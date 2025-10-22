名人健康丨《Running Man》梁世燦自爆曾患甲狀腺癌，病發前忽略1健康警號惹關注

韓國人氣綜藝節目《Running Man》成員梁世燦近日自爆患癌，早在2013年確診患甲狀腺癌，至今仍需服藥控制病情。他罕談及當年確診的心情及病發前的徵兆，原來健康早已亮起紅燈但他卻毫不察覺。

節目上自曝自己12年前患癌

韓國人氣綜藝節目《Running Man》成員梁世燦近日在節目《屋塔房的問題兒們》中透露，自己早在12年前就已確診甲狀腺癌，至今仍需每日服藥控制。節目中，本來他與罹患甲狀腺癌的陳泰賢、朴詩恩夫妻正聊到健康話題，梁世燦突然語出驚人：

我12年前得過甲狀腺癌。

當時現場氣氛變得凝重，但他仍從容憶述當年確診經過，指收到醫院電話時正在排練《Comedy Big League》。得悉自己患癌的消息，他一時反應不過來，甚至坦言「根本沒時間難過」。幸好當時身邊同事用搞笑的方式鼓勵他，開玩笑地說「這傢伙得癌症啦～癌～症～！」，他才得以捱過低潮，積極抗癌。

38歲《Running Man》成員梁世燦自爆罹癌。（網上圖片）

長期疲倦為身體警訊 術後著重健康飲食



梁世燦提到，發病前身體早已發出求救信號。當年他工作繁忙，身體經常覺得疲累，「那時候每天睡十個小時還是疲倦得打呵欠。」梁世燦只覺得是因為工作繁忙所致，未有聯想到癌症，直到確診那天。陳泰賢也深有同感地表示，術後才明白這些都是身體的警示訊號。談及手術後的生活調整，梁世燦帶笑指自己「努力吃健康餐半年」，結果某天卻發現「人已經坐在麵館大口吃辣海鮮湯飯」。

38歲《Running Man》成員梁世燦自爆罹癌。（網上圖片）

甲狀腺癌3大種類

據本港醫院管理局香港癌症資料統計中心的數據，2020年共有978宗甲狀腺癌新症，當中男性佔203宗，女性則有775宗，男女患者的比例約為0.3比1，死亡數目則有46宗。

外科專科醫生王喬峯曾接受訪問指出，甲狀腺癌主要有以下幾大類型：

1. 高分化甲狀腺癌，生長速度較慢，又分為乳頭狀腫瘤及濾泡狀腫瘤。最常見的是乳頭狀腫瘤，約佔整體甲狀腺癌的85%。

2. 甲狀腺未分化癌，生長速度快及致命率高。

3. 甲狀腺髓質癌，較多見於遺傳性的多發性內分泌腫瘤綜合症。

甲狀腺癌5大常見徵狀

甲狀腺癌的早期徵狀並不明顯，容易令人忽略或以為是其他疾病，當中較常見的徵狀包括：

1. 撫壓頸部前端時發現無痛硬塊，並日漸增大

2. 聲音持續沙啞

3. 頸痛或喉嚨痛，有時連耳朵也感到痛楚

4. 吞嚥或呼吸困難，有壓迫感

5. 持續咳嗽，但沒有其他感冒跡象

資料來源：醫院管理局

甲狀腺癌6大常見成因

甲狀腺癌的成因至今仍不明，醫學界推測有可能與以下因素有關：

甲狀腺癌6大常見成因

1. 曾接觸大量輻射

例如幼年時曾接受過頭頸X光照射或放射治療，又或生活環境中有高密度的放射線。過往外國核電廠發生輻射洩漏事件後，該地區的人患甲狀腺癌的比率也特別高。

2 家族遺傳

家族中曾有人患過甲狀腺腫瘤、家族性甲狀腺髓質癌、多發性內分泌腫瘤及遺傳性大腸痛肉等均有較大機會患上甲狀腺癌。

3. 個人病歷

本身曾患過甲狀腺腫瘤或甲狀腺良性結節等疾病，患上甲狀腺癌的機會也較高。

4. 性別

女性患甲狀腺癌的機會較男性大。

5. 飲食

飲食中缺乏碘亦有可能增加患上甲狀腺癌的機會。

6. 年齡

很多甲狀腺癌的患者都是40歲以上的人士。

資料來源：醫院管理局