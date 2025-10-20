蛇蠍美人｜21歲酒吧女員工被捕，涉嫌夥店長逼同事企街接客400人，樣貌激似北川景子惹熱議

近日，日本東京一間「女孩酒吧」被爆出店長和店員強迫女員工企街接客，短短3個月要求接客400人。警方抓捕涉案店長和21歲女店員，然而，女店員竟擁有「明星級美貌」，令她意外爆紅，備受網民熱議。

綜合日本媒體報道，位於東京池袋的「E-Wave Morning」女孩酒吧驚爆虐待及強迫員工提供非法性服務。東京警視廳公布案情，39歲男店長鈴木麻央耶，及21歲女店員田野和彩，自去年9月開始對一名新入職的女調酒師進行各種形式虐待，受害人常被以「容貌不佳、業績太差」為由受辱罵，甚至遭到拳打腳踢、灌辣醬、用香檳瓶或衣架毆打。

3個月内強迫接客400人

日媒透露更多細節，指店長和女店員還會限制受害人自由，以暴力支配女員工，包括強迫對方從租屋搬入住酒吧後台、攜帶GPS監視其行蹤，生活一切事情均在2人掌控之內。

而在今年5月至7月期間，受害人被威脅必須在歌舞伎町大久保公園周邊招攬客人。警方調查發現，短短3個月，受害人就被迫為400名客人提供性服務，非法獲利約600萬日圓（約30萬港元）。

21歲女疑犯激似「神顔」女星



在警方偵訊中，39歲的鈴木麻央耶否認指控，而21歲的田野和彩則坦承犯罪，供稱「明知店長下令，曾親自確認是否有在街頭拉客」。

不過案件曝光後，外界卻把焦點放在21歲女疑犯的「明星級美貌」。日網瘋傳田野和彩被捕時的照片，有人稱她激似日本女演員北川景子，直呼：「根本女星級」、「是史上最美罪犯前三名（除名人外）之一嗎？她真的太美了」、「史上最美的罪犯」、「是誰想要田野用GPS追蹤我？也許就是我…」。

同時，也有人狠批，就算田野和彩外貌再美，也掩蓋不了其殘酷本性：「長得就像大哥的女人」、「那個顴骨，一看就是個狠角色」、「蛇蠍美人更恐怖」、「果然女人壓迫女人才是最狠的」。

轉載自晴報