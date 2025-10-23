詐騙園區 | 26歲女模赴泰國面試遭擄至緬甸，慘遭活摘器官，骨灰被勒索50萬美元

緬甸詐騙園區再爆駭人慘案！一名26歲白俄羅斯女模特兼歌手（Vera Kravtsova）於9月飛往泰國曼谷應徵模特兒工作後，卻被擄至緬甸仰光的詐騙園區。她後來因業績未達標被活摘器官，遺體遭火化後，歹徒更向死者家人勒索50萬美元（約389萬港元）作為「歸還骨灰」贖金。

綜合外國傳媒報導，Vera Kravtsova來自白俄首都明斯克，曾參加當地的歌唱節目《好聲音》，既是歌手，又是模特兒。據了解，她原本赴泰國曼谷應徵模特兒工作，結果卻誤入人口販運陷阱。上月20日她在曼谷被不法分子擄至緬甸仰光的詐騙園區後，便失去自由，更被迫參與詐騙園區的不法勾當，如以女網友身份在社交平台上引誘外國男性「投資」，騙取金錢。

不過，由於Vera業績未能達到園區要求，她於10月初被轉賣予器官販賣集團，便被殺害。其親屬之後被不明人士通知，要求他們支付50萬美元（約389萬港元）以取回遺體，惟不久又改口稱遺體已被火化，但仍以骨灰作要脅。

白俄羅斯外交部隨後證實事件，並表示已介入調查，將透過外交途徑協助家屬取回骨灰。據悉，薇拉母親已成功與詐騙集團談判，對方同意免費交還骨灰，她將親赴緬甸處理愛女後事。

轉載自晴報