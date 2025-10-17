歡迎回來

【專訪】蔡金強：中國擁兩實力另開「小桌」，西方排外因枱上「食物」不夠 （普通話視頻．繁體字幕） #小金人 #蔡金強 #專訪
中年好聲音張與辰承認微調3部位，坦言：每個人都想變靚

　　《中年好聲音3》亞軍得主、現年39歲的張與辰（Vic）人紅是非多，有傳媒爆出他多年前的整容過程及容貌前後變化。他於13日出席活動時，便大方直認十幾年前，於臉上曾作微整，而原因亦非常簡單:我相信每個人都希望自己變靚。

 

　　張與辰日前出席活動，對於整容風波，他大方承認已是十幾年前的事，自己亦沒有因有關新聞被翻出而感不快，直認是事實。

　

　　張與辰更表示整容動機非常簡單，就是貪靚：「我相信每個人都希望自己變靚。」他笑言自己已成為該醫美公司的生招牌。不過現階段未有再考慮改良容貌，表示只做了一次，很滿意現在的外貌，毋須再「改良」。

 

直認3位置曾動刀
 

　　張與辰當年的整容詳細過程，目前仍可於有關醫美中心的網站查看，中心2014年上載了一篇「改造不完美五官 Vic演藝事業大躍進」的文章，詳盡記錄他的整容過程。

 

　　張與辰於文中第一段已直認：「我的雙眼皮、眼袋和鼻子都是整的。」

 

　　

        至於原因，他則指是「希望矯形後能對我的演藝生涯有所幫助。」他又指全程交由專業的整容醫生處理，初時只打算割雙眼皮和抽眼袋，但醫生嫌他的鼻太闊及不夠挺，於是連鼻都整埋。然而，手術後，因鼻子尚未定型，他既不能側躺，也不能用水洗臉及觸碰，一周後已可拆線，一個月後更煥然一新。 

 

童年生活坎坷

 

　　在單親家庭長大的張與辰透露因父親爛賭，自己由母親獨力湊大。張與辰於2004年參加第一屆《大馬偶像》奪得季軍，正式出道。2009年，他曾以舊名張祖誠身份參加香港亞視節目《亞洲星光大道》踢館賽，不過星途未有因此順暢，直到2024年參加《中3》，憑藉出色唱功、他才重新被香港觀眾認識並大受歡迎，奪得亞軍。
 

Tags:#中國歌唱比賽#張與辰#整容#美容標準#娛樂圈#歌唱比賽節目#亞洲娛樂#成名與走紅#個人生活和傳記#家庭和成長環境
