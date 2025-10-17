歡迎回來

名心離世 │ 台男星顏正國肺腺癌病逝終年50歲，好友悼念：雲淡清風總說沒甚麼事

　　12歲因拍名導演朱延平《好小子》系列而走紅男星顏正國驚傳因肺腺癌病逝，終年50歲。消息曝光後，不少圈中人紛留言哀悼，而他生前最後近照亦被曝光，只見當時他整個人已經非常瘦削，令人甚感心痛。

 

　　綜合台灣傳媒報導，顏正國因罹患肺腺癌第四期，上月已於台灣亞東醫院留院治療，沒想到不到兩周即撒手人寰，終年50歲。而他生前圈中好友、男星張峰議受訪時亦透露：

 

　　其實國哥去年就生病了，但他一直很雲淡風輕，都跟我們說『沒甚麼事』。他就是這樣的人，報喜不報憂。

 

　　顏正國社交帳號的最後發文停留在9月17日，分享前往中國天津旅遊影片，並寫道：

 

　　天津之旅，平安喜樂，祝福大家身體健康，早安吉祥。

 

        顏正國曾是台灣的知名童星，12歲時拍《好小子》系列而爆紅，不過，他其後卻誤入歧途，中學時開始無心向學，多次休學；1996年至1998年期間，多次參與吸毒、偷車，槍砲、竊盜等罪案。2001年7月，顏正國更夥同友人參與綁架案，並向對方勒索200萬元新台幣(約50.8萬港元)。顏正國其後於律師陪同下自首，由於當時死刑已被廢除，他最終改判移送台中監獄服刑15年。

 

　　2013年時顏正國因表現良好而提早出獄，他之後熱心公益，更投入書法教學。除此之外，由於人氣而大不如前，他轉軌道改成導演，作品有「角頭2：王者再起」、「少年吔」。而生平最後一部電影，是由魏德聖所執導的《臺灣三部曲》，但該電影並未上映。

 

轉載自晴報

 

 

Tags:#名人逝世#娛樂#癌症#肺癌#腺癌#童星#台灣#訃告#電影業#犯罪
