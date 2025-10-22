長時間站立腳痛成因︱扁平足、天氣轉冷致足底筋膜炎？運動過度恐誘發跟腱炎滑囊炎

開學了剛一個月，陸續來了幾位教師，大學講師也有，平日腳痛的都不少，只是暑假過後又再復犯舊傷，天氣突然轉冷都會出問題。只是有些是足底的痛，有些是痛在足跟處，也有些蔓延至小腿的問題。

最常見的腳跟痛症都離不開足底筋膜炎（Plantar Fasciitis），特別影響站立時間長或日常需要走動較多的人士，如教師、廚師、醫護人員、售貨員等。當足底筋膜因長期負荷、錯誤步姿或缺乏支撐而出現微細撕裂，便會引起局部發炎與持續痛楚。當足底筋膜過度使用或拉伸過度時，就會出現足底筋膜炎的症狀。大多數人一次只會在一隻腳上出現足底筋膜炎，但也有可能同時影響雙腳，這些症狀與扁平足有著密切的關係。

足底筋膜是一條連接腳跟骨與腳趾根部的韌帶組織，像弓弦般支撐足弓，並在走路或跑步時幫助分散足部壓力。

當筋膜長期受到過度拉扯或重複的微小創傷時，便會發炎及造成早上起身或久坐後站立時，在足跟及腳底出現的刺痛。

足底筋膜炎的出現多與個人體質、步姿與生活習慣有關，最常見的情況包括：

扁平足或高足弓： 足弓結構異常導致壓力分佈不均。

足弓結構異常導致壓力分佈不均。 體重過重： 增加足底筋膜長期受壓機會。

增加足底筋膜長期受壓機會。 久站或長距離步行工作： 例如教師、廚師、醫護人員、售貨員等職業。

例如教師、廚師、醫護人員、售貨員等職業。 缺乏熱身下進行劇烈運動： 如跑步、籃球等高衝擊活動。

如跑步、籃球等高衝擊活動。 穿著不良鞋履： 人字拖、扁平鞋、支撐性不足的運動鞋、高跟鞋。

人字拖、扁平鞋、支撐性不足的運動鞋、高跟鞋。 習慣在家赤腳行走： 尤其是硬地板，易增加筋膜拉扯。

尤其是硬地板，易增加筋膜拉扯。 晨僵： 早上 第一步特別痛

早上 腳跟或腳掌中央有針刺感

阿基里斯腱緊繃，腳踝活動受限

而另外一些較次要的足底痛，就如舟骨綜合症、跟腱炎與跟腱「滑囊炎」等。

跟腱滑囊炎是因為它所在位置經常亞基里斯腱摩擦著，就在跟腱至足跟骨的上方還有一點距離。但無論是跟腱發炎或是跟腱滑囊炎，都屬於機械性摩擦或拉扯等過度使用症候群，除了處方藥物或局部注射消炎針都只是暫時性地抑制發炎而已，一旦病人再次過度使用與運動的時候，又會再次出現。

跟腱/跟腱滑囊膜炎的出現多與個人體質、步姿與生活習慣有關，最常見的情況包括：

足跟異位：未必與足弓結構有關，多與導致壓力分佈不均。

持續運動或長距離步行工作：例如運動員、速遞員、醫護人員等職業。

缺乏熱身下進行劇烈運動：如跑步、籃球等高衝擊活動。

穿著不良鞋履：增高鞋、高跟鞋。

小腿僵緊：久坐後站立時

缺少伸展

腳跟後上方拉扯痛

阿基里斯腱緊繃，腳踝活動受限

下期再續更多足底痛症的成因及分享。