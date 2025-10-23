大腸癌 | 20多歲男廚師患大腸癌，愛吃1種醃製物惹禍，毒物專家警告：少食為妙

飲食習慣不良足以致癌。台灣一名20歲男子平日飲食特別愛吃1種醃漬物，年紀輕輕便確診大腸癌。有毒物專家指出，這種食物少碰為妙，提醒大眾飲食習慣與癌症息息相關。

臨床毒物科護理師譚敦慈在當地健康節目《健康晚點名》分享病例，指表妹婿當年因飲食習慣重油重鹹，且特別愛吃豆腐乳等醃製食品，20多歲就確診大腸癌。他指，表妹婿是一名川菜師傅，日常飲食習慣重油、重鹹，且特別愛吃豆腐乳這類醃製食品，故烹調時經常使用辣油，甚至大讚辣油上方浮著的一層油是「人間美味」。

醃漬物與大腸癌息息相關

譚敦慈表示，自己長期關注飲食與健康關聯，她與家人非常重視健康，家中飲食原則以清淡為主，只吃天然食材，絕對不碰發酵或醃漬類食品，包括豆腐乳、豆瓣醬、火腿等。她引用世界衛生組織（WHO） 的研究指出，醃漬物可能引發腸胃道的癌症。這是因為醃漬食品在加工過程中可能產生對人體有害的物質，長期攝取會增加消化道癌變風險。

建議少做4件事防癌

為預防大腸癌上身，譚敦慈提出具體的飲食建議：

少碰燒烤物：燒烤過程產生的致癌物質會直接接觸消化道，增加病變風險。

少高溫烹調：避免過度高溫的烹調方式，以減少有害物質的生成。

少吃醃製食物：限制豆腐乳、醬菜等醃製品的攝取頻率與分量。

少碰不新鮮食物：選擇新鮮食材，避免可能已變質或過期食品。

譚敦慈強調，建立健康的飲食習慣是預防大腸癌的關鍵。隨著大腸癌年輕化趨勢明顯，應從年輕時就開始注意飲食內容，多攝取新鮮蔬果與高纖食物，減少加工食品與高油脂食物的攝取，才能有效降低罹癌風險。

本港常見癌症排第3位 致命癌症排第2位

根據衞生防護中心資料，大腸癌是本港常見癌症中排名第3，於2022年共錄得5190宗新症，當中男性佔2,928 宗 ， 女性則有2,262宗；與此同時，大腸癌亦於2022年導致2,266人死亡，佔癌症死亡總數的15.2%，在本港致命癌症中排第2位。

台北市立聯合醫院中興院區消化內科主任謝文斌表示，大腸癌最可怕的是早期並無症狀，他在門診中遇到有明顯症狀的患者，檢查後經常發現已屬中晚期大腸癌，治療起來既複雜又困難。

他續指，大腸癌是一種可以藉由定期接受篩檢而及早發現並治療的疾病；根據統計，早期的大腸癌如能妥善治療，存活率高達90%以上，反之，如果大腸癌發展至第四期才診斷出來，5年存活率便會大降，僅剩15至16%。根據歐美國家經驗，每1至2年接受大便隱血測試，大約可降低18至33%的大腸癌死亡率。

致癌VS防癌食物

台灣營養師高敏敏曾在其Facebook專頁分享8種常見致癌食物及8種防癌食物，供大家參考，以多進食防癌食物，來減輕致癌食物的傷害。

8種致癌食物

1. 燒烤食物：

當肉類經高溫燒烤，就會產生致癌物質如異環胺，從而增加患癌風險。



2. 油炸食物：

容易產生多環芳香族碳氫化合物，從而導致大腸癌。

3. 高脂肪食物：

容易滋養癌細胞，同時容易造成心血管疾病、腦中風等問題。

4. 發霉及受污染食材：

容易產生黃麴毒素，是為強烈致癌物，有傷腎傷肝之風險。

5. 醃漬及煙燻食物：

鹽漬容易產生「二甲基亞硝酸鹽」，煙燻易產生「苯並芘」，均屬致癌物。

6. 加工肉類：

屬於一級致癌物，大多有添加亞踃酸鹽，容易導致大腸癌。

7. 檳榔：

屬於一級致癌物，常食用會導致口腔黏膜下纖維化，造成口腔癌。

8. 酒精：

乙醇(酒精)被氧化後所生成的乙醛屬一級致癌物，會引起口腔癌、咽喉癌、食道癌等。



資料來源：高敏敏 營養師

8種防癌食物

1. 十字花科蔬菜：

例如西蘭花和椰菜花等；富含吲哚(靛基質)，屬天然的抗癌化學物質。

2. 蘋果：

含有槲皮素、纖維等，有助降低腫瘤生成風險。

3. 車厘子：

含有花青素、維他命C，能夠降低癌症發生機率。

4. 蔓越莓：

含有莓果多酚等抗氧化物。

5. 提子：

含有白藜蘆醇，能夠減緩癌細胞生長、抑制腫瘤。

6. 紅蘿蔔：

所含類胡蘿蔔素能幫助抗癌。

7. 番茄：

當中茄紅素能夠預防腫瘤、阻止癌細胞增殖。

8. 堅果及核桃：

內含不飽和脂肪酸，有助減緩癌症延展速度。



資料來源：高敏敏 營養師

大腸癌7大常見徵兆

謝文斌列出以下7種大腸癌常見徵兆，包括：

大便中有血或黏液

排便習慣改變（一下子腹瀉，一下子便秘）

大便變細小

經常性腹瀉或便秘

體重減輕

貧血

大腸癌4大高危因素

而大腸癌的高危因素則包括以下4種：

肥胖

缺乏運動

吸煙

大腸直腸癌家族史

大腸癌自測方法

綜合外媒 《BuzzFeed》及《HuffPost》報道，耶魯大學癌症中心的腫瘤內科醫生Dr.Michael Cecchini曾指出，大腸癌患者的腫瘤出現於結腸末端附近、或整個結腸內部，會令腸道變窄，導致糞便變細，因此他分享1種方法自測是否患上大腸癌：

1. 健康糞便形狀

如香腸般的長條狀分為一次或多次排出

2. 大腸癌患者糞便形狀

糞便粗細及大小偏幼細，如同鉛筆般



資料來源：耶魯大學癌症中心的腫瘤內科醫生 Dr. Michael Cecchini

以下為預防患上大腸癌的4大方法：

1. 養成良好飲食習慣

2. 控制體重

3. 適量運動，不久坐

4. 戒煙





資料來源：消化系外科專科醫生劉育志