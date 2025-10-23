歐盟擬列乙醇為致癌物，酒精搓手液或禁用，醫療界警告後果嚴重

不少人會用酒精搓手液，但據英媒報道，歐盟正考慮將酒精消毒搓手液中的主要活性成分乙醇（Ethanol），列為增加患癌風險的危險物質。此舉若最終通過，很可能導致目前醫院廣泛使用的許多酒精搓手液和清潔劑被禁止使用。

歐盟擬列乙醇為增加患癌風險物質

據路透社引述英國《金融時報》周二（21日）消息報道，歐洲化學品管理局（ECHA）的一個工作小組於10月10日提出內部建議，將乙醇列為「有毒物質」，指出其可能會增加癌症及妊娠併發症的風險，因此有需要在清潔產品中尋找替代。ECHA轄下的生物殺滅劑產品委員會將於11月25日至28日召開會議，進一步討論此建議。

歐洲化學品管理局表示，若其專家委員會最終得出乙醇致癌的結論，該局將會建議使用替代品，但最終決定權將由歐盟委員會作出。當局也補充說明，在預期暴露水平下被認為安全，或是在沒有找到替代品的情況下，乙醇仍有可能獲批准用於預期的生物殺滅劑用途，惟強調現階段尚未作出任何決定。

消毒劑用途成審查焦點 與世衛立場現分歧

此次歐盟的審查始於今年4月，重點在於評估乙醇作為「消毒劑」的風險，而非其作為酒精飲料成分的用途。在新冠疫情期間，含乙醇的搓手液成為個人與公共衛生的必需品，因其能有效殺滅病毒、細菌和真菌，廣泛應用於醫療機構、食品生產及日常清潔產品。

根據歐盟《生物殺滅劑產品法規》（BPR），所有用作消毒劑的化學品都必須通過ECHA的詳細安全審查。目前乙醇已被列入名單，因其可能符合致癌和生殖危害的標準。然而，歐盟此舉與世界衛生組織（WHO）的現行指引有所不同。世衛目前仍將乙醇及其同類物質異丙醇，列為可用於手部衛生的安全物質。

諮詢期已結束

歐盟為此已啟動諮詢，並於4月30日結束，旨在徵求公眾對乙醇潛在替代品的意見。值得關注的是，目前所提及的乙醇健康風險的數據，主要基於「飲用」酒精飲料的研究結果，而非使用乙醇作為消毒劑的數據。

根據世衛組織資料，即使適量飲酒，也會迅速升高血液中的乙醇濃度，顯著增加罹患癌症的風險。世衛轄下的國際癌症研究機構（IARC）也將酒精飲料列為「第一類致癌物」。不過，該分類專門針對口服酒精飲料，這類飲料含有其他污染物，純乙醇本身尚未被IARC單獨分類。

醫療界警告：禁用後果嚴重

醫療業界針對禁用乙醇可能帶來的後果提出警告，指出維持手部衛生，特別是使用含酒精的乾洗手液，每年能在全球防止1,600萬人受到感染。同時認為，乙醇的替代品可能毒性更強，例如異丙醇，而反覆以肥皂清洗雙手，不僅費時，甚至可能對皮膚造成傷害。

消委會推薦11款安全高分洗手液

消委會檢測的35款洗手液中，發現多款洗手液含有可致敏防腐劑、游離甲醛、甲醇，甚至酸鹼度屬強酸性，當中只有11款洗手液完全沒有驗出致敏物質。

Medikyu 消毒洗手泡沫 Hand Wash Foam

總評：3.5

售價：$30

WIN Z 蘆薈精華洗手液

總評：3.5

售價：$20

NATURE'S GATE Aloe Vera Liquid Soap

總評：4.5

售價：$58

L'Occitane EN PROVENCE Verbena Liquid Soap

總評：5

售價：$195

ecostore Bergamot & Aloe Vera Foaming Hand Wash

總評：5

售價：$65

Lavera 有機抗敏潔手液

總評：5

售價：$59

雅濃美國布機洗手液 - 薰衣草甘油

總評：5

售價：$52

小橄欖樹馬賽純洗手液(橄欖)

總評：5

售價：$42

滴露 泡沫殺菌潔手液 - 滋潤蘆薈

總評：5

售價：$29

潔麗兒 泡泡殺菌消毒潔手液-葡萄果香

總評：5

售價：$18

牛乳石鹼綠茶成分香味洗手梘液(含濃縮綠茶配方)

Cow Seiketsu Kazoku Hand Soap

總評：5

售價：$17

資料來源：消委會

8款具99%殺菌效能洗手液

是次測試樣本中，包括15款聲稱具除菌/防菌/抗菌/殺菌效能的洗手液，絕大部分在殺滅金黃葡萄球菌的表現理想，當中14款均達99%以上。至於殺滅大腸杆菌的效能表現較為遜色，但亦有8款洗手液在殺滅金黃葡萄球菌及大腸杆菌都達同樣達至99%以上，可謂「殺菌」之選。

滴露經典松木殺菌潔手液

售價：$34

Medikyu 消毒洗泡沫

售價：$30

威露士泡沫殺菌潔手液-健康清香

售價：$27

加信氏 Cussons

Carex Complete Moisture Antibacterial Hand Wash

售價：$20

加信氏 Cussons

Imperical Leather Cheery Blossom & Peony Antibacterial Hand Wash

售價：$20

潔麗兒 泡泡殺菌消毒潔手液-葡萄果香

售價：$18

屈臣氏 抗菌泡沫潔手液- 野莓

售價：$18

牛乳石鹼綠茶成分香花味洗手梘液(含濃縮綠茶配方)

售價：$17

資料來源：消委會

5大日常用品藏危機

重症科醫生黃軒曾在其Facebook專頁發文提到，家中經常使用的5個生活用品，其實隱藏不少潛在風險。當中分別是塑膠容器、芳香劑、強效清潔劑、不沾鍋（易潔鍋）、殺蟲劑等日常物品，這些產品本身未必有害，問題在於長期錯誤使用下，它們釋放的化學物質，可能影響荷爾蒙、損傷呼吸道，甚至與癌症或神經疾病有關。

黃軒列出，以下5大常見日常用品，當中暗藏的健康危機：

塑膠容器

塑膠容器遇高溫易釋放毒，被人體攝入會干擾荷爾蒙，長期累積可引發荷爾蒙失調、肥胖、糖尿病、心血管疾病及生育能力下降。

建議

塑膠盒僅用於冷藏，避免加熱，如需加熱，改用玻璃、陶瓷或不鏽鋼容器

芳香劑

使用芳香劑時，會吸入揮發性有機化合物（VOCs），例如甲苯與因酫，可能刺激呼吸道、引發慢性咳嗽、加重氣喘或過敏，長期接觸甚至與肺癌風險有關。

建議

開窗保持空氣流通，如需除臭，可改用竹炭包、小蘇打粉或種植虎尾蘭、吊蘭等天然植物

強效清潔劑

若將漂白水與酸混合，會瞬間釋出有毒氯氣，吸入之後，不僅引發劇烈咳嗽，嚴重時可能導致急性肺水腫

建議

避免混合使用清潔劑，打掃時保持環境通風、配戴手套與口罩，可使用小蘇打加香醋來清潔頑固污垢

殺蟲劑

殺蟲劑中的有機磷與除蟲菊酯成分，可能影響兒童腦部發展，並增加柏金遜症及阿茲海默症的風險

建議

防蟲優先使用捕蟲紙、蚊帳或紗窗，若需噴灑殺蟲劑，應選擇低毒性產品，使用後立即通風，並讓孩童與寵物暫時遠離該區域

資料來源：重症科醫生黃軒

長期接觸恐增致癌危機

生活環境中的不少毒素會透過經常接觸或吸入，累積在體內且不容易被排除，長期會誘發癌症。李唐越續指，這些環境荷爾蒙只需要極少量就能夠影響身體技能。它們能夠偽裝成女性體內的雌激素，產生致癌性代謝物。以下綜合一些可能誘發的隱患，包括男女頭號癌症殺手：