名人健康丨黃曉明自爆曾患抑鬱，感覺連狗也嘲笑自己！1分鐘情緒健康自測中5項快求醫

現年47歲、曾奪影帝殊榮的內地男藝人黃曉明，近日在公開活動上自爆曾患過抑鬱症。當時他在2008年演唱北京奧運歌曲《One World One Dream》，一句英文歌詞「not at all」因發音問題，被網民嘲笑為「鬧太套」（普通話諧音），令他自覺患上抑鬱症，甚至連看到路邊的狗，也自覺在嘲笑自己；一直到後來接拍另一部電影，病情才有所好轉。究竟抑鬱症有多普遍？根據衞生署資料，每100名港人就有3名是抑鬱症患者，下文包含了抑鬱症徵狀自測，以及6招改善抑鬱症復發，不妨對這個常見情緒病作多些了解。

黃曉明在本月14日出席電影宣傳活動時，重提自己在2008年患上抑鬱一事：「我當時特別焦慮，我覺得抑鬱了，看到路邊的狗都覺得在嘲笑我。」他又指當時接受採訪時，表面假裝沒事，但其實「心裏在罵」。一直到後來接拍電影《中國合伙人》，他因要飾演英文老師一角，才重燃不服輸的鬥志。

而其實，這次並非黃曉明首次提起自己患上抑鬱症的經歷。他曾在2023年接受《中國電影報導》的一次訪問時提到，自己經常強顏歡笑，面對網民負面批評時，心裏明明很不開心，卻還是會一笑而過：「是因為我已經習慣了大家這麼說。但你說我不痛嗎？我也痛。」後來他又指，隨著年齡漸長，等到了40多歲時，經歷過幾次挫折，跌到谷底再跌到谷底時，他才慢慢發現：「能救自己的，只有你自己」。

黃曉明近日出席公開活動，重提患過抑鬱症一事。（圖片來源：黃曉明微博）

抑鬱症測試｜1分鐘自測是否患上抑鬱症



抑鬱症有多普遍？衞生署指出，本港每100名成年人，有3人是抑鬱症患者，但逾半數沒有尋求協助。抑鬱症病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。

抑鬱症沒有明顯表面徵狀，病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症很多時都是出自病人的感覺，但若果出現多項以下的症狀，而持續超過一段時間，並同時影響到正常生活（如工作和社交等），便可能是患上抑鬱症。

抑鬱症自救方法

部分患者求醫後可能會出現病情反覆、時好時壞。想要減少復發情況、改善情緒，鄧醫生建議患者可改變生活習慣，例如：

1.定時作息

2.早睡早起

3.三餐飲食均衡

4.每日維持適量運動

5.固定安排與親友見面時間

6.遵循醫護指示定時服藥

資料來源：精神科專科醫生鄧萬豪