抗衰老 │ 皮膚長斑是健康警號？75歲名醫實測2種飲食習慣一年擊退老人斑

老人斑勿輕視！美國一名醫生表示老人斑其實絕非單純皮膚外觀儀容問題，更是整個身體老化的警號。75歲的他更於過去用1年時間，以飲食實測，成功令身上黑斑盡消。

美國醫生Steven Gundry早前拍片以「皮膚上的黑斑究竟意味著甚麼！」為題，講解皮膚一旦開始出現老人斑，便意味著身體出現警號，即身體已出現纖維化 （Fibrosis）及糖化（Glycation）反應，而且已在心臟、腦和肺裏發生。

「表面的斑點意味著體內正發炎與代謝失衡」

Steven 又指隨著時間推移，纖維化及糖化會令皮膚失去彈性、心臟肌肉變厚、肺部彈性下降。糖分子與蛋白質結合，又會產生糖化終產物（AGEs），膠原蛋白受破壞、令皮膚暗沉、鬆弛、出現黑斑，同時也在內臟組織中造成傷害。

改善「2種飲食」 一年內老人斑幾乎全消

除此之外，Steven又表示他的雙手過去亦曾充斥黑斑，但後來透過「低糖化」與「調整腸道」健康的飲食，一年內黑斑幾乎消失。他強調外用護膚品只可有輔助作用，根本絕對應從飲食與生活方式開始。以下是他建議的方法：

● 進食多些植物蛋白食物

● 減少糖分及過多肉食蛋白質吸收

● 避免高溫烹調蛋白質，如糖醬烤雞、烤焦牛排

● 進食富含多酚食物，如水果、蔬菜、飲料、堅果

● 注重防曬

● 重視腸道健康

Steven解釋高溫烹調、高糖食物及一些看似營養的食物如蛋白棒、蛋白粉，其實均會令身體產生大量AGEs及產生發炎反應，進而令黑斑與皺紋形成。因此他建議，以溫和的烹調像蒸、燉、低溫等形式煮食。另外，他又指另一個與老人斑有關的關鍵是IGF-1，過高的IGF-1會加速皮膚纖維化，而以植物性蛋白食物像扁豆、堅果、麻仁等），IGF-1水準往往比較低，也較不容易產生黑斑或皮膚鬆弛。

研究：維他命D減緩端粒縮短 延緩生理衰老

台灣食安專家韋恩在其Facebook專頁發文，引用美國麻州總醫院與喬治亞州醫學院合作的隨機雙盲試驗（又稱VITAL研究），針對1031名平均65歲長者進行5年追蹤。結果顯示，每日補充2000 IU維生素D3的組別，端粒縮短速度顯著減緩，相當於多保存140個鹼基對。對照過去研究（端粒10年縮短460鹼基對），相等於延緩約3年生理老化。

10種食物富含維他命D

營養師高敏敏曾在其Facebook專頁分享富含維他命D的天然食物，建議可從10種原型食物中營養：

● 魚類：三文魚、秋刀魚、吳郭魚（富含維他命D3）

● 蛋奶類：雞蛋、強化維他命D乳製品

● 菇類：日曬乾冬菇、新鮮香菇、黑木耳（含維他命D2）

● 動物內臟：豬肝、鴨肉

高敏敏提醒，長期缺乏維他命D可能導致骨質疏鬆、免疫力下降及高血壓風險上升。

5種食物有助抗老回春

台灣基因醫生張家銘近日在其Facebook專頁發文，引述一項2025年發表於《Aging》期刊的研究，指出部分天然食物可幫助身體重整系統、減緩老化、甚至有可能逆轉某些細胞損耗。研究結果顯示，那些接受完整生活型態調整的參與者，在8周後生物年齡平均年輕超過2歲，有些人甚至逆齡近9歲。這樣的效果並非靠節食減肥達成，而是來自一套稱為「甲基化飲食（Methylation diet）」的日常飲食方案，食用了含有「甲基適應素」的天然食物。

研究中特別點名以下5種值得關注的甲基適應素來源：

● 莓果

● 薑黃

● 蒜頭

● 迷迭香

● 綠茶

張家銘指出，上述食物的共同特色是富含多酚類（Polyphenols）植物化合物，能夠穩定基因表現，繼而幫助細胞恢復應有的修復能力，延緩老化速度。他表示，這些抗老食材並不是甚麼難獲取的超級補品，建議可將它們融入日常飲食中，例如早餐喝一杯溫熱綠茶、午餐加入蒜頭炒蔬菜、下午的零食用藍莓加乳酪來代替餅乾等，透過微調飲食習慣逐步讓身體回到原廠設定，修復順暢、減緩老化。

抗老瘦身飲食6大原則

42歲日本KOL兼人妻おにゃ在Instagram分享很多關於更年期女士們減肥和健康生活的帖文，以及分享減肥食譜。她自己亦親身測試產後修身，用4年共減走11公斤（約24磅）。現在經常幫助其他熟女成功減肥。她曾出版不同關於健康飲食的書籍，當中包括分享「瘦身不顯老」的飲食關鍵。

1. 不要過度節食

年過40歲後，不論男女因為身體新陳代謝減慢變得易肥。許多人為了維持身材嚴格控制飲食，如少食甚至節食。最終發現體重雖減輕，但面頰變得凹陷、皮膚鬆弛等問題，比起減肥前更加「顯老」。おにゃ指出，錯誤的節食方式可能加速老化，因採用極端節食減肥，體重下降之餘，同時亦會流失肌肉與膠原蛋白，導致臉頰凹陷、皮膚失去彈性，甚至頭髮變得乾燥無光澤。她強調，40歲後的新陳代謝本就較慢，若缺乏足夠營養，身體會優先分解肌肉而非脂肪，反而讓體態看起來更鬆垮。

2. 每餐攝取「手掌大」蛋白質

蛋白質是維持肌肉、皮膚彈性和頭髮光澤的關鍵，甚至可以有「返老還童」的功效。おにゃ建議，三餐都應攝取約手掌大小的優質蛋白質，食材可選雞胸肉、魚、蛋、豆腐或乳製品等，幫助身體修復並預防肌肉流失。

3. 蔬菜、海藻、菇類不可少

每天至少攝取350克蔬菜，尤其是深綠色蔬菜、海藻和菇類，富含維他命C、膳食纖維及抗氧化物質，能促進膠原蛋白生成、改善腸道健康，並減少紫外線對皮膚的傷害。

4. 選對碳水化合物與進食順序

完全戒澱粉可能導致能量不足，建議選擇糙米、全麥麵包等全穀類，並掌握「先吃菜→再吃肉→最後吃飯」的順序，避免血糖急速上升，減少脂肪堆積。

5. 適量攝取油脂

許多人減肥時完全避開油脂，但おにゃ提醒，適量攝取優質脂肪反而能幫助抗老：

● Omega-3脂肪酸：鯖魚、鮭魚、亞麻仁油，具有抗發炎作用

● 堅果類：預防皮膚乾燥，適量當點心還能滿足口慾

她建議，每周可調整飲食比例，例如魚類與肉類攝取量維持1:1，或增加魚類比例，有助於健康瘦身。

6. 健康零食推薦

おにゃ認為，與其壓抑食欲，不如選擇「對肌膚有益的點心」，例如：

● 70%以上黑朱古力

● 無糖乳酪搭配黃豆粉

● 適量堅果

這些點心不僅能「過口癮」，毋須壓抑食慾影響心情，還能補充營養，讓減肥計劃更易堅持。