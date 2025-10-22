名人離世丨35歲百萬銷量女作家逝世，生前患抑鬱症 + 捐器官救5人遺愛人間

以暢銷散文集《雖然想死，但還是想吃辣炒年糕》廣受讀者喜愛的南韓女作家白洗嬉（백세희），驚傳16日離世，年僅35歲。據悉，白洗嬉生前決定捐出器官，最終挽救5名患者的生命。

南韓35歲女作家逝世 捐贈器官挽救5人生命

據《韓聯社》報道，南韓器官捐贈機構在早前公告，白洗嬉生前簽署器官捐贈協議，最終捐出心臟、肺臟、肝臟及雙側腎臟，成功挽救5名患者的生命，遺愛人間。當局暫未公佈其陷入腦死的具體成因，事件引發社會關注。

生前罹患長期輕度抑鬱症

白洗嬉出生於京畿道高陽市，是三姊妹中排第二。家屬透過聲明追憶，白洗嬉自幼熱愛閱讀寫作，大學主修文藝創作，曾於出版社任職五年，並因個人經歷持續接受心理治療。她以自身罹患「心境惡劣障礙」（一種長期輕度抑鬱症）的經歷，真誠記錄了與精神科醫生的對話內容，成為不少抑鬱症患者的心靈慰藉。其妹妹哽咽表示：

姊姊是個充滿愛的人，總是主動走近需要幫助者，用心聆聽、默默陪伴，更以文字治癒人心。我們知道她那顆善良的心，如今希望她能在天堂安穩、自在地休息。

白洗嬉於2018年出版的《雖然想死，但還是想吃辣炒年糕》廣受好評，引發讀者深刻共鳴，亦成為她的代表作。此書曾獲南韓天團防彈少年團成員RM於社交媒體公開推薦而聲名大噪，在韓累積銷量突破60萬冊，更出口至全球約25個國家。2022年英文版在英國上市後，短短半年內熱銷10萬冊，成功跨越語言文化界限，觸動世界各地讀者。

1分鐘自測是否患上抑鬱症

抑鬱症有多普遍？衞生署指出，本港每100名成年人，有3人是抑鬱症患者，但逾半數沒有尋求協助。抑鬱症病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。

抑鬱症沒有明顯表面徵狀，病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症很多時都是出自病人的感覺，但若果出現多項以下的症狀，而持續超過一段時間，並同時影響到正常生活（如工作和社交等），便可能是患上抑鬱症。

若你曾經持續兩星期，差不多大部分時間均出現5項或以上的徵狀（必須包括1或2），即有可能患上抑鬱症，宜及早求助。

1. 幾乎對所有活動失去興趣

2. 幾乎每天都感到情緒憂鬱

3. 食慾或體重驟降或驟升，但非刻意減肥或增肥

4. 幾乎每天都失眠或嗜睡

5. 行動或說話比平時遲滯或激動

6. 幾乎每天都感到疲累或失去動力

7. 專注力、思考力或決斷力減退

8. 幾乎每天都覺得自我價值低或有過分的罪疚感

9. 反覆想到死亡、重覆出現無特別計劃的自殺意念，甚至曾嘗試自殺或已有實行自殺的計劃

6招助改善抑鬱復發

部分患者求醫後可能會出現病情反覆、時好時壞。想要減少復發情況、改善情緒，鄧醫生建議患者可改變生活習慣，例如：

1. 定時作息

2. 早睡早起

3. 三餐飲食均衡

4. 每日維持適量運動

5. 固定安排與親友見面時間

6. 遵循醫護指示定時服藥

資料來源：精神科專科醫生鄧萬豪