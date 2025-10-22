健康飲食丨消委會測試即食麵，19款含潛在致癌物，54款不含類雌激素安全清單一覽

即食麵是家中必備食物。消委會早前抽查市面上19款即食麵樣本，發現全部樣本鈉含量均超出每日建議攝取上限，更發現有9成樣本含潛在致癌物。另外，本港生物科技公司「水中銀」曾受訪指出，即食麵含有部分屬類雌激素的抗氧化劑，會干擾人體內分泌系統，有機會增加不育風險。為食得安心，市面上逾215款即食麵，檢視當中成分，部分不含類雌激素即食麵安全清單，供大家參考。

19款即食麵鈉含量全超標

消委會第568期《選擇》月刊從市面搜集了19款預先包裝即食麵樣本，包括14款油炸和5款非油炸樣本，當中4款為撈麵或拌麵。測試項目包括營養素、食用安全、麵餅品質等，並各自測試麵餅及其隨附的調味品及配料。結果發現，進食一整份（連湯汁帶麵）所攝入的鈉含量，所有樣本（1,509 毫克至 2,477毫克）均高於成人每餐建議上限，當中9款樣本更高於成人每日的建議攝入上限。

含量最高的「功德林 Kung Tak Lam一品全素麵」（2,477 毫克鈉），較世衞建議成人每日鈉攝取上限高接近23.9%。而鈉含量最低的「KIKI 蔥油拌麵」亦有 1,509 毫克鈉，佔建議每日上限的7成半。

另外，即食麵調味品的鈉含量亦不容忽視。測試發現，以每100克計算，樣本的調味品及其他配料檢出的鈉含量分別為 1,480 毫克至24,800毫克，全部均屬高鈉（即每100克固體食物含超過 600 毫克鈉），而總脂肪含量為1.8克至41.9克，飽和脂肪含量為0.4克至25.1克，當中逾4成（8款）樣本屬高脂（即每100克食物含超過20克總脂肪）。

部分含潛在致癌物

除了要注意即食麵高鈉，消委會還發現有樣本檢出3-MCPD及環氧丙醇。消委會指出，製作油炸即食麵麵餅及調味品的過程普遍涉及高溫加熱及使用精煉油脂，有機會產生氯丙二醇脂肪酸酯（3-MCPDE），在體內會釋放出「或可能令人類患癌」的 3-氯-1,2-丙二醇（3-MCPD）。國際癌症研究機構（IARC）把 3-MCPD 列為「或可能令人類患癌」（第 2B 組），而歐盟規例為棕櫚油訂定的3-MCPD及其脂肪酸酯總和上限（以 3-MCPD 表示）為每公斤2,500微克。

另一種同樣於精煉油脂的加工過程會產生的污染物為縮水甘油脂肪酸酯（GE），會在人體消化過程中分解，釋放對實驗動物具基因毒性和致癌性的環氧丙醇，IARC 將其列為第2A組物質，即「可能令人類患癌」。而歐盟為一般食用植物油的GE訂定的上限，以環氧丙醇表示，為每公斤1,000微克。惟現時本港及歐盟均未有為即食麵及其調味品的3-MCPD及環氧丙醇檢出量訂定上限。

以1份計算，油炸即食麵樣本的3-MCPD含量由11微克至54微克，非油炸即食麵樣本則由沒有檢出至37微克。以每食用分量計算，油炸即食麵樣本的環氧丙醇含量由7微克至96微克，非油炸即食麵樣本則由沒有檢出至33微克。

消委會即食麵｜4.5星高分即食麵推薦

19款經抽查的即食麵中，只有4款因較低脂安全，獲消委會4.5星好評推薦。即睇評測詳情：

（排名由低至高）

媽咪胡椒湯麵

營養素評分：2.5

鈉(毫克/每份總和)：2179

總脂肪(克/每份總和)：21.6

飽和脂肪(克/每份總和)：9.0

食用安全：

麵餅：1.5

其他成分：3.5

售價：$26

來源地：馬來西亞

總評：2.5*

Meadows冬陰功味即食麵

營養素評分：3

鈉(毫克/每份總和)：1984

總脂肪(克/每份總和)：17.7

飽和脂肪(克/每份總和)：7.4

食用安全：

麵餅：2.5

其他成分：3.5

售價：$11

來源地：馬來西亞

總評：3*

功德林一品全素麵(香菇野菜)

營養素評分：2.5

鈉(毫克/每份總和)：2477

總脂肪(克/每份總和)：19.5

飽和脂肪(克/每份總和)：7.5

食用安全：

麵餅：3

其他成分：3.5

售價：$14.6

來源地：中國

總評：3*

公仔

公仔麵麻油味

營養素評分：3

鈉(毫克/每份總和)：1916

總脂肪(克/每份總和)：20.2

飽和脂肪(克/每份總和)：8.8

食用安全：

麵餅：2.5

其他成分：5

售價：$15

來源地：香港

總評：3*

日清食品

出前一丁麻油味即食麵

營養素評分：3

鈉(毫克/每份總和)：1858

總脂肪(克/每份總和)：17.7

飽和脂肪(克/每份總和)：7.7

食用安全：

麵餅：2.5

其他成分：5

售價：$20

來源地：香港

總評：3.5*

福字

上湯伊麵

營養素評分：3

鈉(毫克/每份總和)：1908

總脂肪(克/每份總和)：16.3

飽和脂肪(克/每份總和)：6.8

食用安全：

麵餅：3

其他成分：5

售價：$24

來源地：越南

總評：3.5*

蟹王麵

即食麵(麻油)

營養素評分：2.5

鈉(毫克/每份總和)：2050

總脂肪(克/每份總和)：20.1

飽和脂肪(克/每份總和)：8.5

食用安全：

麵餅：3.5

其他成分：5

售價：$55.8

來源地：日本

總評：3.5*

TOPVALU

Bestprice Instant Noodles Miso Flavor

營養素評分：2.5

鈉(毫克/每份總和)：2338

總脂肪(克/每份總和)：17.1

飽和脂肪(克/每份總和)：7.1

食用安全：

麵餅：3.5

其他成分：5

售價：$28.9

來源地：日本

總評：3.5*

百勝廚

新加坡叻沙拉麵

營養素評分：1.5

鈉(毫克/每份總和)：2211

總脂肪(克/每份總和)：34.1

飽和脂肪(克/每份總和)：22.4

食用安全：

麵餅：5

其他成分：3

售價：$134

來源地：新加坡

總評：3.5*

極豚

辛辣豬骨拉麵

營養素評分：3

鈉(毫克/每份總和)：2042

總脂肪(克/每份總和)：19.1

飽和脂肪(克/每份總和)：8.0

食用安全：

麵餅：4

其他成分：5

售價：$44.9

來源地：日本

總評：3.5*

八道

牛骨湯麵

營養素評分：3

鈉(毫克/每份總和)：1945

總脂肪(克/每份總和)：17.9

飽和脂肪(克/每份總和)：7.5

食用安全：

麵餅：3.5

其他成分：5

售價：$42.9

來源地：韓國

總評：3.5*

不倒翁

芝士拉麵

營養素評分：3

鈉(毫克/每份總和)：2017

總脂肪(克/每份總和)：16.6

飽和脂肪(克/每份總和)：7.5

食用安全：

麵餅：4

其他成分：5

售價：$28

來源地：韓國

總評：3.5*

養養

冬蔭功麵(酸辣蝦湯麵)

營養素評分：3

鈉(毫克/每份總和)：2226

總脂肪(克/每份總和)：14.9

飽和脂肪(克/每份總和)：6.2

食用安全：

麵餅：5

其他成分：4.5

售價：$20

來源地：泰國

總評：4*

三養

辣雞味芝士撈

營養素評分：3

鈉(毫克/每份總和)：1581

總脂肪(克/每份總和)：18.1

飽和脂肪(克/每份總和)：6.9

食用安全：

麵餅：4.5

其他成分：5

售價：$39

來源地：韓國

總評：4*

農心

辛辣麵

營養素評分：3

鈉(毫克/每份總和)：1865

總脂肪(克/每份總和)：17.7

飽和脂肪(克/每份總和)：7.2

食用安全：

麵餅：4.5

其他成分：5

售價：$46

來源地：韓國

總評：4*

KIKI

蔥油拌麵

營養素評分：3.5

鈉(毫克/每份總和)：1509

總脂肪(克/每份總和)：10.0

飽和脂肪(克/每份總和)：1.6

食用安全：

麵餅：5

其他成分：5

售價：$68

來源地：台灣

總評：4.5*

好食樂

老媽拌麵(蔥油開洋)

營養素評分：3.5

鈉(毫克/每份總和)：1752

總脂肪(克/每份總和)：10.9

飽和脂肪(克/每份總和)：0.7

食用安全：

麵餅：5

其他成分：5

售價：$69.9

來源地：台灣

總評：4.5*

Maruchan Seimen

Miso Flavor Instant Noodle

營養素評分：3.5

鈉(毫克/每份總和)：2170

總脂肪(克/每份總和)：5.3

飽和脂肪(克/每份總和)：1.8

食用安全：

麵餅：5

其他成分：5

售價：$44.9

來源地：日本

總評：4.5*

過海製麵所

曾拌麵-麻油椒香

營養素評分：3.5

鈉(毫克/每份總和)：1684

總脂肪(克/每份總和)：16.5

飽和脂肪(克/每份總和)：2.3

食用安全：

麵餅：5

其他成分：5

售價：$69

來源地：台灣

總評：4.5*

4款高分即食麵推薦：

KIKI 蔥油拌麵

好食樂 Howsler 老媽拌麵（蔥油開洋）

Maruchan Seimen Miso Flavor Instant Noodle

過海製麵所 曾拌麵 - 麻油椒香

即食麵成分安全清單｜54款不含類雌激素即食麵推薦

杯麵類：

出前一丁 杯麵

東京魚介高湯味

台酒

花雕雞麵

產地：台灣

公仔 伊麵王

香甜粟米湯味

合味道大杯麵

極辛豬骨湯味

統一滿漢大餐

紅燒牛肉麵

產地：台灣

合味道 樂怡杯麵

辣番茄海鮮味

日清拉王 黑蒜油

豬骨湯味碗麵

日清拉王

雞白湯味碗麵

出前一丁 杯麵

豬骨濃湯味

出前一丁 碗麵

辛辣XO醬 海鮮味

統一滿漢大餐

蔥燒豬肉麵

產地：台灣

出前一丁 碗麵

韓辣味

合味道 杯麵

冬蔭功味

台酒

花雕憂菜牛肉麵

產地：台灣

味丹 味味一品

原汁珍味爌肉味

產地：台灣

統一滿漢大餐

麻辣牛肉鍋麵

產地：台灣

公仔碗麵

沙爹牛肉味

出前一丁 大盛杯麵

黑蒜油豬骨湯味

壽桃牌生麵皇

鮑魚清雞湯味 粗電麵

產地：中國

統一滿漢大餐

珍味牛肉鍋麵

產地：台灣

合味道杯麵

香辣海鮮味

合味道杯麵

黑胡椒蟹味

合味道杯麵

周打蘑菇海鮮湯味

公仔點心麵

日式醬油味

公仔碗麵

黑白胡椒豬骨湯味

味丹味味一品

原汁珍味牛肉麵

產地：台灣

包裝麵類：

農心石鍋拉麵

出前一丁 豬骨湯麵系列

黑蒜油豬骨湯味

出前一丁 經典系列

麻油味

出前一丁 全辛滋味系列

辛辣XO醬海鮮味

不倒翁

部隊鍋拉麵

公仔麵雞蓉味

即食麵

農心辛辣麵(上海版)

不倒翁

明洞泡菜麵

農心薯仔麵

三養牛骨白湯麵

撈麵類：

營多

傳統印尼撈麵

產地：印尼

三養

辣雞芝士炒麵

公仔

炒麵王

特色香辣醬味

壽桃牌

非油炸

XO蔥香醬撈麵

產地：中國

不倒翁

炸醬麵

營多

傳統加辣撈麵

產地：印尼

營多

蒜香極品炒麵

產地：印尼

米粉/河粉/粉絲/烏冬類：

出前一丁

通心寶

海鮮鮑魚湯味

日清

替雨粉絲

中華風味

担担麻醬味

日清

替雨粉絲

越式風味

雞肉香菜味

日清咚兵衛

腐皮

碗烏冬

日清咚兵衛

天婦羅

碗烏冬

壽桃牌

叻沙湯河

產地：中國

公仔米粉

雪菜味

壽桃牌

QQ粉絲

榨菜肉絲味

產地：中國

壽桃牌

QQ粉絲

鮑魚雞湯味

產地：中國

新意派杯裝

意式番茄

肉醬味

出前一丁

即食米粉

牛肉味

資料來源：消委會