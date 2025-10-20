名人保養｜72歲鍾鎮濤平民店食煲仔飯被捕獲，驚現「M字額」

現年72歲的「B哥哥」鍾鎮濤，是80年代的「男神」代表。近日，他現身平民食店低調歎煲仔飯，與其他食客「搭枱」，被認出後還展現親切笑容，大方合照。幸運的網民將合照分享到社交平台，鍾鎮濤的真實狀態引起討論。

近期無綫劇集《巨塔之后》成熱話，鍾鎮濤在劇中有份客串；另外又憑電影《廿四味》奪得《2025吳天明青年電影展》「最佳男演員」奬項，是自其從影以來首個電影獎項，但個人私下生活十分貼地！

鍾鎮濤驚現M字額



日前，有網民於一間平民食店偶遇鍾鎮濤，並跟大明星合照。該網民將合照及偶遇過程分享到小紅書：

在香港也太容易遇到藝人了吧！來吃煲仔飯，突然一大堆人過來跟我搭台，一看是鍾鎮濤。

從網民分享的合照可見，餐廳內環境略為擁擠，座位狹窄，但鍾鎮濤毫無明星架子地願意搭枱，並不介意與其他食客「貼住坐」。

當日，鍾鎮濤身穿粉紅色Polo衫，打扮普通，甚至素顔狀態下現眼袋、魚尾紋及鬚根等，缺陷清晰可見，甚至驚現「M字額」。他在合照中展現出親切笑容，樣貌非常友善。

曾負債2億破產 成功翻身享富貴生活

鍾鎮濤經歷兩段婚姻，1988年他與前妻章小蕙結婚並誕下一子一女鍾嘉浚和鍾嘉晴。當年他風光投資樓市，卻遇1997年亞洲金融風暴，所購房產大幅度貶值，億萬資產全數蒸發。負債逾2億港元的鍾鎮濤於2002年7月向法庭申請破產，同年10月法庭向他頒布破產令，而他和章小蕙的婚姻也宣告結束。

離婚後，鍾鎮濤認識了細他20歲的范姜素貞，兩人拍拖兼同居，范姜不離不棄，更幫鍾鎮濤處理工作上的大小事情及打理財務，助他捱過破產低潮。直至於2006年10月17日，破產令解除，鍾鎮濤亦憑破產闖出名堂，成為內地綜藝節目常客，甚至被中央電視台財經頻道作為「個人破產代表」，報道其破產詳情包括：「生活住宿受限於4000至8000港幣、飲食2000至3000港幣；身為一名演員，每月的服裝和理髮的費用也要控制在500至800港幣」，讓全國觀眾了解相關法例。

成功翻身後，2014年8月，鍾鎮濤與范姜素貞在印尼峇里島舉行豪華婚禮。如今鍾鎮濤工作重心轉移內地市場，他已搬往上海居住，多次曝光其大宅樓底高兼且闊落、掛有大水晶燈及字畫，生活富貴。

轉載自晴報