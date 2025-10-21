早餐陷阱 │醫生點名9大地雷食物恐致心臟病 / 中風 / 糖尿病

一日之計在於晨，早餐吃甚麽很關鍵！惟很多常見的早餐恐隱藏健康陷阱，有心臟科醫生點名9大常見早餐，若長期進食不僅會令血糖急升、引發慢性疲勞，更會大大增加心血管病風險，醫生揚言：「給錢也不吃！」

9款早餐地雷

據外媒《CNBC》報道，美國心臟科專科醫生Sanjay Bhojraj表示，經過行醫治療心臟病、動脈阻塞和代謝功能障礙20年後，他發現許多患者即使有運動習慣，仍會有心血管疾病等問題。

他指出，這恐怕與患者們的日常飲食有關，特別是一些標籤「有益心臟」、「全植物飲食」或「低脂」這類看似無害的食物，可能隱藏著一些會加劇發炎、令血糖升高，並隨著時間推移悄悄損害動脈的成分。

因此，Sanjay Bhojraj分享9款會損害心血管健康的早餐食物：

1. 含糖早餐麥片

一些含糖早餐麥片會標榜有益健康，但大多數本質上都是偽裝的甜點。它們會令血糖飆升，令人在上午就感到昏昏沉沉，還會令胰島素激增，使新陳代謝加速，久而久之，還會損害血管系統。Sanjay Bhojraj指，一些病人出現胰島素抗性、慢性疲勞和心血管併發症，這些都與這個早餐習慣有關。

建議食用：鋼切燕麥配莓果和肉桂，這是真正的膳食纖維、抗氧化劑和穩定的能量。

2. 加工熟食肉類

這類食物便於攜帶，但熟食肉類通常用硝酸鹽和亞硝酸鹽保存，這些物質在體內會轉化為致癌化合物。不僅會增加罹患癌症的風險，還會令血壓上升，並導致長期動脈損傷。

建議食用：新鮮切片的烤火雞或雞胸肉。

3. 蘇打和能量飲料

這些飲料會令血糖飆升、腎上腺超負荷運轉，以及身體充滿發炎化合物。低熱量版本的能量飲料對身體更差，人工甜味劑會破壞腸道菌群，而腸道菌群對新陳代謝和心臟健康都至關重要。

建議食用：檸檬蘇打水或涼茶。

4. 油炸的快餐

油炸食品是用工業種子油烹製的，在高溫下會氧化，形成潛在的有毒副產品。這些副產品會嵌入動脈壁，促進斑塊積聚，並增加高血壓、中風和心臟病的風險。

建議食用：用橄欖油或牛油果油烘烤的食物。

5. 精緻碳水化合物

這類食物會迅速分解，導致血糖飆升、體力下降、脂肪堆積和胰島素抗性。久而久之，就會增加罹患第2型糖尿病和心血管疾病的風險。

建議食用：100%全麥或發芽穀物麵包。

6. 人造奶油

許多人造奶油仍然含有反式脂肪，這些脂肪經過化學處理以延長保質期，但實際上會對身體造成傷害。反式脂肪會提升低密度脂蛋白（LDL，壞膽固醇），並降低高密度脂蛋白（HDL，好膽固醇），並導致動脈硬化。即使少量攝入，也會損害血管內皮。

建議食用：草飼奶油或特級初榨橄欖油。

7. 高度加工的植物性「肉類」

許多肉類替代品都經過了超加工，含鈉、發炎油脂、甲基纖維素和大豆分離蛋白等合成添加劑。某些食物不含肉並不意味著它對身體有益。

建議食用：扁豆、豆類或少量加工的豆腐。

8. 高鈉罐頭湯

一碗罐頭湯就可能含人體每日鈉攝取量的80%到100%。過量的鈉會令血壓升高、加重腎臟負擔，並增加心臟衰竭的風險。

建議食用：自己煲湯，加入新鮮蔬菜、香草和海鹽調味。

9. 調味咖啡奶精

早晨沖泡的奶精通常是一堆化學混合物：氫化油、人工香料和添加糖。這些成分看似微不足道，但日積月累就會導致發炎和動脈斑塊。

建議食用：無糖杏仁奶或燕麥奶，加肉桂或香草精。

轉載自晴報