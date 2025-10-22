名人保養丨56歲陳浩民容貌變化惹熱議，網民質疑醫美過度：樣子都變了

現年56歲的前TVB小生陳浩民，曾於TVB電視劇《封神榜》中飾演「哪吒」，近年亦因內地動畫電影《哪吒之魔童鬧海》而人氣急升。近日有網民野生捕獲陳浩民，並曝光其真實容貌，直指容貌與以往大有不同，懷疑他過度醫美。

陳浩民近照曝光 容貌大變引熱議

近日陳浩民及老婆蔣麗莎齊齊現身福建，為精裝足球隊進行商業活動。有內地網民在社交平台分享偶遇陳浩民的相片，相中可見，陳浩民身穿藍色上衣，搭配一頭淺金色的頭髮，因為髮量充足，不少網民都指染髮後令外表有減齡之效。

不過，亦有網民注意到陳浩民的容貌似乎與以往有所不同，在無濾鏡的情況下，他的臉容浮腫，表情紋輕而易見，蘋果肌異常脹大及僵硬，不少網民更質疑他醫美過度，令到面容再不懂動彈。

近日有網民野生捕獲陳浩民，真實容貌曝光，直指容貌與以往大有不同，懷疑他過度醫美。（網上圖片）

照片曝光後，不少網民都驚訝陳浩民容貌變化之大，表示：「之前整容發泡臉嚴重的很」、「我就覺得很生硬了」、「打美顏針？？」。不過，早前陳浩民開設小紅書，首段影片就是介紹自己飾演「哪吒仔」的劇集，不少人看到影片後都將他現時的樣貌與昔日作比較，更指他發福不少，直言：「樣子都變了」、「再也回不到哪吒那個時候了」、「你年輕時真的帥」。

陳浩民曾於TVB《封神榜》飾演「哪吒仔」，當時正是其顏值巔峰期。

婚後桃色醜聞不絕 曾傳婚變危機

陳浩民憑著《封神榜》及《搜神傳》等劇集而為人熟悉，成為當年的TVB一線小生。2011年他與內地模特兒蔣麗莎結婚，婚後育有三女一子，其後便集中在內地市場發展，人氣依然高企。

不過，陳浩民於婚後曾經被桃色新聞纏身，11年曾向女星陳嘉桓借醉狼吻兼胸襲，之後更和老婆蔣麗莎齊齊開記招道歉。此後，2022年曾驚傳陳浩民與蔣麗莎離婚，內地媒體指蔣麗莎在直播期間，埋怨陳浩民訛稱入劇組拍戲，實際是獨自一人「外出瀟灑」，因而揚言待假期結束後與陳浩民辦離婚。

陳浩民還曾被指為佘詩曼舊愛，據了解，二人於2002年合作電影《情緣汽水機》結緣，其後又合拍乾隆下江南，日久生情下擦出愛火。不過，女方曾於《志雲飯局》指二人因長期分隔二地，因步伐不同步，未有再發長展下去。對於這位舊愛，陳浩民過去受訪時曾表示不介意與對方合作，並說：「 那麼優秀的演員為何我要拒絕合作呢？」

至於阿佘早年曾在節目指與前度總能做回朋友，對此陳浩民直言互相少聯絡 ，惟強調大家仍是朋友：「為何我們不是朋友？一路以來我們還是朋友。」

2019年陳浩民曾公開打肉毒桿菌針過程。