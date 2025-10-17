死過翻生真實經歷 │ 男子瀕死靈魂出竅重遇亡妻被勸回人間

「靈魂出竅」是真有其事？英國一名父親近日拍片講述了27年前靈魂出竅的經歷，指事發當天，他駕車帶妻子及2名分別7歲及1歲兒子外出時慘遇車禍。妻子及幼兒當場死亡，當時傷勢嚴重的他卻感覺自己置身上空中，而且聽到離世太太的叮囑：你必須回去。

根據每日郵報報導，當年傷重嚴重的丈夫Jeffery Olsen於28年後，拍片親身講述1997年車禍經歷。Jeffery表示事發當日，33歲的他正駕車回家，車內當時還有太太及分別1歲和7歲的兒子。期間他突然感到一陣睡意，因此失神令汽車翻側，令太太及1歲兒當場身亡。

而當時他的傷勢亦非常嚴重，不但難以呼吸，腿及右臂亦幾乎被撞斷，而他的7歲兒子則不斷在哭泣。正當他快要失去意識時，他卻發現自己彷彿置身上空中，而且突然沒有痛感：

我感覺自己於事故現場半空中，我不知到底發生了甚麼事？ 但我可以如常呼吸，沒有痛楚。

當年傷重嚴重的丈夫Jeffery Olsen於28年後，拍片親身講述1997年車禍經歷。(IG@jefferycolsen)

正當他不明所以之時，Jeffery卻聽到已離世太太的聲音：

我知道她死了，但她又突然再出現在我身邊，當時她身上沒有任何傷痕。她強調我不能留下，我必須回去，因為我和她在一起，倖存的兒子就會成為孤兒。無論出於甚麼原因，她都回不去了，但我可以。於是我選擇回來。

救護員未幾趕到事故現場，成功將Jeffery及其長子從汽車殘骸中救出，他之後住院長達6個月，其中大部分時間都在深切治療部度過，並接受18次手術。由於腳傷嚴重，他最終左腿膝蓋以上亦需截肢。

臨終7大徵兆

紓緩專科醫生林國光曾接受傳媒訪問，表示當病人將要離開世界，病人不一定會出現發燒、感冒等問題，大多會有以下跡象：

1. 非常疲累

2. 睡眠時間增加

．一天可以睡10多小時

3. 呼吸節奏緩慢

．正常人每分鐘呼氣12至14下；病人則每分鐘呼氣10下或以下

4. 手腳較冰冷

5. 出現紫斑

．尤其是手掌、腳板

6. 身體溫度下降

．身體循環系統和血氣不佳

7. 臉色蒼白



資料來源：紓緩專科醫生 林國光

從面相推測死期遠近

山東青島一名殯葬師曾在小紅書分享，人臨終前，從面相可以看出端倪，讓親人可以為逝者及時準備身後事：

1. 眼睛渾濁模糊

即將去世的人眼睛通常已無法準確對焦

嚴重者可能會出現幻覺

以為自己看到已經過世的親人



2. 牙齒乾燥變黑

身體臨死前會出現排斥，如腹瀉

人體會一直處於一個脫水的狀態

隨後牙齒亦會乾燥變黑



3. 鼻子歪斜

程度很少

死者本人難以察覺

親人亦需要仔細觀察才能發現



4. 耳朵枯黃

耳朵能夠反映身體健康狀況和精神狀況

耳朵變得枯黃代表人之將死



5. 面色灰白

如果面色灰白代表離世的時間將至

親友們需盡快準備好身後事



資料來源：山東青島殯葬師 澤時雨殯葬師