名人健康 │ 43歲李施嬅揭分手原因，免疫系統問題做4次手術無人陪伴感傷太深

44歲李施嬅與健身教練車崇健今年初突解除婚約，8年情緣盡。二人分手近一年後，竟一同參加內地真人騷，節目預告片日前曝光，車崇健深情告白表示「現在都是一樣愛她」，李施嬅亦爆喊訴出分手原因，二人心結似乎就此解開。

日前，內地真人騷《再見愛人5》播出新一集預告片，李施嬅與健身教練前度車崇健竟然一同參加節目。二人在鏡頭前剖白彼此感情，車崇健更深情告白仍愛著李施嬅：「我覺得我現在都是一樣愛她，這個從來沒變。」

面對車崇健的表白，李施嬅卻不滿回應：「為甚麼一開始給我這麼多的時間和關心，一起的時候就沒有了？」車崇健坦承是自己沒有放在心上。在節目聚會環節中，李施嬅激動說「搞甚麼鬼呀？」表示如果沒有參加這個節目，很多事情她一世都不會知道；車崇健則愁容滿面自責：「8年我才知道，傷了她這麼深。」顯示兩人在感情中存在不小的溝通問題。

李施嬅與健身教練前度車崇健一同參加內地真人騷《再見愛人5》。

二人透過節目解開心結。

李施嬅爆喊公開8年情斷原因



李施嬅2022年因免疫系統出現問題，接受醫生建議接受眼手術。結果卻因醫生斷錯症，前後做了4次眼手術，坦承雙眼已不能回復以往的狀態。李施嬅在節目中控訴車崇健全程沒有陪伴，覺得她「自己一個人都可以」。李施嬅爆喊表示，那段時間非常難熬，因為隨時有可能不能再當演員，而車崇健從頭到尾都沒有安慰與陪伴：

我恨你，我一個人很孤獨，我花了那麼多錢看醫生，你也沒問過我金錢上是否需要幫助，對比你去美國，我也會問你有沒有美金。即使之後也有陪我看過一次醫生，但是傷害真的太深了！

眼見李施嬅落淚，車崇健自認非常內疚，當時讓李施嬅一個人做手術。李施嬅亦因為這件事埋下心結，二人關係自此有所轉變。她慨嘆：「沒有期望就不會有失望！」

李施嬅爆喊訴出分手原因。

或有望再續前緣

不過在節目片段中，李施嬅除了大爆怨言，也透露自己內心對車崇健的不捨：「很難找到一個人可以讓你幸福，太難了…… 好像今天我真的很不捨得他，好像是又看見我為甚麼會愛他。」片段曝光後，外界猜測這對前情侶或有望透過節目重燃愛火。

訂婚4年後解除婚約

現年43歲李施嬅與車崇健拍拖逾8年，曾在2021年2月於社交平台騷鑽戒宣佈訂婚，可是二人卻遲遲未正式拉埋天窗。在訂婚4年後，於今年2月9日，李施嬅突然於個人社交平台宣言與車崇健解除婚約。

曾在2021年2月於社交平台騷鑽戒宣佈訂婚。

李施嬅在節目中控訴車祟健在自己做眼睛手術全程沒有陪伴。

她表示感恩這8年半的緣分，他們彼此決定換一個方式走未來各自的路；更指「結婚不一定代表幸福」，反而是在緣分到的時候怎麼享受相處的過程：

我們都很好。也是帶着愛，感恩，同祝福的心去做這個決定。感謝大家尊重我們的決定和私隱。…… 在人生某一個階段能遇到讓你一起學習同成長的人，讓你覺得是值得愛的人，也是一種幸福。 在過程中，有努力，有用心，有成長，有愛，沒有關係是絕對的終點。亦沒有分離是絕對的完結。這段時間，希望大家給我們私隱空間，尤其是圈外人的他，感謝。

經歷大病悟健康可貴

李施嬅曾接受訪問，坦言在拍攝《金宵大廈2》時，暴瘦之餘，當時精神壓力太大，導致免疫力下降，甚至免疫系統攻擊眼睛和甲狀腺，停工近大半年的她以各種療法進行治療，除看西醫注射類固醇針外，亦透過食保健品和能量療法各方面醫治：

患這種病的人至少要1至2年才痊愈，但是我兩個月內已康復不少，甲狀腺指數已回復正常，只是眼睛免疫系統未痊癒。

李施嬅回憶，在拍攝時已發現雙眼紅腫，某些先兆提示她身體出狀況；但她沒有理會，直至發現眼睛變形才去睇醫生。

李施嬅坦言自己由細至大沒多病痛，身體強壯又健康，沒想過自己會病，甚至瘦到塊面凹陷，後期被攝影師指不連戲。不過經此大病，她反省了健康的重要性，提醒大家都要注意身體，沒健康甚麼也做不來：

身心健康都好重要。我是一個對自己要求很高的人，其實壓力是來自自己。現在的我改變了，是上天給我機會去領悟，經過今次一課之後會活得更好。