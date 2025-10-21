胃癌 │ 90後女生無胃痛竟患末期胃癌，忽視2徵兆+胃癌8大高危因素要留意

當身體出現一些異常的症狀，可能已經響起警號。內地一名年輕女子平日作息正常，從不便秘或胃痛，甚至毫無出血症狀，居然確診胃癌晚期。她回想起，原來自己一直忽略兩個看似無關痛癢的症狀，導致延遲求醫。

無痛無出血僅易餓背痛

據內媒《都市報道》報道，廣東一名90後女生平日生活習慣正常，從未出現胃痛、便秘等常見胃部不適，卻在近期檢查中確診胃癌晚期。她指，發病前幾乎無典型症狀，僅有一段時間很容易餓，且後背脊痛。但當時她以為是頸椎毛病，未有正視或求醫。而剛開始的時候，症狀像胃炎。惟後來確診是晚期胃癌後，她無奈表示：

因這個病存活時間比較短，現在的每一天都是賺到了。

胃癌8大高危因素

台灣胰臟科醫生林相宏曾於其Facebook專頁指出胃癌的8大高危因素：

引起胃癌8大重要因素

1. 遺傳基因包括CDH1、RhoA、MLH1、MSH2、MSH6、PMS2等

2. 幽門螺旋桿菌感染

3. 胃癌家族史

4. 煙酒

5. 常吃紅肉、燒烤、高鹽份飲食

6. 缺乏水果蔬菜之飲食習慣

7. 肥胖

8. 暴露金屬粉塵

資料來源：胰臟醫師 林相宏

胃癌6大常見症狀

1. 胃痛

2. 進食時容易飽脹

3. 體重下降

4.貧血、眩暈、喘氣

5. 腸胃道出血或吐血、排便黑色

6. 年輕人容易產生腹水、腹膜轉移

資料來源：胰臟醫師 林相宏

預防胃癌護胃4招

想要預防胃癌，中山大學腫瘤防治中心胃外科副主任李元方醫生拆解以下護胃4招：

1.及時檢測並根除幽門螺旋桿菌，患有萎縮性胃炎、潰瘍，息肉等胃病要積極接受治療，切勿自行服藥、定期照胃鏡。

2.改善生活習慣，多吃新鮮水果蔬菜，少食外賣、燒烤、高鹽、高糖、煙燻、醃漬等食物，不吸煙少飲酒，不捱夜

3.適量運動、減肥，紓緩壓力、保持人情愉悅

4.年誥40人士或直系遷屬，如有消化道癌症病史，應盡早提前胃鏡及消化道內視鏡檢查

資料來源：中山大學腫瘤防治中心胃外科副主任李元方醫生