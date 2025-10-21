名人健康 │ 黃德斌62歲暴瘦衰老惹關注，網民憂健康狀況：這麼老了

向來以健碩體格著稱的肌肉型佬黃德斌，日前在上海舞台劇演出後台被網民捕捉到驚人變化。有網民發現，他在短短一個月內明顯消瘦，不僅臉頰凹陷、身形單薄，手部青筋明顯暴現，與過去「手瓜起𦟌」的外形判若兩人，健康狀況惹來揣測。

一個月內暴瘦惹憂

現年62歲的肌肉型佬黃德斌，近期與葉童合作演出舞台劇《唔講得》並在各地巡迴演出。有網民在小紅書分享黃德斌的近照，明明上月黃德斌在演出場外為粉絲簽名時，仍是健碩體態，黝黑膚色搭配白色襯衫，解開鈕扣結實胸肌若隱若現，看上去狀態極佳。

然而日前在上海演出舞台劇《唔講得》，後台與粉絲互動的最新影片中，黃德斌穿著藍色襯衫配杏色闊褲，戴上黃色太陽眼鏡，消瘦面容在鴨嘴帽下顯然易見，特別是低頭簽名時，兩頰凹陷的情況格外明顯。從側面看上去，身形比起以前單薄，衣服略顯寬身，手筋暴露，手臂肌肉線條消失。低頭時，頭頂白髮明顯增多。

網民齊聲關心健康狀況

不少網民關注偶像健康，紛紛留言表達「瘦了」、「瘦好多」、「這麼老了」；亦有人覺得他外貌類似黃子華，並溫馨叮囑他要「多吃點」。也有粉絲注意到他頭頂白髮顯老，整體狀態猶如急速衰老。

從肌肉型男開闢新戲路 《大叔的愛》發揮幽默特質

黃德斌在演藝圈以健碩體形著稱，有著超過40年的演藝生涯。他年輕時曾做過地盤工人、跟車工人等體力勞動工作，後來參加亞視《香港超級模特兒大賽》而入行。

TVB時期成為公司的「肌肉擔當」，2006年在《火舞黃沙》中大騷腹肌，鋼條身形吸引大量粉絲，並憑此劇奪得「最佳男配角」，這是他入行後首個TVB獎項。2017年離巢TVB後，他轉投ViuTV拍攝多套劇集，當中以《大叔的愛》的角色令觀眾改觀，展現幽默感，成功拓寬戲路。近年他專注舞台劇發展，與葉童合作《唔講得》在不同地方巡迴演出。