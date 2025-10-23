名人健康 | 59歲關淑怡病危入ICU逾半月，家人透露新病情需長期安心靜養

現年59歲的歌手關淑怡（Shirley）早前驚傳病危，於家中突然暈倒，被家人發現後送入深切治療部（ICU）搶救，其子關浚賢緊急從美國返港，連日與外公在醫院守候，更被目擊在病房外抱膝痛哭，情況令人擔憂。雖然其病情及康復進展一直處於高度保密狀態，但近日有消息指出，關淑怡在住院逾半個月後，病情終傳出好消息，讓外界終於鬆一口氣。

傳關淑怡病情趨向穩定

關淑怡在美國讀書的兒子關浚賢於母親病重後立即回港，並與外公連日在醫院輪流照顧。有報道指，經過留醫逾半個月後，關淑怡的病情已趨穩定，家人為她大步檻過而感到欣慰，但對她的具體病情仍然三緘其口，僅向關淑怡的朋友轉達「病人需要長期安心靜養」，多謝大家關心，並婉拒大家到醫院探訪。據悉，關淑怡的家人曾考慮將她轉往私家醫院，以保障她的私隱，希望她能在更好的環境中休養，早日恢復健康。

關淑怡疑因心臟問題「出事」

有報道引述知情人士透露，在10月7日，關淑怡接受了一個長達數小時的開刀手術。而在探病期間，有護士曾步出病房，詢問有沒有關淑怡的家人在場，估計是想向家人說明關淑怡接受大手術的情況。據悉，關淑怡經過數小時的手術搶救後，仍留在ICU病房內接受監察，全身插滿喉管，情況相當嚴重。

消息指，關淑怡疑因心臟問題「出事」，雖已完成大手術，但一度未恢復意識，需在ICU留醫。兒子關浚賢將暫時留港為母親打點，有指關父透露女兒的前同事，呼籲各方好友暫勿到醫院，希望大家齊齊集氣，盼Shirley能大步檻過。

報道又指，關淑怡入院前兩周，曾與寶麗金舊同事飯敘，當時表現興奮，精神不俗，豈料突然傳出噩耗。對於其病危消息，昔日寶麗金戰友如湯寶如、黎瑞恩、草蜢及張敬軒等均感愕然，表示已久未聯絡；舊愛周文健亦指二人失聯30多年，很難找中間人了解。

現年59歲的歌手關淑怡（Shirley）7日驚傳病危，需送入深切治療部（ICU）搶救。（圖片來源：關淑怡IG）

關淑怡屢傳精神異常

近年來關淑怡亦不時傳精神異常消息，在2012年懷疑因排隊問題與外籍男酒客爭執，有指她被人搭訕騷擾，更傳她遭掌摑，於是報警。同年，她曾在社交平台突然寫下告別書，疑有輕生之意。

2016年，關淑怡於愉景灣沙灘墮海，當時有傳她與外籍男友因情變借酒澆愁，之後跳海尋死，但其後她否認傳聞，解釋因在沙灘散步時不慎墮海。翌年，關淑怡在酒店因與員工爭執，涉及刑事恐嚇，最後在庭上承認普通襲擊罪，罰款2,000元兼留有案底，而另一項刑事恐嚇罪則獲撤控。

網民平反墮海真相

關淑怡性格我行我素，多年來屢傳行為怪異，但她一直懶理外界批評。近日則有網民在Threads舊事重提，為她平反當年墮海真相：

2016年的愉景灣墮海事件，並非報道所指為情所困，而是Shirley太掛念過世的母親以做出這行為。Shirley母親在2015年9月百年歸老，因她母親是Shirley精神之柱，每逢Shirley開個人演唱會，她母親是其中一位座上客，給予支持。但2016年Shirley開個人演唱會時，倍感失落，失了精神支柱。

Shirley是一個重親情的人，性格雖有些反叛但善良，不會壞到去邊！大家有目共賭，而家Shirley兒子浚賢又聰明、又聽話、又正直，遺傳了Shirley優良傳統。希望大家為Shirley集集氣，等Shirley捱過這一關，早日脱離危險， 能相信有奇蹟出現，Shirley加油。

網民大讚Shirley真人好Nice

帖文引來大批網民留言為關淑怡打氣，有人直言：「Shirley是不喜歡解釋，在娛樂圈較為輸蝕」、「娛樂圈唔配有個關淑怡，健康平安就好」、「我覺得她會無事，之後更多人欣賞她的歌聲」。

亦有街坊爆料：「Shirley真人好nice，以前佢住我樓上，我哋成日撞到面都會傾下偈。」更有網民分享貼地偶遇經歷：「佢真係好貼地，好多年前喺銅鑼灣買嘢撞到佢，啱啱專心諗緊要邊隻時，突然發現佢喺隔離睇嘢，之後發覺對方相視而笑，跟住交換產品用後心得，最後買完仲講bye。」

事實上，關淑怡並非如外界所想般冷漠。曾兩度退隱樂壇的關淑怡，2020年更以「不再相信任何唱片公司」為由宣布退出樂壇。最近一次公開活動露面是3年前她突然現身旺角，於《BlackOut》演唱會力挺台上演出的4位後輩孫曉賢、張進翹、顧定軒及張天穎。雖然當時她戴上口罩，但見她身形比以往圓潤，精神狀態不俗，當時更鼓勵四人要繼續努力唱好音樂，盡顯樂壇前輩風範。

