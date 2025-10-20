歡迎回來

24
一月
啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR <DEADLIE> IN HONG ONG 啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR <DEADLIE> IN HONG ONG
音樂會
啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR IN HONG ONG
推介度：
24/01/2026 - 25/01/2026
28
六月
尖沙咀香港文物探知館｜「唐風萬里：多元交融開放的盛世」展覽 尖沙咀香港文物探知館｜「唐風萬里：多元交融開放的盛世」展覽
展覽 文化藝術
尖沙咀香港文物探知館｜「唐風萬里：多元交融開放的盛世」展覽
推介度：
28/06/2025 - 31/12/2025
免費
蛇蠍美人｜21歲酒吧女員工被捕，涉嫌夥店長逼同事企街接客400人，樣貌激似北川景子惹熱議
健康Tips

蛇蠍美人｜21歲酒吧女員工被捕，涉嫌夥店長逼同事企街接客400人，樣貌激似北川景子惹熱議

健康解「迷」
健康解「迷」

　　近日，日本東京一間「女孩酒吧」被爆出店長和店員強迫女員工企街接客，短短3個月要求接客400人。警方抓捕涉案店長和21歲女店員，然而，女店員竟擁有「明星級美貌」，令她意外爆紅，備受網民熱議。

 

　　綜合日本媒體報道，位於東京池袋的「E-Wave Morning」女孩酒吧驚爆虐待及強迫員工提供非法性服務。東京警視廳公布案情，39歲男店長鈴木麻央耶，及21歲女店員田野和彩，自去年9月開始對一名新入職的女調酒師進行各種形式虐待，受害人常被以「容貌不佳、業績太差」為由受辱罵，甚至遭到拳打腳踢、灌辣醬、用香檳瓶或衣架毆打。

 

3個月内強迫接客400人

 

　　日媒透露更多細節，指店長和女店員還會限制受害人自由，以暴力支配女員工，包括強迫對方從租屋搬入住酒吧後台、攜帶GPS監視其行蹤，生活一切事情均在2人掌控之內。

 

　　而在今年5月至7月期間，受害人被威脅必須在歌舞伎町大久保公園周邊招攬客人。警方調查發現，短短3個月，受害人就被迫為400名客人提供性服務，非法獲利約600萬日圓（約30萬港元）。

 

 

最美罪犯︱夥店長逼同事企街接客400人 21歲酒吧女員工被捕 激似「神顔」女星引熱議

最美罪犯︱夥店長逼同事企街接客400人 21歲酒吧女員工被捕 激似「神顔」女星引熱議

 

 

21歲女疑犯激似「神顔」女星
 

　　在警方偵訊中，39歲的鈴木麻央耶否認指控，而21歲的田野和彩則坦承犯罪，供稱「明知店長下令，曾親自確認是否有在街頭拉客」。

 

　　不過案件曝光後，外界卻把焦點放在21歲女疑犯的「明星級美貌」。日網瘋傳田野和彩被捕時的照片，有人稱她激似日本女演員北川景子，直呼：「根本女星級」、「是史上最美罪犯前三名（除名人外）之一嗎？她真的太美了」、「史上最美的罪犯」、「是誰想要田野用GPS追蹤我？也許就是我…」。

 

最美罪犯︱夥店長逼同事企街接客400人 21歲酒吧女員工被捕 激似「神顔」女星引熱議

最美罪犯︱夥店長逼同事企街接客400人 21歲酒吧女員工被捕 激似「神顔」女星引熱議

 

　　同時，也有人狠批，就算田野和彩外貌再美，也掩蓋不了其殘酷本性：「長得就像大哥的女人」、「那個顴骨，一看就是個狠角色」、「蛇蠍美人更恐怖」、「果然女人壓迫女人才是最狠的」。

 

轉載自晴報

 

Tags:#罪案#虐待#酒吧#日本#東京#健康#網絡熱話
胃癌 │ 平時愛吃即食麵，15歲少女晚期胃癌全胃長滿腫瘤：醫生揭3大真正禍因
胃癌 │ 平時愛吃即食麵，15歲少女晚期胃癌全胃長滿腫瘤：醫生揭3大真正禍因

