打開焗爐門時要小心免被蒸汽熨傷；

切勿在無人看管下啟動蒸焗爐，以免發生危險；

避免將食物過密擺放，以確保受熱均勻；

每次使用後，都應清洗可拆除的烤盤、烤架、蒸盤及盛水底盆，而發熱管及爐腔內壁則以濕軟布輕抹，不應使用鋼絲刷以免刮花表面，引致生鏽。

在容量方面，嵌入式型號一般體積較大，適合安裝與廚櫃內，可與嵌入式洗碗碟機或前置式洗衣機等大型家電共用地面空間；座枱式則體積較細，可較靈活擺放。因此在選擇蒸焗爐前，消費者可從以下3個方面做出考量：

功能需求： 應按照個人及家庭烹調習慣，考慮型號是否配備需要的功能和程序，亦需考慮型號附送的配件是否足夠或實用。

應按照個人及家庭烹調習慣，考慮型號是否配備需要的功能和程序，亦需考慮型號附送的配件是否足夠或實用。 清潔便利： 是否設有自動清洗功能或側架是否容易被拆下。

是否設有自動清洗功能或側架是否容易被拆下。 家庭人數：爐腔容量/闊度是否足夠日常使用以及廚房可容納的空間。

消委會8款5星易潔鑊推薦

本港消委會早前測試24款易潔鑊樣本，發現樣本間傳熱速度和熱力分布表現參差，4款樣本防黐底表現遜色，另有8款未能通過防火和手柄溫度安全測試，恐生意外。

而在被區分4種塗層物料的易潔鑊樣本中，有8款獲得總評5星高分評價，當中以售價最便宜的「IKEA」完勝，CP值高。詳見名單：

PTFE塗層樣本

IKEA HEMLACAD 平底鑊 Frying Pan $130

原產地：中國

傳熱速度：3分33秒

防黐底表現：5

防火測試：5

化學測試：5

總評：5*

CIRCULON Total 不黏陽極氧化炒鍋 OPEN STIRFRY $229

原產地：泰國

傳熱速度：2分06秒

防黐底表現：5

防火測試：5

化學測試：4

總評：5*

石紋/ 顆粒紋/鑽石塗層樣本

Balzano DONNA 系列 天然礦石粒不黏煎盤 $673

原產地：意大利

傳熱速度：3分17秒

防黐底表現：5

防火測試：5

化學測試：5

總評：5*

意美廚 IDEALE CHEF 鋼化鑄鋁易潔煎鍋 $335

原產地：韓國

傳熱速度：2分14秒

防黐底表現：5

防火測試：5

化學測試：5

總評：5*

Carl Schmidt Sohn MARBURG+ 大理石塗層易潔系列不粘煎盤 $268

原產地：德國

傳熱速度：4分06秒

防黐底表現：5

防火測試：5

化學測試：5

總評：5*

陶瓷塗層樣本

GreenPan Essence 陶瓷易潔煎鍋 $398

原產地：中國

傳熱速度：1分37秒

防黐底表現：5

防火測試：5

化學測試：5

總評：5*

MEYER 不黐煎鍋 $219

原產地：泰國

傳熱速度：2分47秒

防黐底表現：5

防火測試：5

化學測試：5

總評：5*

網紋／蜂巢紋塗層樣本

WMF Profi Resist Frying Pan $1,750

原產地：中國

傳熱速度：2分34秒

防黐底表現：5

防火測試：5

化學測試：5

總評：5*

資料來源：消委會



