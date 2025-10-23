黎明為救好友愛貓十幾樓爬窗，雷頌德揭驚險過程：唔想得返三大天王

歡迎回來

「快靚正」入廚文化|今期快速簡單素食譜:蘑菇快炒
銅鑼灣高檔粵菜:刁鑽「脆皮血旺」、鮮味「脆皮葱油雞」、心思菜...
健康Tips

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年58歲的天王黎明（Leon），除了是金句王，私下更是「義氣仔女」。音樂人雷頌德日前便於社交網大爆好友黎明重情重義的一面，指多年前對方曾為救自己的愛貓，竟不顧危險，從十幾樓爬出窗外，過程非常驚險，令雷頌德嚇得一額汗，更大叫「我唔想香港得返三大天王」。

 

　　雷頌德近日於小紅書發文，透露黎明私下為人極重義氣，回憶多年前他為黎明製作《如果可以再見你》專輯時，正居住於堅尼地城的800呎單位，因為那時未有智能電話，因此黎明有時專登到他的家聽作好的新曲。有一次，黎明再到訪他家開會，期間雷頌德竟發現自己的愛貓Bubble，突然跳到窗外的冷氣機上：「忽然間發現廚房的窗開了，還在另外一隻窗看到我的小貓Bubble跳到窗外的冷氣機上！我當時十分驚恐，心想今次Bubble死硬？」雷頌德住所在十幾樓，他當下十分憂心Bubble的安危，正當他苦思如何拯救愛貓時，黎明竟自告奮勇表示：「等我爬出去救佢。」

 

生死之交丨黎明為幫好友救愛貓無懼十幾樓爬出窗外過程超驚險 雷頌德：唔想得返三大天王

 

雷頌德當下則回應：「唔係啩，我唔想香港得返三大天王。」黎明之後未有聽雷勸告，繼續表示：「得㗎啦，你捉住我隻腳，等我爬出去，我不畏高。」

 

　　

生死之交丨黎明為幫好友救愛貓無懼十幾樓爬出窗外過程超驚險 雷頌德：唔想得返三大天王

生死之交丨黎明為幫好友救愛貓無懼十幾樓爬出窗外過程超驚險 雷頌德：唔想得返三大天王

 

隨後，黎明便坐言起行不顧危險跨出窗外，令目睹全程的雷頌德嚇得一額汗之餘，又對他十分感激：「佢就大半身爬了出窗外，我拉住佢嘅腳，佢伸手到冷氣機上一手將Bubble拎住。我的小貓就呢次之後就活到16歲先升天。真係多謝Leon救咗我人生中第一隻貓，一搬出嚟住就買了Bubble陪我。不過Leon身手好大家都知，見佢可以喺演唱會，跳過生日蛋糕就知道！ 」

　　

 

轉載自晴報

 

Tags:#香港#堅尼地城#演唱會#貓#四大天王#黎明#雷頌德
名人健康 │ 關淑怡59歲家中暈倒入ICU搶救，兒子從美返港守候痛哭
名人健康 │ 關淑怡59歲家中暈倒入ICU搶救，兒子從美返港守候痛哭

