名人健康｜51歲鄧健泓移民加拿大3年，自爆心絞痛入院插喉，明顯消瘦現老態

前TVB男星、現年51歲的鄧健泓（Patrick）過去曾經與多名圈中人拍拖，最後情定年輕13歲的女歌手石詠莉（Sukie），二人於2017年「拉埋天窗」。3年前決定移民加拿大後，目前主力經營網台，鄧健泓於最新一集便透露了自己健康情況，自揭7月開始，心臟持續出現異常痛楚，因此需要入院檢查，片中一臉倦容的他，明顯消瘦且呈現老態，令人憂心。

鄧健泓近日以「移民三年 第一次喺加拿大做心臟檢查」為題上載有關影片，片中可見鄧健泓的樣子較以往頹廢了不少，不但頭髮遮及耳朵，疑似久未有整理，之後他交代自己健康情況。

於七月嘅時候，我就發現心口有刺痛，而呢種咁唔正常嘅感覺，持續咗好幾個星期。

經過家庭醫生轉介及預約，鄧健泓最終等了一個半月才能接受心臟檢查。鄧健泓當日一共用了約6小時做身體檢查，項目包括跑步測試、兩個心臟超聲波檢查，以及心臟貫注顯狀檢查，由於需要注射顯影劑，故手臂上要插喉。影片中，身穿病人袍的鄧健泓除了頭髮蓬鬆，更一臉頹態，皮膚明顯地乾涸且出現皺紋，眼睛亦睜不開，整個人看來非常疲倦。

至於報告結果，他則表示仍在等待中，但若真的出事，他的家庭醫生會首先收到報告，而他本人當然希望可以大步檻過。

移民加拿大3年節衣縮食





與老婆移居加拿大3年的鄧健泓，在當地曾表示移民後由於一切由零開始，因此和老婆要「節衣縮食」，每月限制支出約萬元港幣，即使拖周年紀念日子，他們亦只能吃外賣壽司慶祝，而且已覺得奢侈。

轉載自晴報