中醫運用配合八字、「用神」及「忌神」治療，提升肺部抵抗力，改善流感後咳嗽氣促

有病人求診，表示流感後咳嗽氣促兩星期，宋振基中醫師根據她的病情，結合八字「用神」及「忌神」，處方用藥以「培土生金、溫陽化飲」為核心，提升肺部抵抗力與中焦穩定性，同時改善水濕代謝與氣機順暢。

林女 主訴：流感後咳嗽氣促2星期

年柱：辛金 亥水

月柱：癸水 巳火

日柱：辛金 丑土

時柱：不方便公開

1. 用神與忌神（中醫觀點）

- 用神（該強化的方面）：金（補肺益氣）、土（健脾製水，穩定水濕）

- 忌神（要避免加重的方面）：水（過多會寒傷陽）、火（虛陽容易浮越、傷陰陽平衡）

- 基本解釋：用神：脾土偏弱，制約水分能力較弱，水過盛會化為痰、上犯肺金，導致咳嗽等肺金相關症狀。

肺金虛弱，衛外能力下降，容易讓病氣侵襲，導致氣管較為敏感。同時慎防忌神「火」，火熱過盛以免虛陽灼傷肺部，出現咽乾、氣管敏感。

2. 治療思路：先補土以生金，然後溫陽化飲、健脾以穩定水液，最後斂肺止咳，讓肺與呼吸道更穩定。

3. 治療原則與方藥結構（君臣佐使分工）

- 君藥（主功效，穩固身體防禦、提升陽氣）：補肺固表，增強抵抗力。

- 常見君藥包含能補氣、強脾、養肺的成分，如具有穩定表裏、提升免疫力作用的藥材。

- 臣藥（協助主藥、增強效果）：健脾益氣，培土生金，促進水液代謝，讓身體不容易產生過多濕氣。

- 佐藥（輔助作用）：溫陽化飲，散寒、通絡，改善氣機运行，幫助化痰、止咳。

- 使藥（收斂與調養）：收斂肺氣、止咳，同時協調全方藥性，使治療更穩定。

4. 方藥定位

- 君藥方向：補氣、健脾、養肺，增強體力與免疫基礎。

- 臣藥方向：祛風除濕、理氣健脾，幫助水液代謝變得更穩定。

- 佐藥方向：溫陽散寒、化痰止咳，促進呼吸道順暢。

- 使藥方向：收斂肺氣、潤喉止咳，讓症狀更穩定。

5. 五行與用藥的個人分享

用神：金、土 佔80%

- 土居主，重量較大，目的在於培養中焦與潤肺的基礎。

- 金次之，補肺、穩固表裏，避免過度耗肺金。

忌神：水、火。20%

- 木與水作使，用於宣肺與斂肺，協調整體氣機。

- ⁠火用於溫陽與促進氣機，幫助化痰與通絡。

- 核心理念是“培土生金、溫陽化飲”，同時照顧肺、脾與水液的平衡。

6 主要方藥

君、臣藥配用神五行：金、土

- 君藥組成偏向固表與提升陽氣：黃芪、黨參、山藥、白朮等，主要作用是補氣固表、健脾益肺，提升機體防禦與氣陰雙補。

- 臣藥組成偏向健脾利濕、協同化痰：防風、茯苓、陳皮、大棗等，協助祛風、健脾滲濕、理氣健脾。

佐、使藥配忌神五行：水、火。

- 佐藥組成偏向溫陽與化痰止咳：桂枝、乾薑、細辛、半夏等，溫陽散寒、化濕化痰，促進氣機順暢。

- 使藥組成偏向收斂與潤肺：五味子、訶子、甘草、生薑等，收斂肺氣、潤肺止咳、調和諸藥。

7. 健康提示：

提升肺部和免疫的基礎，減少反覆感冒與慢性咳嗽的發生。充足營養、良好睡眠、適度運動和情緒管理對免疫有正向影響。

- 避免生冷、寒涼食物與刺激性食物，特別在秋冬季。

- 選擇溫和易消化的食物，如南瓜、小米、瘦肉、豆類等，補充蛋白質與維生素。

- 保暖與防風，居家環境保持通風但避免長時間強風直吹，濕度適中。

- 規律運動與呼吸訓練有助於提高肺功能，但要量力而行，避免在高風寒環境下從事劇烈運動。

8. 結論

綜合「用神」及「忌神」，以「培土生金、溫陽化」”為核心，提升肺部抵抗力與中焦穩定性，同時改善水濕代謝與氣機順暢。

此外，強調整體平衡與協同作用，而非單一方向化痰止咳。

被訪者簡介

宋振基中醫師

明德康健中醫及物理治療診所創辦人，註冊中醫師，擁有中醫與現代醫學雙碩士學位。以「醫玄同源」為核心理念，專注中醫體質學與八字命理學的融合，推動個性化健康管理模式。研發「愈茶方」AI智能舌診系統，通過人工智能實現舌象辨證數字化轉型，提升健康管理的科學性與普及性。創立「見字醫病」體質教育平台，結合八字五行與中醫辨證理論，幫助大眾精準認識體質，實現中藥個性化應用。更多參與在腫瘤支持治療及婦科疾病領域研究，將八字體質分析與中醫辨證相結合，構建精準診療方案，顯著提升臨床治療效果。