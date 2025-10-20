健康飲食｜18款片裝芝士營養大比拼：營養師推薦低鈉高鈣之選，1款0脂肪減肥放心食
片裝芝士方便進食，同時是絕佳的鈣質和蛋白質來源。不過，若錯誤選擇高鈉高脂芝士，過量進食就可能會增加患高血壓風險！「Wellbeans」註冊營養師日前在IG專頁分享市售18款片裝芝士營養圖鑑，詳細列出產品營養價值，並推薦高鈣低鈉健康選擇。
18款片裝芝士營養大比拼
CRYSTAL FARMS 脫脂美國片裝芝士
售價：$50
碳水化合物：3g
蛋白質：5g
脂肪：0g
卡路里：30kcal
鈉質：300mg
鈣質：150mg
保利 減脂車打芝士片
售價：$33
碳水化合物：0.6g
蛋白質：3.8g
脂肪：1.6g
卡路里：32kcal
鈉質：264mg
鈣質：156mg
法國總統牌 輕量車打芝士片
售價：$47
碳水化合物：2.1g
蛋白質：3.4g
脂肪：1.9g
卡路里：39kcal
鈉質：187mg
鈣質：72mg
保利 三文治高鈣芝士片
售價：$27.9
碳水化合物：0.8g
蛋白質：3.2g
脂肪：2.6g
卡路里：41kcal
鈉質：237mg
鈣質：165mg
安怡 高鈣較低脂片裝芝士
售價：$36
碳水化合物：1.1g
蛋白質：3.9g
脂肪：2.7g
卡路里：44kcal
鈉質：330mg
鈣質：510mg
法國總統牌 艾民頓芝士片
售價：$43
碳水化合物：1.2g
蛋白質：2.8g
脂肪：3.6g
卡路里：48kcal
鈉質：192mg
鈣質：80mg
卡夫 獨立裝較低脂芝士
售價：$40
碳水化合物：1.2g
蛋白質：4.2g
脂肪：3.2g
卡路里：50kcal
鈉質：250mg
鈣質：114mg
芝司樂 高鈣低脂片裝芝士
售價：$38
碳水化合物：1.5g
蛋白質：4.2g
脂肪：3.1g
卡路里：50kcal
鈉質：322mg
鈣質：250mg
法國總統牌 漢堡包芝士片
售價：$46.9
碳水化合物：1.5g
蛋白質：2.8g
脂肪：3.6g
卡路里：50kcal
鈉質：192mg
鈣質：80mg
法國總統牌 車打芝士片
售價：$47
碳水化合物：1.5g
蛋白質：2.8g
脂肪：3.6g
卡路里：50kcal
鈉質：192mg
鈣質：80mg
法國總統牌 馬蘇里拉片裝芝士
售價：$42
碳水化合物：1.5g
蛋白質：2.8g
脂肪：3.6g
卡路里：50kcal
鈉質：163mg
鈣質：77mg
保利 車打芝士片
售價：$33
碳水化合物：0.6g
蛋白質：2.8g
脂肪：4.5g
卡路里：56kcal
鈉質：236mg
鈣質：98mg
保利 三文治芝士片
售價：$27.9
碳水化合物：0.6g
蛋白質：2.8g
脂肪：4.5g
卡路里：56kcal
鈉質：236mg
鈣質：98mg
卡夫 獨立包裝芝士
售價：$40
碳水化合物：1.6g
蛋白質：3.3g
脂肪：4.5g
卡路里：60kcal
鈉質：250mg
鈣質：NA
笑牛牌 原味多士片裝芝士
售價：$30
碳水化合物：0.7g
蛋白質：3.2g
脂肪：5g
卡路里：61kcal
鈉質：280mg
鈣質：102mg
丹麥紫堡牌 漢堡片裝芝士
售價：$36
碳水化合物：1g
蛋白質：3.2g
脂肪：5g
卡路里：62kcal
鈉質：240mg
鈣質：160mg
芝司樂 高鈣原味芝士片
售價：$38
碳水化合物：0.6g
蛋白質：3.6g
脂肪：5.2g
卡路里：63kcal
鈉質：327mg
鈣質：283mg
CRYSTAL FARMS 美國片裝芝士
售價：$50
碳水化合物：2g
蛋白質：3g
脂肪：5g
卡路里：70kcal
鈉質：280mg
鈣質：200mg
資料來源：「Wellbeans」 註冊營養師
4款高鈣低鈉健康選擇
「Wellbeans」營養師指出，市面上不少款式的片裝芝士，鈉和脂肪含量偏高，過量進食會引起高血壓等健康擔憂。以上18款片裝芝士中，最推介4款高鈣低鈉選擇：
1.法國總統牌 輕量車打芝士片
2. 安怡 高鈣較低脂片裝芝士
3. 法國總統牌 馬蘇里拉片裝芝士
4. 芝司樂 高鈣原味芝士片
1款0脂肪芝士片
另外，唯一一款0脂肪推介「CRYSTAL FARMS 脫脂美國片裝芝士」，熱量只有30kcal，減肥人士都可以放心食！
3招揀啱高營養芝士
營養師提醒大家，懂得選擇片裝芝士，可以成為一個很好的鈣質和蛋白質來源。選擇時有以下建議事項：
- 控制分量：「無嘢唔食得，識得控制分量就食咩都得」，每日1-2片就足夠，切勿過量進食。
- 留意鈣含量，選擇低鈉、低脂款式。
- 查看成分表：選擇添加劑較少的選擇。
消委會15款高分安全芝士名單
產品名稱：Emborg Brie-White Mould Cheese
總評：4.5*
產地：丹麥
每件售價：$57.9
總脂肪（克/100克）：23.9
鈉（克/100克）：501
產品名稱：Galbani Mozzarella Natural Shredded Cheese Originale
總評：4.5*
產地：沙特阿拉伯
每件售價：$55.9
總脂肪（克/100克）：22
鈉（克/100克）：479
產品名稱：ILE DE 12 FRANCE Petit Camembert Soft Ripened CHeese
總評：4.5*
產地：法國
每件售價：$55.9
總脂肪（克/100克）：21
鈉（克/100克）：512
產品名稱：Castello 丹麥必然芝士
總評：4.5*
產地：丹麥
每件售價：$42.9
總脂肪（克/100克）：21.4
鈉（克/100克）：666
產品名稱：卡夫 獨立片裝芝士
總評：4.5*
產地：意大利
每件售價：$41.9
總脂肪（克/100克）：20.7
鈉（克/100克）：1150
產品名稱：Marketplace 法國比爾芝士
總評：4.5*
產地：法國
每件售價：$41
總脂肪（克/100克）：28.3
鈉（克/100克）：396
產品名稱：Pauls High Calcium Sandwich Slices Processed Cheddar Cheese
總評：4.5*
產地：澳洲
每件售價：$39.9
總脂肪（克/100克）：15.5
鈉（克/100克）：1460
產品名稱：芝司樂 較低脂芝士片 高鈣起司
總評：4.5*
產地：紐西蘭
每件售價：$37.9
總脂肪（克/100克）：13.4
鈉（克/100克）：1480
產品名稱：安怡高鈣低脂芝士
總評：4.5*
產地：紐西蘭
每件售價：$37.9
總脂肪（克/100克）：14
鈉（克/100克）：1660
產品名稱：Great Food Hall Tasmanian Heritage Camembert
總評：4.5*
產地：澳洲
每件售價：$37.3
總脂肪（克/100克）：26.6
鈉（克/100克）：411
產品名稱：Great Food Hall Cantorel Brie
總評：4.5*
產地：法國
每件售價：$36.4
總脂肪（克/100克）：34
鈉（克/100克）：488
產品名稱：Tesco 10 Mature Slices Cheesy & Smooth
總評：4.5*
產地：英國
每件售價：$35.9
總脂肪（克/100克）：19.5
鈉（克/100克）：683
產品名稱：Arla 兒童芝士條
總評：4.5*
產地：丹麥
每件售價：$35.9
總脂肪（克/100克）：21.7
鈉（克/100克）：1130
產品名稱：APITA 丹麥瑪蘇里芝士
總評：4.5*
產地：丹麥
每件售價：$35
總脂肪（克/100克）：18.5
鈉（克/100克）：5.1
產品名稱：Food le parc 丹麥紫堡牌丹麥瑪蘇里拉芝士
總評：4.5*
產地：泳蘭
每件售價：$26.9
總脂肪（克/100克）：19.2
鈉（克/100克）：572
資料來源：消委會
據食安中心資料顯示，鈉質有助維持體內細胞外液和酸鹼的平衡，也是神經傳送和肌肉收縮必需的元素。腎臟負責調節體內鈉質的分量，當體內鈉水平偏低，腎臟便會貯存鈉；當鈉水平偏高時，則會在尿液中排出多餘的鈉。世衞及世界癌症研究基金會的專家報告均指出，進食過多鹽和鹽醃的食物，有機會增加患上胃癌的風險。