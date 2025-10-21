「快靚正」入廚文化｜今期快速簡單素食譜：蘑菇快炒

「快、靚、正」，這三個字，簡單有力，代表著一套城市的哲學。這套「快、靚、正」文化，可以說是無處不在，從街頭小食，讀書學習，到職場會議，是大家力求的生活態度。

「快」，指的是速度。都市人時間寶貴，誰也不想在排隊中浪費光陰（網紅打卡點，會不是會例外呢？！）上班尖鋒時段，在扶手電梯上站著，走路慢一點，可能會被急趕的人們鄙視。茶餐廳的快餐，速食店的誕生，正好說明了這一點。再想想家裡那微波爐，廚櫃中的三分鐘杯麵...…「快」 講的是速度和效率。

菜販姨姨口中的「靚仔」和「靚女」，這個「靚」字，就是帥氣和美麗的意思。講的不只是人，更可以延伸到事物、食物。餐具華麗一點，吃東西起來，心情和味道會變得好。色澤鮮艷，賣相吸睛的菜餚，總教人食指大動，忍不住拿起筷子來嘗一口。

「正」，代表著那種對高品質的要求，亦隱含對好味道的期待。雖然「正」不必跟價錢掛勾，但它總是跟金錢糾纏不清。去高級餐廳，花了千元，期望吃出食物對等的質素來。如果能用上最少的金錢，得到回味無窮的五星級食物，這就是實實在在的「正」了！

那麼不知道，在下班倦極的時候，能快速簡單地做個蘑菇小炒，這算不算是「快、靚、正」呢？

蘑菇快炒（2人份）

時間：20分

材料：白蘑菇 15粒（顆）/ 京葱（大葱）半條/ 小紅蘿蔔 6條/ 小紅色燈籠椒（甜椒）3個/ 蒜頭 3粒（顆）

調味：

鹽 半茶匙/ 糖 1茶匙/ 豉油（醬油）1.5湯匙/ 醋 1湯匙/ 蒜香粉 1湯匙/ 茴香粉 半茶匙/ 白胡椒粉 半茶匙

工具：

砧板/ 菜刀/平底易潔鑊（不沾鍋）/ 木舀/ 湯匙/ 茶匙/ 便當盒

步驟：

1. 清潔京葱（大葱），切去根部，斜切成段（如圖）。

2. 剝去蒜頭的皮，切去頭尾，洗乾淨。

3. 沖洗小紅蘿蔔 ，切去頭尾，連皮斜切成片。

4. 挖走小紅色燈籠椒（甜椒）的籽和蒂，沖洗後，切成小三角形（如圖）。

5. 白蘑菇切半（如圖）。

6. 以中火預熱平底易潔鑊（不沾鍋），倒入1湯匙的食油，放入步驟1和2炒香（如圖）。

7. 放入步驟3，加入半茶杯的清水，蓋上鑊（鍋）蓋，以中火煮5分鐘。

8. 打開鑊（鍋）蓋，炒一炒步驟7，然後加入步驟4和5，和調味料，炒拌均勻。

筆記：

1. 京葱（大葱） 有天然抗生素之稱的「大蒜素」，亦有提升免疫力的維生素B2、C、菸鹼酸、鈣、磷、錳、硒、和β-胡蘿蔔素等。

2. 小蘿蔔富含增強免疫系統和調節新陳代謝的維他素C。

3. 燈籠椒（甜椒）有維生素C、β胡蘿蔔素，都能增強免疫力的。

4. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

5. 蔬果全部要徹底洗淨。

6. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。