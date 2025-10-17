死過翻生真實經歷 │ 男子瀕死靈魂出竅重遇亡妻被勸回人間
「靈魂出竅」是真有其事？英國一名父親近日拍片講述了27年前靈魂出竅的經歷，指事發當天，他駕車帶妻子及2名分別7歲及1歲兒子外出時慘遇車禍。妻子及幼兒當場死亡，當時傷勢嚴重的他卻感覺自己置身上空中，而且聽到離世太太的叮囑：你必須回去。
根據每日郵報報導，當年傷重嚴重的丈夫Jeffery Olsen於28年後，拍片親身講述1997年車禍經歷。Jeffery表示事發當日，33歲的他正駕車回家，車內當時還有太太及分別1歲和7歲的兒子。期間他突然感到一陣睡意，因此失神令汽車翻側，令太太及1歲兒當場身亡。
而當時他的傷勢亦非常嚴重，不但難以呼吸，腿及右臂亦幾乎被撞斷，而他的7歲兒子則不斷在哭泣。正當他快要失去意識時，他卻發現自己彷彿置身上空中，而且突然沒有痛感：
我感覺自己於事故現場半空中，我不知到底發生了甚麼事？ 但我可以如常呼吸，沒有痛楚。
正當他不明所以之時，Jeffery卻聽到已離世太太的聲音：
我知道她死了，但她又突然再出現在我身邊，當時她身上沒有任何傷痕。她強調我不能留下，我必須回去，因為我和她在一起，倖存的兒子就會成為孤兒。無論出於甚麼原因，她都回不去了，但我可以。於是我選擇回來。
救護員未幾趕到事故現場，成功將Jeffery及其長子從汽車殘骸中救出，他之後住院長達6個月，其中大部分時間都在深切治療部度過，並接受18次手術。由於腳傷嚴重，他最終左腿膝蓋以上亦需截肢。
臨終7大徵兆
紓緩專科醫生林國光曾接受傳媒訪問，表示當病人將要離開世界，病人不一定會出現發燒、感冒等問題，大多會有以下跡象：
1. 非常疲累
2. 睡眠時間增加
．一天可以睡10多小時
3. 呼吸節奏緩慢
．正常人每分鐘呼氣12至14下；病人則每分鐘呼氣10下或以下
4. 手腳較冰冷
5. 出現紫斑
．尤其是手掌、腳板
6. 身體溫度下降
．身體循環系統和血氣不佳
7. 臉色蒼白
資料來源：紓緩專科醫生 林國光
從面相推測死期遠近
山東青島一名殯葬師曾在小紅書分享，人臨終前，從面相可以看出端倪，讓親人可以為逝者及時準備身後事：
1. 眼睛渾濁模糊
- 即將去世的人眼睛通常已無法準確對焦
- 嚴重者可能會出現幻覺
- 以為自己看到已經過世的親人
2. 牙齒乾燥變黑
- 身體臨死前會出現排斥，如腹瀉
- 人體會一直處於一個脫水的狀態
- 隨後牙齒亦會乾燥變黑
3. 鼻子歪斜
- 程度很少
- 死者本人難以察覺
- 親人亦需要仔細觀察才能發現
4. 耳朵枯黃
- 耳朵能夠反映身體健康狀況和精神狀況
- 耳朵變得枯黃代表人之將死
5. 面色灰白
- 如果面色灰白代表離世的時間將至
- 親友們需盡快準備好身後事
資料來源：山東青島殯葬師 澤時雨殯葬師
