健康飲食｜18款片裝芝士營養大比拼：營養師推薦低鈉高鈣之選，1款0脂肪減肥放心食

片裝芝士方便進食，同時是絕佳的鈣質和蛋白質來源。不過，若錯誤選擇高鈉高脂芝士，過量進食就可能會增加患高血壓風險！「Wellbeans」註冊營養師日前在IG專頁分享市售18款片裝芝士營養圖鑑，詳細列出產品營養價值，並推薦高鈣低鈉健康選擇。

18款片裝芝士營養大比拼

CRYSTAL FARMS 脫脂美國片裝芝士

售價：$50

碳水化合物：3g

蛋白質：5g

脂肪：0g

卡路里：30kcal

鈉質：300mg

鈣質：150mg

保利 減脂車打芝士片

售價：$33

碳水化合物：0.6g

蛋白質：3.8g

脂肪：1.6g

卡路里：32kcal

鈉質：264mg

鈣質：156mg

法國總統牌 輕量車打芝士片

售價：$47

碳水化合物：2.1g

蛋白質：3.4g

脂肪：1.9g

卡路里：39kcal

鈉質：187mg

鈣質：72mg

保利 三文治高鈣芝士片

售價：$27.9

碳水化合物：0.8g

蛋白質：3.2g

脂肪：2.6g

卡路里：41kcal

鈉質：237mg

鈣質：165mg

安怡 高鈣較低脂片裝芝士

售價：$36

碳水化合物：1.1g

蛋白質：3.9g

脂肪：2.7g

卡路里：44kcal

鈉質：330mg

鈣質：510mg

法國總統牌 艾民頓芝士片

售價：$43

碳水化合物：1.2g

蛋白質：2.8g

脂肪：3.6g

卡路里：48kcal

鈉質：192mg

鈣質：80mg

卡夫 獨立裝較低脂芝士

售價：$40

碳水化合物：1.2g

蛋白質：4.2g

脂肪：3.2g

卡路里：50kcal

鈉質：250mg

鈣質：114mg

芝司樂 高鈣低脂片裝芝士

售價：$38

碳水化合物：1.5g

蛋白質：4.2g

脂肪：3.1g

卡路里：50kcal

鈉質：322mg

鈣質：250mg

法國總統牌 漢堡包芝士片

售價：$46.9

碳水化合物：1.5g

蛋白質：2.8g

脂肪：3.6g

卡路里：50kcal

鈉質：192mg

鈣質：80mg

法國總統牌 車打芝士片

售價：$47

碳水化合物：1.5g

蛋白質：2.8g

脂肪：3.6g

卡路里：50kcal

鈉質：192mg

鈣質：80mg

法國總統牌 馬蘇里拉片裝芝士

售價：$42

碳水化合物：1.5g

蛋白質：2.8g

脂肪：3.6g

卡路里：50kcal

鈉質：163mg

鈣質：77mg

保利 車打芝士片

售價：$33

碳水化合物：0.6g

蛋白質：2.8g

脂肪：4.5g

卡路里：56kcal

鈉質：236mg

鈣質：98mg

保利 三文治芝士片

售價：$27.9

碳水化合物：0.6g

蛋白質：2.8g

脂肪：4.5g

卡路里：56kcal

鈉質：236mg

鈣質：98mg

卡夫 獨立包裝芝士

售價：$40

碳水化合物：1.6g

蛋白質：3.3g

脂肪：4.5g

卡路里：60kcal

鈉質：250mg

鈣質：NA

笑牛牌 原味多士片裝芝士

售價：$30

碳水化合物：0.7g

蛋白質：3.2g

脂肪：5g

卡路里：61kcal

鈉質：280mg

鈣質：102mg

丹麥紫堡牌 漢堡片裝芝士

售價：$36

碳水化合物：1g

蛋白質：3.2g

脂肪：5g

卡路里：62kcal

鈉質：240mg

鈣質：160mg

芝司樂 高鈣原味芝士片

售價：$38

碳水化合物：0.6g

蛋白質：3.6g

脂肪：5.2g

卡路里：63kcal

鈉質：327mg

鈣質：283mg

CRYSTAL FARMS 美國片裝芝士

售價：$50

碳水化合物：2g

蛋白質：3g

脂肪：5g

卡路里：70kcal

鈉質：280mg

鈣質：200mg

資料來源：「Wellbeans」 註冊營養師

4款高鈣低鈉健康選擇

「Wellbeans」營養師指出，市面上不少款式的片裝芝士，鈉和脂肪含量偏高，過量進食會引起高血壓等健康擔憂。以上18款片裝芝士中，最推介4款高鈣低鈉選擇：

1.法國總統牌 輕量車打芝士片

2. 安怡 高鈣較低脂片裝芝士

3. 法國總統牌 馬蘇里拉片裝芝士

4. 芝司樂 高鈣原味芝士片

1款0脂肪芝士片

另外，唯一一款0脂肪推介「CRYSTAL FARMS 脫脂美國片裝芝士」，熱量只有30kcal，減肥人士都可以放心食！

3招揀啱高營養芝士

營養師提醒大家，懂得選擇片裝芝士，可以成為一個很好的鈣質和蛋白質來源。選擇時有以下建議事項：

控制分量：「無嘢唔食得，識得控制分量就食咩都得」，每日1-2片就足夠，切勿過量進食。

留意鈣含量，選擇低鈉、低脂款式。

查看成分表：選擇添加劑較少的選擇。

消委會15款高分安全芝士名單

產品名稱：Emborg Brie-White Mould Cheese

總評：4.5*

產地：丹麥

每件售價：$57.9

總脂肪（克/100克）：23.9

鈉（克/100克）：501

產品名稱：Galbani Mozzarella Natural Shredded Cheese Originale

總評：4.5*

產地：沙特阿拉伯

每件售價：$55.9

總脂肪（克/100克）：22

鈉（克/100克）：479

產品名稱：ILE DE 12 FRANCE Petit Camembert Soft Ripened CHeese

總評：4.5*

產地：法國

每件售價：$55.9

總脂肪（克/100克）：21

鈉（克/100克）：512

產品名稱：Castello 丹麥必然芝士

總評：4.5*

產地：丹麥

每件售價：$42.9

總脂肪（克/100克）：21.4

鈉（克/100克）：666

產品名稱：卡夫 獨立片裝芝士

總評：4.5*

產地：意大利

每件售價：$41.9

總脂肪（克/100克）：20.7

鈉（克/100克）：1150

產品名稱：Marketplace 法國比爾芝士

總評：4.5*

產地：法國

每件售價：$41

總脂肪（克/100克）：28.3

鈉（克/100克）：396

產品名稱：Pauls High Calcium Sandwich Slices Processed Cheddar Cheese

總評：4.5*

產地：澳洲

每件售價：$39.9

總脂肪（克/100克）：15.5

鈉（克/100克）：1460

產品名稱：芝司樂 較低脂芝士片 高鈣起司

總評：4.5*

產地：紐西蘭

每件售價：$37.9

總脂肪（克/100克）：13.4

鈉（克/100克）：1480

產品名稱：安怡高鈣低脂芝士

總評：4.5*

產地：紐西蘭

每件售價：$37.9

總脂肪（克/100克）：14

鈉（克/100克）：1660

產品名稱：Great Food Hall Tasmanian Heritage Camembert

總評：4.5*

產地：澳洲

每件售價：$37.3

總脂肪（克/100克）：26.6

鈉（克/100克）：411

產品名稱：Great Food Hall Cantorel Brie

總評：4.5*

產地：法國

每件售價：$36.4

總脂肪（克/100克）：34

鈉（克/100克）：488

產品名稱：Tesco 10 Mature Slices Cheesy & Smooth

總評：4.5*

產地：英國

每件售價：$35.9

總脂肪（克/100克）：19.5

鈉（克/100克）：683

產品名稱：Arla 兒童芝士條

總評：4.5*

產地：丹麥

每件售價：$35.9

總脂肪（克/100克）：21.7

鈉（克/100克）：1130

產品名稱：APITA 丹麥瑪蘇里芝士

總評：4.5*

產地：丹麥

每件售價：$35

總脂肪（克/100克）：18.5

鈉（克/100克）：5.1

產品名稱：Food le parc 丹麥紫堡牌丹麥瑪蘇里拉芝士

總評：4.5*

產地：泳蘭

每件售價：$26.9

總脂肪（克/100克）：19.2

鈉（克/100克）：572

資料來源：消委會

據食安中心資料顯示，鈉質有助維持體內細胞外液和酸鹼的平衡，也是神經傳送和肌肉收縮必需的元素。腎臟負責調節體內鈉質的分量，當體內鈉水平偏低，腎臟便會貯存鈉；當鈉水平偏高時，則會在尿液中排出多餘的鈉。世衞及世界癌症研究基金會的專家報告均指出，進食過多鹽和鹽醃的食物，有機會增加患上胃癌的風險。