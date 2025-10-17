超級食物 │ 泡菜益處超多：改善三高、預防心臟病腸癌兼減肥 專家提醒1類人慎食

「超級食物」名單又添1種食物！有國際學術研究最新發現，經常食用泡菜能顯著改善三高，預防心臟病、中風，甚至腸癌等致命疾病，被譽為「新一代超級食物」，建議大家可以平日多食。

食用泡菜可以改善三高

據《每日郵報》報道，美國康乃狄克大學農業、健康與自然資源學院（CAHNR）研究團隊，回顧2011年至2023年間發表的9項關於韓國傳統發酵食品泡菜（Kimchi）對健康之研究，這些研究共涵蓋約4.3萬名受試者 。分析結果顯示，與未食用泡菜的對照組相比，經常食用泡菜者的多項健康指標都有顯著改善：

● 空腹血糖平均下降1.93 mg／dL

● 三酸甘油脂下降28.88 mg／dL

● 收縮壓與舒張壓分別降低3.48 mmHg與2.68 mmHg

研究團隊指出，經常食用泡菜對於維持健康的血糖值有幫助，有助於預防糖尿病；較低的三酸甘油酯水平可降低心臟病、中風和胰臟炎風險；而控制血壓則能有效預防心臟疾病 。研究團隊中營養科學教授Ock Chun指出，雖然數字上的改善不明顯，但在臨床設定中，即使心臟收縮壓僅下降5mmHg都被視為有意義的改善。透過飲食而非藥物就能達到接近的效果，是非常值得看好的結果。這項研究結果已發表於《Nutrition Reviews》期刊 。

含益生菌可降發炎防腸癌

另外，有專家分析，泡菜能帶來多重健康效益，關鍵在於它屬於發酵食品。經發酵後的蔬菜富含益生菌，可強化腸道菌相平衡、促進消化、降低體內慢性發炎 。美國腦神經放射科醫生暨長壽研究專家Kavin Mistry表示，腸道健康與全身發炎反應、免疫調節及代謝功能密切相關，泡菜有助降低心血管疾病與癌症風險。據2020年一項南韓動物實驗發現，泡菜能顯著改善糞便微生物組成，並減緩結腸癌前病變與腺瘤生成 。此外，泡菜中的益生菌和膳食纖維對於腸道和消化系統健康有益，能夠促進消化，並滋養腸道中的微生物群 。

專家建議可適量納入日常飲食 惟1類人少食為妙

英國遠距醫療公司Treated醫學主任Daniel Atkinson認為，泡菜作為日常飲食的一部分，能幫助控制肥胖、糖尿病、慢性發炎與癌症風險，亦有助改善心臟及血管健康。食用時唯一要留意，泡菜雖然健康，但也含有較高的鈉含量，故建議應適量食用，特別是對於需要控制鹽份攝入的人 。

10大超級食物防癌／護心／降三高

10. 三文魚

9. 原始穀物

8. 菇類

7. 豆類

6. 綠茶

5. 堅果

4. 牛油果

3. 種子類

2. 藍莓

1. 發酵食品

資料來源：PR Newswire（美通社）

BBC列出世上最有營養食物 卡路里&營養素全面睇

杏仁 579卡路里：富含單不飽和脂肪酸

番荔枝 75卡路里：富含糖份、維生素A、C、B1、B2和鉀

海鱸魚 79卡路里：富含蛋白質、低飽和脂肪

比目魚 70卡路里：富含重要養分維生素B1

南瓜籽 559卡路里：植物類中最富含鐵、錳

奇亞籽 486卡路里：大量纖維素、蛋白質、亞麻酸、酚酸和維生素

肥豬肉 632卡路里：B族維生素和多種礦物質來源

甜菜葉 22卡路里：富含鈣、鐵、維生素K及B族維生素

*熱量以每100克計算

營養師推薦15種超級食物

怎樣吃才能夠防癌？營養師Dr. Federica Amati在英國節目《This Morning》中進行分享15種適合40至60歲以上人士的「超級食物」，以預防高血壓、心臟病、癌症和認知障礙症等「無聲殺手」：

營養師推介15種必吃超級食物



1. 綠葉蔬菜

2. 紅菜頭

3. 黑豆

4. 茄子

5. 黑莓

6. 藍莓

7. 西蘭花

8. 椰菜花

9. 燕麥

10. 特級初榨橄欖油

11. 牛油果

12. 全穀類

13. 克菲爾（Kefir）

14. 堅果

15. 富含脂肪的魚類



資料來源：營養師Dr. Federica Amati